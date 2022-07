"Breaking news : Nordi Mukiele quitte le RB Leipzig". Dans une vidéo publiée sur Twitter que personne n'attendait, le jeune défenseur français a annoncé qu'il n'était plus un joueur de Leipzig ce lundi soir. Annoncé avec insistance du côté du Paris Saint-Germain pour intégrer la formation des champions de France, son officialisation ne semble plus être qu'une question d'heures.

Dans son message, Nordi Mukiele n'a pas tari d'éloges envers son club, ses coéquipiers et les fans qui l'accompagnent depuis maintenant quatre ans. "Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je me suis senti chez moi dès le premier jour et c'est avec le coeur lourd que je pars aujourd'hui. L'histoire que nous avons construite est aussi la vôtre. A mes frères sur le terrain : gardons cet héritage vivant. Je suis un meilleur joueur mais aussi un meilleur être humain et j'ai pu réaliser certains de mes rêves".

Objectif Coupe du monde pour Mukiele

Il faut dire que celui qui s'apprête en toute vraisemblance à devenir la troisième recrue de l'ère Campos - si l'on excepte le transfert définitif de Nuno Mendes - avait déjà trouvé un accord de principe avec le PSG dès dimanche, selon l'AFP. Formé au Paris FC puis passé par Laval et Montpellier avant de rallier Leipzig en 2018, Nordi Mukiele est donc sur le point de faire son grand retour sur les pelouses de Ligue 1. Sous les ordres de Christophe Galtier, il devrait évoluer en tant que piston droit aux côtés d'Achraf Hakimi. Sans oublier qu'il peut également faire partie de la défense à trois, chère au nouvel entraîneur parisien.

Nordi Mukiele Crédit: Getty Images

Auteur de prestations remarquées en Bundesliga et en Coupes d'Europe pendant son passage à Leipzig, Nordi Mukiele s'apprête à faire ses valises en espérant jouir d'une plus grande exposition avec le PSG afin d'atteindre ses objectifs : l'équipe de France (1 sélection) et la Coupe du monde au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). Il devrait signer un contrat de cinq ans dans les prochaines heures.

