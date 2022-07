Jules Koundé va-t-il affoler le marché des transferts ? C’est la question que bon nombre de spécialistes se posent depuis quelques semaines. Cible numéro une du FC Barcelone pour renforcer sa ligne défensive malgré la récente signature d’Andreas Christensen, le jeune défenseur français est bien plus que dans les petits papiers de Xavi Hernandez. Et ce dernier aurait même dealé avec ses dirigeants qu’il était prêt à se séparer de Memphis Depay, qui n’a jamais réussi à véritablement s’imposer au Camp Nou, si cet échange pouvait faire pencher la balance.

Selon le journaliste Gerard Romero, le club catalan et Jules Koundé auraient trouvé un accord de principe. Mais logiquement, le Séville FC laisse traîner le dossier afin de faire monter les enchères. Il faut dire que le jeune défenseur de 23 ans intéresse quelques-unes de plus grandes écuries européennes, dont certaines, comme Manchester City ou Chelsea, possèdent une puissance financière grandement supérieure au Barça, pourtant en pole position. Alors, le club sévillan, qui souhaite vendre son talent à prix d’or, temporise. Et il a bien raison.

City prêt à casser sa tirelire ?

D’autant plus que la formation de Pep Guardiola, qui envisage de remplacer Nathan Ake, suit de très près le dossier. En 2020, déjà, City avait fait une proposition à Séville avant de se rétracter pour s’offrir les services Ruben Dias, contre 61 millions de livres. De son côté, Chelsea possédait un accord de principe avec le Français l’été dernier, bien que le transfert ne soit finalement parti aux oubliettes pour un désaccord financier entre les clubs de Premier League et de Liga.

Jules Koundé, le défenseur de Séville est très sollicité lors du mercato estival. Crédit: Getty Images

Mais depuis, Jules Koundé est encore passé dans une autre dimension. Considéré – déjà – comme l’un des meilleurs défenseurs de Liga à seulement 23 ans, il s’est imposé comme un indéboulonnable, en témoignent ses 44 matches disputés la saison dernière et ses titularisations de plus en plus fréquentes en équipe de France (9 en 11 sélections).

Le PSG scrute attentivement

Un autre club, français cette fois, est récemment entré dans la danse pour tenter de s’offrir les services du jeune défenseur : le Paris Saint-Germain. Alors que les négociations pour faire venir Milan Skriniar s’éternisent avec l’Inter, le club de la capitale aurait fait de Jules Koundé son plan B. Selon le média italien Sky Italia, les décideurs parisiens auraient décidé de faire de l’international français leur cible numéro une si aucun terrain d’entente n’était finalement trouvé pour Skriniar.

Pour rappel, les Nerazzurri, qui ont refusé une offre de 50 millions d’euros, en attendent 60 + différents bonus. Et le temps presse pour le PSG, qui souhaiterait boucler le deal avant le week-end et leur tournée au Japon. S’ils perdent patience, les dirigeants parisiens pourraient rapidement se retourner.

