Thomas Kahlenberg diagnostiqué positif au coronavirus

"Thomas, lors d'un récent voyage à Amsterdam, a contracté le coronavirus, il est donc maintenant confiné", a dévoilé le club de Brondby, dans un communiqué.

Kahlenberg, âgé de 36 ans et qui n'est pas gravement touché par le coronavirus, a assisté à un match de championnat le 1er mars entre Brondby et Lyngby, et a eu des contacts avec 13 membres du club situé dans la banlieue ouest de Copenhague, dont un joueur et l'entraîneur adjoint, qui sont désormais en quarantaine.

Le club de Brondby appelle désormais les fans qui ont été en contact direct avec son ancien joueur, passé par Auxerre, Wolfsburg et Evian, à se manifester auprès des autorités sanitaires. Le Danemark a pour l'instant recensé 20 cas positifs au nouveau coronavirus.