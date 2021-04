Pour la première fois depuis 1969, Leicester va retrouver la finale de la FA Cup. Au terme d’un match très pauvre en occasions et face à une triste équipe de Southampton, les joueurs de Brendan Rodgers ont fait la différence sur un éclair et une réalisation de Kelechi Iheanacho (1-0). Après 52 ans d’attente, les Foxes tenteront de décrocher leur première coupe d’Angleterre face à Chelsea, le 15 mai.

Comme Chelsea 24 heures plus tôt face à Manchester City, Leicester s’est contenté du minimum. Cette demi-finale de FA Cup entre les coéquipiers de Jamie Vardy et les Saints ne restera pas dans les mémoires, mais le plus important est là pour l’actuel troisième de Premier League, qui restait sur deux défaites en championnat. Sans James Maddison au coup d’envoi, les champions d’Angleterre 2016 se présentait toutefois avec leur arme fétiche en coupe : Iheanacho.

0 tir cadré pour Southampton

Auteur d’un doublé lors du tour précédent face à Manchester United, le Nigérian, installé en attaque aux côtés de Vardy, a longtemps mangé son pain noir, alors que les opportunités d’ouvrir le score se sont comptées sur les doigts d’une main, toutes en faveur de Leicester, dans un premier acte pauvre techniquement (27e, 34e, 42e). Mais tandis qu’Ayoze Perez a preuve de beaucoup de maladresse pour permettre aux siens de faire mal, Jamie Vardy a prouvé une nouvelle fois qu’il n’est pas qu’un redoutable buteur.

Alors que la troupe de Ralph Hasenhüttl avait intensifié sa pression dans le camp adverse au retour des vestiaires, le numéro 9 a surgi côté gauche, s’est inséré dans la surface avant de donner le ballon en retrait à Iheanacho, qui a inscrit son 15e but cette saison toutes compétitions confondues en deux temps (1-0, 55e).

Avec un bloc une nouvelle fois solide défensivement, et surtout une attaque adverse inexistante, qui n’a pas frappé une seule fois dans le premier acte et a terminé la rencontre sans tir cadré, il n’en a pas fallu plus pour Leicester, qui se prend désormais à rêver de soulever pour la première fois de son histoire la FA Cup dans un peu moins d’un mois.

