Werner de retour à la maison ?

C'est la grosse rumeur chez les Rotenbullen. En grandes difficultés du côté de Chelsea, Timo Werner (26 ans) pourrait rentrer du côté de Leipzig. C'est Sky Deutschland qui confirme la tendance de ces dernières heures. Egalement cité à l'AC Milan et surtout à la Juventus Turin, l'avant-centre serait bien évidemment séduit par l'opportunité et en aurait même fait sa priorité. Les Londoniens privilégieraient un transfert sec, mais un prêt pourrait être étudié. Bild annonce de son côté que Newcastle pourrait aussi tenter sa chance.

Notre avis : Un retour aux sources qui a tout de la belle idée. Même s'il a beaucoup déçu chez les Blues depuis deux ans, Werner n'a que 26 ans. Et surtout une volonté "kolossale" de faire taire ses détracteurs.

Tuchel ne lâche pas Kimpembe

Et ça continue encore et encore... Alors que Paris et Christophe Galtier ont pourtant fermé la porte à un départ de Presnel Kimpembé, Thomas Tuchel ne l'entendrait pas de cette oreille. Bild affirme que l'entraîneur allemand serait déterminé à jouer un mauvais tour à son ancien club et pousserait pour une arrivée du champion du monde à Londres. Des négociations entre les deux clubs seraient toujours en cours. Toujours selon le média allemand, Paris aurait proposé Thilo Kehrer à Chelsea. En vain.

Notre avis : Chelsea ne lâche pas le morceau dans le dossier Kimpembe. Et avec Koundé qui s'éloigne de Londres, les Blues vont mettre le paquet. Le feuilleton continue et n'est pas prêt de se terminer.

Lionel Messi, Neymar et Presnel Kimpembe (PSG) Crédit: Getty Images

Longoria a rencontré l'agent de Saliba...

Pablo Longoria est décidément très actif sur le mercato. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le président de l'OM a dîné la nuit dernière avec l'agent de William Saliba. Problème, Arsenal souhaiterait désormais conserver son défenseur et donc ne pas s'en séparer cet été.

Notre avis : Le président Longoria abat ses ultimes cartes, mais il semlble difficilement imaginable de voir Saliba revenir à l'OM. Arsenal et Mikel Arteta semblent compter sur lui.

... et voit une piste s'envoler

(Gros) coup dur en vue pour l'OM. Alors que tout semblait bouclé, La Gazzetta dello Sport annonce que Darko Lazović semble bien parti pour rester à l'Hellas Vérone, alors que son arrivée sur la Canebière semblait actée. En effet, le vestiaire du club italien aurait manifesté son mécontentement concernant le départ de l'un de ses tauliers. Les tifosi auraient également grondé. De plus, la répartition du salaire de Kevin Strootman aurait également posé problème.

Notre avis : Retour à la case départ pour les Phocéens. Strootman et son gros salaire sont toujours là et le problème du piston gauche est toujours d'actualité.

Le BvB cherche bel et bien un avant-centre pour pallier l'absence de Sébastien Haller, absent pour une durée indéterminée après la découverte d'une tumeur testiculaire. Alors que le nom de Luis Suarez a circulé du côté du Westfalenstadion, Sky Deutschland annonce que Krzysztof Piątek (Hertha Berlin), Edin Džeko (Inter Milan) et Jhon Cordoba (FK Krasnodar) seraient suivi par les dirigeants allemands. De son côté, Sport1 évoque un potentiel intérêt des Marsupiaux pour Arkadiusz Milik.

Notre avis : La liste des attaquants continue de se remplir avec des noms aussi "prestigieux" les uns que les autres. Pourtant, on estime que le jeune Bradley Fink devrait avoir sa carte à jouer, et une belle qui plus est.

De Tomás, l'inattendu candidat pour l'après-Lewandowski au Bayern Munich

Malgré le recrutement "record" de Matthys Tel, le Bayern Munich n'a pas terminé son recrutement devant. Le quotidien catalan Ara révèle ce mardi que le Rekordmeister serait sur les traces de Raúl de Tomás, l'attaquant de l'Espanyol Barcelone. L'international espagnol de 27 ans sort d'une grosse saison avec l'autre club de Barcelone avec 17 buts en 34 matches de Liga. Newcastle et la Juve ont également été cités comme intéressés en début de mercato.

