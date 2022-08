Football

Football - Transferts - Chelsea -"L'équipe-type de Chelsea ne suffira pas à gagner la Premier League"

PREMIER LEAGUE – Alors que Chelsea espère attirer Wesley Fofana, Anthony Gordon et Pierre-Emerick Aubameyang d'ici la fin du mercato, les Blues semblent encore loin de Manchester City et Liverpool. Dans Mercredi Mercato, Julien Pereira et Cyril Morin retracent les échecs passés des Londoniens sur le marché et tente de mesurer les chances de Chelsea cette saison (Real : M.Rabot / M.Popovic).

00:07:48, il y a 16 minutes