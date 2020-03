En ces temps de confinement, Karim Benzema se lâche. L'attaquant du Real Madrid a organisé ce dimanche soir un live sur Instagram, suivi par plus de 100 000 personnes. Plusieurs guest stars y ont fait leur apparition, comme la légende brésilienne Ronaldo. Mais c'est bien Benzema lui-même qui a assuré le show, en se payant notamment son ancien partenaire en équipe de France, Olivier Giroud.

Interrogé par le youtuber Mohamed Henni, qui lui a demandé si Giroud méritait sa place en équipe de France et si, "footballistiquement", l'attaquant de Chelsea était supérieur à lui, l'ancien joueur de l'OL a répliqué du tac-au-tac : "On confond pas la F1 avec le karting. Et je suis gentil. Maintenant, next. Je parle même plus de lui." Avant d'ajouter, si c'était nécessaire : "Je sais que je suis la F1."

Benzema a nuancé son propos dans la foulée : "[Son profil] sert l'équipe de France, et ça marche. (...) Après, ça sera pas spectaculaire. Est-ce que tout le monde aime ce jeu, je sais pas." Giroud appréciera tout de même le choix des mots.