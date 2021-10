La fédération américaine a demandé à une ancienne procureure fédérale d'enquêter sur des allégations d'agressions sexuelles et de harcèlement moral dans le football professionnel féminin, qui ont entraîné le licenciement de deux entraîneurs. "US Soccer a demandé à Sally Q. Yates, du cabinet King&Spalding LLP, de mener une enquête indépendante sur les allégations de comportements inappropriés et d'agressions sexuelles dans le football professionnel féminin", a précisé la fédération américaine dans un communiqué dimanche.

Selon US Soccer, Yates, qui a occupé des postes importants dans la justice fédérale, dispose d'une "expérience très étendue dans la conduite d'enquêtes complexes et hautement sensibles". Cette annonce intervient deux jours seulement après la démission de Lisa Baird, la commissaire de la Ligue féminine nord-américaine de football (NWSL), très critiquée pour sa gestion du dossier depuis les premières accusations formulées par des joueuses.

La Ligue a été informée de nombreuses fois de ces allégations et à refusé d'enquêter

US Soccer a indiqué que l'enquête de Sally Yates allait débuter immédiatement et qu'elle bénéficierait "d'une autonomie totale, de tous les accès et ressources nécessaires pour vérifier des faits et trouver des preuves, où qu'elles soient". Tous les matches prévus ce week-end aux Etats-Unis ont été suspendus, avait décidé Lisa Baird vendredi, cette affaire ayant plongé la NWSL dans la tourmente. Et la FIFA a annoncé vendredi qu'elle ouvrait elle aussi une enquête suite à ces allégations.

Au coeur de la tourmente, l'entraîneur du North Carolina Courage, Paul Riley, un Anglais de 58 ans, licencié jeudi par le club après avoir été notamment accusé d'agressions sexuelles par deux joueuses, des accusations qu'il conteste formellement. La semaine dernière, un autre entraîneur de la NWSL, Richie Burke, qui dirige le Washington Spirit, avait aussi été limogé après une enquête sur des accusations de harcèlement verbal et moral.

Ces affaires ont notamment suscité de vives réactions de deux internationales américaines, Megan Rapinoe et Alex Morgan, qui connaissait le profil de Riley pour avoir joué sous ses ordres ont vertement dénoncé la gestion du dossier. "Protégez vos joueuses. Faites ce qu'il faut, à la NWSL," a tweeté Morgan. "Des hommes protègent d'autres hommes qui agressent des femmes. Il faut tout brûler. Il faut que leurs têtes tombent", a ajouté Rapinoe. "La Ligue a été informée de nombreuses fois de ces allégations et à refusé d'enquêter", a aussi regretté Morgan.

