Giroud, prolongation à venir

Devenu depuis dimanche le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud fait également le bonheur de de l'AC Milan. Selon La Gazzetta dello Sport, le club lombard est très confiant concernant la prolongation de son attaquant, en fin de contrat mais très heureux en Lombardie. Son salaire, estimé à 3,2 millions d'euros, pourrait être augmenté.

Notre avis : Giroud vit une deuxième jeunesse à Milan. Sa prolongation jusqu'en 2024 semble une simple question de temps.

L'OM sans Luis Suarez et Gerson à Marbella

Alors que l'OM a pris la direction de Marbella, dimanche, pour un stage d'une semaine, Igor Tudor a décidé de se passer de Luis Suarez et Gerson dans son groupe de 26 joueurs. Le premier est annoncé du côté d'Almeria, en Espagne, alors que le deuxième est toujours sur le départ vers le Brésil.

Notre avis : Deux absences qui confirment la volonté de l'OM de s'en séparer.

L'Inter veut Gvardiol, mais....

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan s'intéresse de près à Joško Gvardiol, révélation du Mondial et défenseur de Leipzig. Problème, "tout le monde veut recruter l'international croate, mais vraiment tout le monde", écrit le quotidien transalpin. Le club lombard y songerait notamment en cas de départ de Milan Skriniar, qui n'a toujours pas prolongé son contrat, ou Alessandro Bastoni, l'un des joueurs les plus "bankable" de l'Inter. Chelsea serait toutefois déjà très avancé dans le dossier en vue de janvier pour 80 millions d'euros.

Notre avis : Le club qui recrutera Gvardiol fera une sacrée affaire. Les Blues semblent avoir une longueur d'avance.

Gakpo décidera après le Mondial

Alors qu'il continue de briller avec les Pays-Bas au Mondial, Cody Gakpo est revenu sur son avenir dans des propos relayés par Sky Sports. "Je ne pense pas à ça, je suis concentré sur le Mondial, a assuré le joueur du PSV Eindhoven. J'essaie de continuer sur ma lancée et aider l'équipe pour que nous devenons champions du monde. On ne parle pas de ça avec mes coéquipiers, ce qui m'aide aussi. J'espère que nous deviendrons champions du monde et ensuite, on verra pour mon avenir"

Notre avis : Gakpo serait déjà dans le viseur de United, et pas que. Il va avoir l'embarras du choix.

Cody Gakpo lors de Pays-Bas - Qatar (2-0) à la Coupe du monde 2022 Crédit: Getty Images

