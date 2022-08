Duel stambouliote pour Icardi

Le grand ménage parisien bat son plein. Et Mauro Icardi devrait être l'un des derniers à en faire les frais. Alors que Galatasaray pousse depuis plusieurs jours pour attirer l'international argentin, L'Équipe indique que Fenerbahçe serait venu se mêler aux discussions pour l'ancien avant-centre de l'Inter Milan. Icardi serait intéressé par les deux challenges.

Notre avis : Une solution va forcément être trouvée pour toutes les parties. Fenerbahçe ou Galatasaray, ne reste qu'à savoir qui sera le plus à même de convaincre le PSG.

L'attaque du Gym devrait connaître un sacré lifting d'ici la clôture du marché des transferts. Arrivé en 2019 à Nice pour une vingtaine de millions d'euros, sur la pente "descendante" depuis plusieurs mois, Kasper Dolberg (24 ans) devrait lui-aussi plier bagage. Dans son édition du jour, Marca annonce que l'international danois serait proche de rejoindre le Séville FC. L'ancien attaquant de l'Ajax Amsterdam, qui n'a pas disputé la moindre minute en Ligue 1 depuis le début de saison, devrait faire l'objet d'un prêt avec option d'achat et est attendu en Andalousie ce mercredi.

Notre avis : En perdition, Dolberg a clairement besoin d'un nouveau challenge. Et le jeune Danois pourrait trouver son bonheur en Andalousie.

La girouette continue pour Memphis Depay. Annoncé à Dortmund, Chelsea, la Juventus et plus récemment à la Juventus Turin, l'ancien Lyonnais pourrait finalement aller au bout de son contrat avec le FC Barcelone, explique Sport ce mercredi. Aucune offre concrète n'est parvenue sur la table des décideurs barcelonais pour le Batave qui n'a pas encore joué en Liga cette saison.

Notre avis : On voit tout de même mal Depay rester cirer le banc toute la saison en Catalogne. Une surprise de dernière minute n'est pas à exclure dans ce dossier.

Memphis Depay Crédit: Getty Images

Marcos Alonso dans le deal pour faciliter l'arrivée d'Aubameyang à Chelsea ?

Les négociations battent leur plein entre le FC Barcelone et les Blues. Selon les dernières indiscrétions de Sport, le club londonien souhaiterait inclure Marcos Alonso dans le deal pour faire baisser le prix du transfert de "PEA". Une proposition refusée par les Blaugranas qui attendent toujours une trentaine de millions d'euros pour l'ancien Stéphanois. Aubameyang pousse plus que jamais pour rejoindre Londres, notamment après le cambriolage dont il a été victime le week-end dernier. Cette agression lui a d'ailleurs "coûté" une fracture de la mâchoire et une indisponibilité de plusieurs semaines. The Athletic a également évoqué la possibilité d'un prêt.

Notre avis : Les deux parties vont finir par s'entendre avant la date butoir.

Diallo vers un retour en Allemagne

Echange de bons procédés en vue entre le PSG et le RB Leipzig ? L'Équipe révèle que les deux clubs seraient en pleines négociations pour le prêt avec option d'achat de l'international sénégalais chez les Roten Bullen. Après avoir refusé l'AC Milan il y a quelques jours, Abdou Diallo serait cette fois intéressé par le projet du club allemand. Il découvrirait son troisième club outre-Rhin après Mayence et le Borussia Dortmund. Ce mercredi soir, Fabrizio Romano confirme un accord mminent entre Leipzig et Paris.

Notre avis : Une porte de sortie intéressante pour le défenseur de 26 ans. Avec le départ quasi-assuré de Gvardiol dans un an, Diallo peut espérer s'inscrire dans la durée à Leipzig si ça se passe bien.

