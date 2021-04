Verra-t-elle le jour sur le terrain ? La question reste en suspens mais, en coulisses, la Super Ligue européenne est désormais une réalité. Officialisée dimanche , le rêve - ou le cauchemar, c’est selon - d’une ligue presque exclusivement fermée a pris corps. Sous l’impulsion de douze clubs historiques (6 anglais, 3 espagnols, 3 italiens), la Super Ligue Européenne est née avec l’espoir de débuter dès la saison 2022-2023. Voici comment cette compétition devrait s’articuler.

Les participants : 20 clubs engagés, dont 15 pour l’éternité

Ils sont déjà 12 mais espèrent à terme être 15. Les membres fondateurs de cette Super Ligue ont logiquement déjà un ticket réservé pour la prochaine édition. Mais pour les suivantes également. L’idée est simple : que les 15 clubs fondateurs participent systématiquement à la compétition, sans système de montées/descentes. Les 5 autres participants seraient en revanche invités "au mérite" et pourraient changer d’années en années.

La liste des clubs fondateurs : Le Real Madrid (Espagne), le FC Barcelone (Espagne), l’Atlético Madrid (Espagne), la Juventus Turin (Italie), l’AC Milan (Italie), l’Inter Milan (Italie), Liverpool (Angleterre), Manchester United (Angleterre), Manchester City (Angleterre), Chelsea (Angleterre), Tottenham (Angleterre) et Arsenal (Angleterre).

La formule : Deux poules de 10, des barrages et les quarts

Oubliez les huit phases de poules de la C1 actuelle. Dans cette Super Ligue, seulement deux poules de dix équipes seront utilisées. La logique : créer un maximum de grosses affiches dès cette première phase pour augmenter l’audience et donc les revenus. Chaque équipe affronte les neuf autres membres de sa poule en aller-retour, faisant ainsi passer cette poule à 18 journées.

Une fois ces 18 journées passées, les trois premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour les quarts. Les quatrièmes et cinquièmes s’affrontent en barrage pour arracher les deux derniers tickets. Pour la suite, du classique : quarts et demis en aller-retour et finale en terrain neutre.

Le calendrier : matches les mardis, mercredis et jeudis

S’ils voulaient faire mal à l’UEFA, c’est réussi. De manière à faire correspondre cette Super Ligue aux championnats nationaux qu’ils espèrent poursuivre (malgré les menaces), les clubs fondateurs ont choisi de disputer cette compétition en milieu de semaine, les mardis, mercredis ou jeudi. Autrement dit, en opposition horaire frontale avec la Ligue des champions et la Ligue Europa.

Quand débutera cette compétition ? "Aussi tôt que possible", élude le communiqué de création, preuve que certaines menaces pèsent encore lourd dans la balance.

Les dirigeants : Florentino Pérez en président

Réélu à la tête du Real Madrid en 2025, Florentino Pérez a été choisi pour mener le projet en héritant du poste de président. A la manœuvre depuis de longs mois, Andrea Agnelli (Juventus) devient vice-président après avoir quitté ses mandats à l’ECA . Il sera accompagné de Joel Glazer (Manchester United).

