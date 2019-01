Millwall va bannir à vie ses fans coupables de chants racistes

L'exploit gardera un arrière-goût amer pour Millwall. Le club de deuxième division a battu Everton en FA Cup 3-2 dans son stade du Den mais la fête a été gâchée par quelques un de ses fans. Une vidéo dans laquelle ils provoquent les supporters adverses en entonnant des chants racistes a circulé sur les réseaux sociaux. "Le Football Club de Millwall est très déçu par une vidéo circulant en ligne témoignant de chants racistes pendant la victoire contre Everton samedi," a déclaré le club dans un communiqué. "Le club va, comme c'est l'usage à la suite de ce genre d'incidents, travailler avec les autorités compétentes pendant l'enquête et chercher à identifier les individus impliqués. Toute personne reconnue coupable de tels faits sera bannie à vie du Den."

Dans le même temps, Everton a enjoint ses supporters qui auraient pu être témoins de l'incident à se manifester. "Nos équipes de sécurité continuent de travailler avec les autorités pour soutenir l'enquête," a indiqué le club de Liverpool dans un communiqué. L'association anti-discrimination Kick It Out, qui travaille à débarrasser le football du racisme, a déclaré que "les chants racistes entendus de la part de quelques fans de Millwall pendant le match d'hier sont dégoûtants et typiques des chants massivement discriminatoires qui restent impunis." "Kick It Out réclame que les autorités compétentes prennent rapidement des décisions fermes et catégoriques contre les auteurs", a ajouté l'association, alors que la rencontre a été émaillée d'incidents.

Un homme a été victime d'une balafre au visage avant le coup d'envoi, près du Den. La police londonienne pense qu'il a été blessé au cours d'une bataille entre fans de Millwall et d'Everton. La violence des supporters de Millwall est devenue célèbre dans les années 1970 et 1980. Les vives critiques qui les ont visés sont à l'origine de l'hymne non-officiel du club, "No one likes us, we don't care" (Personne ne nous aime, on s'en fout). Les dirigeants de Millwall travaillent depuis longtemps pour couper les liens du club avec le hooliganisme.