Notre avis : Kalajdžić, David et maintenant de Tomás, le Bayern Munich tâte le terrain avant de trouver la perle rare. Et ne se précipitera pas pour faire le meilleur choix possible.

Raul de Tomas, l'attaquant de l'Espanyol Barcelone, lors de la saison 2021-2022. Crédit: Getty Images

Rennes veut tenter le coup Kalimuendo

Au sortir de deux saisons pleines en prêt au Racing Club de Lens (21 buts en 65 matches toutes compétitions confondues), Arnaud Kalimuendo est de retour au PSG. Auteur d'une belle préparation estivale, le jeune attaquant n'en demeure pas moins très courtisé. Après Leeds et Nice, c'est au tour du Stade Rennais de venir aux renseignements pour le natif de Suresnes, comme l'explique L'Equipe. Paris pourrait libérer son avant-centre contre un chèque entre 20 et 25 millions d'euros.

Notre avis : Prometteur, Kalimuendo serait une bonne recrue pour n'importe quel club. Paris aurait tout intérêt à le reprêter ou mieux, essayer de lui trouver une place dans la rotation.

Arnaud Kalimuendo, auteur d'un doublé avec Lens face à Reims Crédit: Getty Images

Retour de flamme de la Juventus pour Depay et Morata

Avec une attaque barcelonaise "surpeuplée" avec Lewandowski, Aubameyang, Fati, Dembélé, Raphinha ou encore Torres, Memphis Depay pourrait plier bagage, un an après son arrivée. Mundo Deportivo annonce que la Juventus, un temps intéressée, pourrait retenter le coup pour l'international néerlandais. Le Barça espère récupérer une vingtaine de millions d'euros pour l'ancien Lyonnais.

De son côté, Sky Italia explique que la Vieille Dame pourrait tenter de faire revenir, une nouvelle fois, Alvaro Morata. L'international espagnol sort deux saisons en prêt à la Juventus, qui avait décidé de ne pas lever l'option d'achat de 35 millions d'euros en mai dernier.

Notre avis : La Vieille Dame a besoin de renforts devants pour accompagner Vlahovic. Depay et Morata pourraient être de précieux alliés au jeune Serbe sur le front de l'attaque.

Monaco a fixé le prix de Badiashile

Courtisé notamment par le Séville FC et le Barça, Benoît Badiashile (21 ans) ne semble pas vraiment destiné à quitter l'AS Monaco. Du moins pas pour des miettes. Selon L'Equipe du jour, le club du Rocher a fixé un prix de 50 millions d'euros pour son défenseur, qui se "pliera à la décision de ses dirigeants" concernant son futur. L'international espoir a encore deux ans de contrat avec l'ASM.

Notre avis : Avec un tel prix, difficile d'imaginer un club s'aligner pour Badiashile. Le roc devrait donc rester une saison de plus sur le Rocher.

Bailly plutôt que Zagadou, Mourinho a fait son choix

L'heure des retrouvailles ? En quête d'un défenseur central, José Mourinho lorgnerait l'un de ses anciens poulains à Manchester. Selon les informations de Di Marzio, le coach portugais aurait fait de l'international ivoirien sa priorité des prochains jours. Le défenseur de 28 ans a encore deux ans de contrat à MU.

Même si l'ancien défenseur de Villarreal fait figure de favori pour une arrivée dans la ville éternelle, Di Marzio explique que la Louve n'en oublie pas Dan-Axel Zagadou (23 ans), toujours libre depuis son départ du Borussia Dortmund.

Notre avis : Zagadou présente tout de même plus de garanties que Bailly... Il est d'ailleurs assez étonnant de voir le Français encore libre comme l'air à la fin juillet.

