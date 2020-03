C’était le match le plus attendu du week-end au vu du grand nombre de championnats suspendus en raison de la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19. Mais le derby d’Istanbul, exceptionnellement joué à huis clos, s’est conclu sur un score vierge (0-0). Dans son stade la Turk Telekom Arena, Galatasaray avait l’occasion de revenir à un point du duo Trabzonspor-Istanbul Basaksehir, incapable de se départager un peu plus tôt (1-1). Mais les hommes de Fatih Terim n’ont pas su trouver la faille face à Besiktas. Le GSK, 3e avec 50 points, reste à trois points de la 1ère et 2e place au soir de cette 26e journée.

En première mi-temps, Galatasaray a dominé les débats et aurait même pu faire la différence à quelques secondes de la pause grâce à Jean-Mickaël Seri. Besiktas aurait pu faire le coup parfait mais le but marqué par Burak Yilmaz (26e) a logiquement été refusé pour une position de hors-jeu. Au retour des vestiaires, Radamel Falcao et sa troupe ont repris leur domination de plus belle. Ils ont été proches d’ouvrir le score à la 73e minute sur une frappe de Sofiane Feghouli. Mais Besiktas a résisté, et a réussi à arracher le point du match nul dans ce derby stambouliote sans grande saveur.