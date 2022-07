Ce n'est plus une surprise : Cristiano Ronaldo agite ce mercato estival. Depuis qu’il a fait part de ses envies de quitter Manchester United dès cet été, le quintuple Ballon d’Or est au centre de toutes les tractations. Evidemment, de nombreux clubs européens sont intéressés par l’attaquant de 37 ans, qui a encore beaucoup à donner. Mais ce jeudi 14 juillet, c’est une tout autre proposition qui est parvenue aux oreilles du capitaine du Portugal.

Selon une information des médias portugais TVI et CNN Portugal, confirmée par AS, Cristiano Ronaldo aurait été approché par un club du Moyen-Orient, d’Arabie Saoudite pour être exact. Et l’offre qui lui a été proposée ne peut rivaliser avec aucune autre : 300 millions d’euros, pour deux saisons. Ce qui correspond à la plus grosse offre de l’histoire du football.

Une offre hors du commun

Si l’identité du club en question n’a pas été révélée, le montage financier, lui, est connu. Et ce dernier est hors norme : 30 millions d’euros d’indemnités de transfert pour Manchester United, 20 pour les différents intermédiaires et… 250 millions répartis sur deux saisons pour la star portugaise.

Cependant, Cristiano Ronaldo a toujours été formel : il a l’intention de continuer à jouer au sein d’un grand championnat européenne. D’autant plus à quelques mois de la Coupe du monde 2022.

