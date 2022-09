Bakambu fait ses adieux à l'OM

Dans un message publié jeudi soir sur les réseaux sociaux, Cédric Bakambu a fait ses adieux à l'OM. "C'est la fin de la parenthèse OM. On aura vibré jusqu'au bout durant cette campagne de qualification en Ligue des champions la saison dernière. Un grand merci à tous pour votre soutien et vos messages durant ces quelques mois", a écrit l'attaquant sur Twitter.

Notre avis : Comme attendu, Bakambu devrait bien rejoindre l'Olympiakos. L'OM économise un gros salaire.

Liverpool pense toujours à Bellingham

Selon des informations rapportées par FootMercato, Jude Bellingham, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2025, est toujours dans le viseur de Liverpool. Jürgen Klopp penserait (déjà) à lui pour le prochain mercato estival.

Notre avis : L'international anglais a un profil qui pourrait convenir aux Reds. Mais le BvB en réclamera le prix fort.

Bouhaddi signe au PSG

Comme attendu, le PSG a annoncé signature de Sarah Bouhaddi pour la prochaine saison. "L’internationale française est liée aux Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2023, a précisé le communiqué parisien. Élue quatre fois meilleure gardienne du monde (2016, 2017, 2018 et 2020), la néo-Parisienne a évolué sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, club avec lequel elle a remporté 12 championnats de France, 8 Coupes de France, 1 Trophée des Championnes et 8 Ligue des Championnes. Elle a cumulé 306 matches, toutes compétitions confondues avec l’OL. La saison dernière, la joueuse de 35 ans a été prêtée à l’OL Reign."

Notre avis : Paris s'attache une gardienne de grande expérience.

James Rodriguez portera le 10

Après avoir officialisé son arrivée jeudi, l'Olympiakos a confirmé que James Rodriguez porterait le numéro 10 cette saison.

Notre avis : Le club grec a sorti le tapis rouge pour convaincre le Colombien de venir.

Zaniolo, la Roma est tranquille

Courtisé l'été dernier, notamment par la Juventus et Tottenham, Nicolò Zaniolo est finalement rester à l'AS Rome, qui pourrait désormais le prolonger. "Il est très important pour nous, il n'y a aucun problème, a confié Tiago Pinto, le directeur sportif de la Roma, à Sky Italia jeudi. Il lui reste encore deux ans de contrat."

Notre avis : Les négociations vont s'accélérer entre les parties. Une prolongation de Zaniolo est plus que possible.

