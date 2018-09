Silvio Berlusconi, le retour : l'ancien chef du gouvernement italien en passe de racheter Monza

13 avril 2017. Si cette date ne vous dit rien, elle parle certainement à tous les tifosi de l'AC Milan. Il y a plus d'un an, Silvio Berlusconi, après plus de 31 ans de présidence, décidait de vendre le club lombard à Yonghong Li, un homme d'affaires chinois... qui sera finalement déchu un an plus tard. Peu importe pour l'ancien chef du gouvernement italien qui, de son côté, s'était éloigné du monde du football. Mais comme le dit l'adage, "chassez le naturel, il revient au galop" ! Du haut de ses 81 ans, Berlusconi serait en effet en passe de revenir aux affaires.

Selon plusieurs médias italiens, l'ancien président milanais est actuellement en négociation pour le rachat du club de Monza. Actuellement en Lega Pro (3e division italienne), le club lombard devrait donc rapidement passer sous la houlette de Silvio Berlusconi. Une possibilité confirmée par Nicola Colombo, l'actuel président du Monza Calcio. "Pour moi, ce serait un honneur d'avoir un associé comme Silvio Berlusconi (...) Le club n'est jamais allé en Serie A, et cet objectif pourrait stimuler tout le monde", explique Colombo à La Gazzetta dello Sport. Pour l'anecdote, Felice Colombo, le père de ce dernier, était le président de l'AC Milan de 1977 à 1980.

Le duo Berlusconi-Galliani à la tête de Monza ?

Selon le Corriere dello Sport, rien n'est encore signé mais le deal pourrait être bouclé d'ici la fin septembre. Le quotidien explique que Berlusconi deviendrait actionnaire majoritaire de Monza avec 70% du capital, laissant 30% à l'actuel président Colombo. Mais comment est née cette idée ? L'ancien chef du gouvernement italien réside dans la fameuse villa San Martino, qui se situe à Arcore, une commune italienne de la province de Monza et de la Brianza en Lombardie. Forcément, Berlusconi a toujours eu un oeil sur le club du coin. De plus, sa villa se trouve à seulement sept kilomètres du Stade Brianteo, qui accueille l'équipe de Monza.

Si les négociations aboutissent, Silvio Berlusconi devrait amener avec lui un certain... Adriano Galliani. Ancien administrateur délégué historique de l'AC Milan, ce dernier, qui a fait récemment son entrée en politique, est un ami de longue date du dirigeant italien. Du football aux affaires, ce duo a tout vu, tout connu et tout gagné. Leur idée pour Monza ? Investir dans la formation et bâtir une équipe de jeunes joueurs italiens. Avec, qui sait, l'objectif d'atterrir en Serie A. Du jamais-vu pour Monza en 106 ans d'histoire.