Draxler, Kurzawa, Gueye : Paris continue de vider son loft

Incroyable, mais vrai : le Paris Saint-Germain est sur le point de réussir sa folle opération dégraissage. Si Mauro Icardi est encore à quai et est toujours dans l'attente d'un transfert en Turquie, Julian Draxler, Idrissa Gueye et Layvin Kurzawa vont eux quitter le PSG dans les prochaines heures. Sky Deutschland et Record révèlent que l'international allemand, sous contrat jusqu'en 2024 avec le club parisien, devrait être prêté dans les prochaines heures à Benfica. De son côté, le latéral gauche devrait lui rallier Fulham, également sous la forme de prêt. Sky Sports confirme un accord entre les Cottagers et les champions de France en titre. Idrissa Gueye est lui attendu à Everton afin de s'y engager pour deux ans. Paris devait récupérer une dizaine de millions d'euros dans l'opération.

Notre avis : Ce ne sont pas des transferts secs, mais les départs de Draxler et Kurzawa sonnent comme un grand ouf de soulagement pour le club parisien, déterminé à se débarrasser de ces deux joueurs depuis de nombreux mois.

L'OL enrôle une pépite du Havre

Grand espoir du HAC, champion d'Europe U17 il y a quelques semaines avec les Bleuets, Saël Kumbedi (17 ans) pose ses valises à Lyon. Le jeune latéral droit a paraphé un contrat de trois ans avec le septuple champion de France. Le transfert est estimé à 1 million d'euros. Un pourcentage de 15% sur une prochaine plus-value figure également dans le deal.

Notre avis : Une sacrée prise pour les Gones qui ont devancé la concurrence de certains cadors européens dans ce dossier. Avec Gusto et Kumbedi, l'avenir de la droite lyonnais s'annonce radieux.

Lampard va (encore) rembarrer Chelsea pour Gordon

Ardemment courtisé par Chelsea qui est disposé à sortir le chéquier pour se l'offrir, Anthony Gordon (21 ans) semble parti pour rester à Everton. En conférence de presse après le match contre Leeds hier soir (1-1), où l'ailier s'est encore illustré, Frank Lampard a confirmé que le jeune Anglais allait rester chez les Toffees. "Je suis très confiant qu'il sera encore notre joueur. Il est trop important pour le club. C’est un joueur que nous avons développé, qui a une relation spéciale avec les fans et nous tenons à le garder. Le délai pour le vendre est passé depuis longtemps..."

Notre avis : Les Blues sont capables sortir un chèque colossal dans la dernière ligne droite du mercato, mais il sera quand même très, très difficile de faire plier les Toffees, bien décidés à conserver leur pépite.

Nice tente sa chance pour Diomandé

Après Maolida, Bard et Gouiri par le passé, les Aiglons pourraient enrôler un autre Gone, un de plus. Selon les informations de L'Équipe, le Gym serait en pince pour Sinaly Diomandé (21 ans) et aurait même formulé une première offre à l'Olympique Lyonnais. L'international ivoirien serait d'ailleurs intéressé par le projet niçois.

Notre avis : L'OL n'est pas très fourni en charnière centrale et prendrait un risque en se séparant de Diomandé.

Leicester prêt à dégainer le pactole de Fofana pour Boga

Arrivé à l'Atalanta en janvier dernier, Jérémie Boga (25 ans) pourrait déjà quitter la cité bergamasque. Fabrizio Romano et The Athletic annoncent que l'ancien Rennais serait au cœur de discussions entre Leicester l'Atalanta. Le club anglais est en quête d'un nouvel élément offensif d'ici la fermeture du marché des transferts et pourrait proposer 20 millions pour convaincre la Dea de céder son ailier.

Outre Jérémie Boga, les Foxes devraient s'attacher les services de Wout Faes. Successeur désigné de Wesley Fofana, l'international belge devrait quitter le Stade de Reims contre 20 millions d'euros, confirme L'Équipe.

Notre avis : Dernier de Premier League, Leicester a besoin de se renforcer pour sortir la tête de l'eau. Le champion d'Angleterre 2016 pourrait être l'un des grands agitateurs de la deadline.

