Totti a perdu sa Rolex et appelle à l'aide sur les réseaux sociaux

Fransesco Totti est un homme malheureux : le légendaire numéro 10 de la Roma a perdu sa montre, une Rolex avec laquelle il a fait toute sa carrière. Il a promis une énorme récompense à quiconque l'a retrouvera.

L'idole de Rome appelle au secours. L'ancien capitaine de l'AS Rome Francesco Totti a perdu sa montre et lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, promettant la plus belle des récompenses à celui qui la retrouverait, à supposer qu'il soit supporter de la Roma. "Les amis, j'ai perdu ma montre, à laquelle j'étais très attaché et avec laquelle j'ai passé toute ma carrière. Je m'adresse à vous dans l'espoir que vous puissiez la trouver", a écrit Totti sur Instagram.

"Je sais que c'est presque impossible mais ça ne coûte rien d'essayer. C'est une Daytona en acier avec un cadran blanc. Sur le bracelet il y a deux petites plaques avec la lettre C (Cristian et Chanel)", a ajouté l'ancien attaquant, qui évoque ici ses deux premiers enfants. Totti, qui a fait toute sa carrière à la Roma et est une véritable légende dans la capitale italienne, donne dans son message un numéro de téléphone portable à contacter en cas d'information sur la fameuse Rolex disparue. Le numéro n'est probablement pas le sien mais "le 8e Roi de Rome" a fait une promesse : "Je viendrai en personne la chercher." De quoi intéresser les tifosi de la Roma. Sans doute un peu moins ceux de la Lazio...

