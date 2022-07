La fin d’aventure de Mesut Özil à Arsenal avait été chaotique ? Celle avec Fenerbahçe l’est tout autant. Lundi, le club stambouliote a en effet officialisé la rupture de contrat du milieu de terrain allemand de 33 ans. "Il a été convenu que le contrat entre notre club et Mesut Özil sera résilié d'un commun accord. Nous souhaitons du succès à Mesut Özil pour le reste de sa carrière", peut-on lire dans un communiqué succinct.

Une décision qui fait suite à des derniers mois très compliqués pour le joueur passé par le Werder Brême, le Real Madrid et Arsenal. Le gaucher, qui a terminé sa saison avec un honnête bilan de neuf buts et deux passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues, n’avait plus joué depuis mars 2022 et un match contre Konyaspor lors duquel il était capitaine.

Un remplacement à la mi-temps, puis le néant

Et les circonstances sont floues. Remplacé à la mi-temps lors de ce fameux match contre Konyaspor, Özil n’aurait pas apprécié, selon le média turc Fanatik à l’époque des faits. Il en aurait alors fait part à son entraîneur, Ismail Kartal. Ce que le média Football London a confirmé en faisant état d’un accrochage verbal entre les deux hommes.

Mais plus tôt dans la saison, en novembre, le président du club Ali Koc expliquait dans un entretien qu'Özil devait "mettre de côté ses affaires et se concentrer davantage sur la manière dont il peut apporter la meilleure contribution et donner le meilleur de lui-même à Fenerbahçe". Ambiance.

Les "fausses informations" des médias

Le principal intéressé s’est de son côté exprimé en juin, sur ses réseaux sociaux. "Tout d'abord, je me prépare individuellement avec un programme spécial, et j'attends patiemment que mon heure vienne, avait-il écrit. Je ne suis pas venu à Fenerbahçe et dans ma patrie, la Turquie, pour des vacances. Chaque fois que je porte notre glorieux maillot, je n'ai d'autre but que d’aider. J'ai de nombreux objectifs que j'aimerais réaliser à Fenerbahçe, mon amour d'enfance."

Rappelant à plusieurs reprises son amour pour son club, le gaucher avait conclu : "Ma demande à nos fans est qu'ils ne donnent pas de crédit aux fausses informations dans les médias". L’arrivée de Jorge Jesus sur le banc a en tout cas été synonyme de fin définitive de l’aventure pour le champion du Monde 2014. C’est du côté de l’Istanbul Basaksehir, l’un des voisins, qu’il va rebondir. 37 matches, neuf buts, trois passes décisives : en un an et demi, Ozil n’aura pas marqué les esprits. Comme, malheureusement, depuis de trop longs mois.