Dan-Axel Zagadou Crédit: Imago

Dumfries, Chelsea s'active

Toc, toc, toc, revoilà les Blues dans le dossier Dumfries. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Chelsea est (re)venu aux informations pour le Batave lundi. Les Blues aimeraient recruter le piston droit de l'Inter Milan, qui ne souhaiterait pas négocier pour moins de 40 millions d'euros. Si Jules Koundé venait à signer au Barça, Milan Skriniar pourrait être également visé.

Notre avis : L'Inter doit effectuer une grosse vente avant juin 2023. Il faudra donc "sacrifier" un gros poisson, d'autant plus si Milan Skriniar ne signe pas au PSG...

Nice a un accord avec Schmeichel, mais...

Passé la déception Sommer, Nice devrait bientôt pouvoir sourire. Annoncé sur les tablettes du Gym ces derniers jours, Kasper Schmeichel (35 ans) aurait trouvé un accord avec le club azuréen. C'est ce qu'annonce L'Équipe ce mardi après-midi. L'opération ne sera complète si, et seulement si, les Foxes parviennent à dégoter rapidement un remplaçant à l'international danois. Le quotidien portugais Record annonce que le portier de Benfica Odysseas Vlachodímos (28 ans) serait en pôle pour succéder à Schmeichel chez les Foxes.

Notre avis : Une sacrée pour les Aiglons si ça se confirme. Et la fin d'un sacré chapitre de onze ans pour les Foxes et Schmeichel.

Pogba "out", la Juventus va accélérer pour Paredes

Pogba blessé pour une longue durée, les bianconeri s'activent déjà pour lui trouver un remplaçant. Et c'est bien évidemment la piste Leandro Paredes qui refait surface ces dernières heures. Le média argentin Tyc Sports informe d'un retour de flamme imminent de la Vieille Dame dans le dossier. L'international argentin est dans le viseur piémontais depuis de nombreux mois déjà.

Notre avis : Dos au mur, surtout avec la blessure de La Pioche, la Juve n'a plus le choix et va devoir mettre la main à la poche si elle veut enfin parvenir à ses fins dans le dossier Paredes.

Bras de fer en vue pour Wijnaldum ?

Georginio Wijnaldum à l'AS Rome, ça bloque. La presse italienne explique que les négociations sont toujours en cours avec le PSG pour discuter des clauses du prêt et de la participation au salaire du milieu. Seul hic, Paris souhaiterait inclure une option d'achat de 10 millions d'euros et des conditions favorables pour qu'elle devienne obligation. Pas simple pour le club romain, notamment en raison de l'âge du joueur.

Notre avis : Un accord devrait être trouvé dans le dossier Wijnaldum, qui pousse pour rejoindre la ville éternelle.

Fin de l'aventure à la Juventus pour Ramsey

Devenu indésirable du côté de Turin où il ne s'est d'ailleurs jamais imposé, Aaron Ramsey (31 ans) va quitter le Piémont. Ce mardi, le club turinois a annoncé la résiliation à l'amiable du contrat de l'international gallois (75 sélections, 20 buts), qui récupère des indemnités comprise entre 3 et 4 millions d'euros. Prêté aux Rangers en janvier dernier, l'ancien Gunner pourrait retourner du côté d'Ibrox Park.

Notre avis : Fin du carnage. Arrivé libre à la Juventus, Ramsey demeure l'une des plus grosses déceptions de ces dernières saisons du côté de Turin. Le Gallois devrait facilement trouver un point de chute pour se relancer.

Balotelli, la suprenante piste Sion

Auteur d'une saison 2021-2022 plutôt réussie à Adana Demirspor (18 buts en 31 matches de Süperlig turque), Mario Balotelli pourrait pourtant plier bagage. Le média suisse Blick révèle que le FC Sion et son président Christian Constantin seraient déterminés à tenter leur chance pour attirer Supermario en Suisse.

Notre avis : Même si Balotelli est habitué aux surprises et aux montagnes russes, il paraît difficile de voir Supermario débarquer en Suisse cet été, surtout après cette saison réussie en Turquie.

Mario Balotelli Crédit: Getty Images