Balotelli vers un improbable rebond en Suisse

En conflit avec Vincenzo Montella, son entraîneur à Adana Demirspor, Mario Balotelli (32 ans) va quitter la Turquie. L'international italien (36 sélections, 14 buts) s'est mis d'accord avec le FC Sion pour un contrat de deux ans. La saison dernière, l'ancien Niçois a inscrit 18 buts en 31 matches de Süperlig.

Notre avis : Une destination surprise pour Super Mario qui continue son parcours décidément très cahoteux...

Quelques mois à peine après son départ pour le Qatar, James Rodríguez (31 ans) pourrait revenir en Europe. Après avoir créé le buzz dans une interview à El Chiringuito où il affirme vouloir jouer avec Cavani, l'ancien Monégasque pourrait bien poser ses valises à Valence… Le joueur a d'ailleurs expliqué être prêt à baisser son salaire pour atterrir à Mestalla. Marca explique que l'international colombien fait partie des solutions de remplacement en cas de départ de Carlos Soler au Paris Saint-Germain. Jorge Mendes serait aux manettes.

Notre avis : James pourrait être la surprise de cette fin de mercato côté valencian. Reste à connaître l'état de forme du Colombien qui a peiné à enchaîner ces dernières saisons.

Kalajdžić, nouvelle gâchette de Wolverhampton

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Saša Kalajdžić (25 ans) est un joueur de Wolverhampton. L'attaquant international autrichien quitte Stuttgart où il ne lui restait qu'un an de contrat et s'est engagé pour cinq saisons avec les Wolves. Ces derniers ont dépensé 18 millions d'euros (hors bonus) pour s'attacher les services du joueur, blessé une bonne partie de la saison dernière. Kalajdžić vient concurrencer Raúl Jiménez à la pointe de l'attaque de Wolverhampton.

Notre avis : Une recrue intéressante pour les Wolves. Avant sa longue blessure la saison dernière, Kalajdžić faisait clairement partie du gotha des buteurs de Bundesliga. L'Autrichien a en tout cas le profil pour briller au Royaume.

Laurienté quitte Lorient pour Sassuolo

La fin d'un sacré feuilleton. Après des semaines de négociations, le FC Lorient et Sassuolo sont tombés d'accord pour le transfert d'Armand Laurienté. L'ailier de 23 ans a été présenté par le club transalpin ce mercredi. Les Neroverdi ont déboursé un peu plus de 11 millions d'euros (plus 2 de bonus éventuels) pour s'attacher les services de l'ancien Rennais. Autre arrivée côté italien, l'ancien Toulousain Janis Antiste (20 ans) a été prêté avec obligation d'achat par La Spezia.

Notre avis : Lorient perd très gros dans cette histoire, mais récupère une manne financière qui pourrait lui permettre de se renforcer intelligemment d'ici la fermeture du marché des transferts. Avec Dieng dans un coin de la tête forcément.

Pjanić vers l'Arabie Saoudite

Bien que déterminé à s'imposer au FC Barcelone, malgré un prêt mitigé à Besiktas, Miralem Pjanić (32 ans) se dirige vers la sortie en Catalogne. Deux ans après son arrivée pour 60 millions d'euros au Barça, dans la cadre du transfert "mic-mac" avec la Juventus pour Arthur, l'ancien Lyonnais pourrait de nouveau partir en prêt d'ici la fin du mercato estival. Ce mercredi, Sport indique qu'Al-Nassr (Arabie Saoudite), nouveau club de Rudi Garcia, tiendrait la corde pour s'attacher ses services et proposerait une prise en charge du salaire du joueur de 32 ans à hauteur de 70%.

Notre avis : Quelle fin de carrière pour l'ancien Lyonnais... Pjanić pourrait encore dépanner dans quelques écuries du Vieux continent, avis aux intéressés prêt à tenter le pari.

