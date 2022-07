Selon toute vraisemblance, et selon la presse espagnole , l'histoire entre Robert Lewandowski et le Bayern Munich est terminée. Sous les couleurs Bavaroises, le Polonais a tout raflé : championnats, coupes nationales et une Ligue des champions. Outre-Rhin, "Lewy" a aussi apposé son nom à côté de quelques records. Dont celui du plus grand nombre de buts marqués en une saison de Bundesliga - 41, précédemment détenu par Gerd Muller. Il n'a donc plus rien à prouver. Et pourtant, poser ses valises à Barcelone a un air de nouveau défi.

Gagner ailleurs

"Quelque chose est mort en moi, je veux quitter le Bayern pour chercher de nouvelles émotions dans ma vie". Voilà les termes utilisés par Lewandowski pour qualifier son état d'esprit avant de quitter la Bavière. Celui d'un champion, figurant parmi les meilleurs numéro 9 de l'histoire, qui a besoin de gagner à nouveau, mais ailleurs.

Ce transfert au Barça sonne comme une sorte de renouveau pour le buteur. Un peu comme un gamin qui aurait terminé un jeu vidéo et battu le boss final, autrement dit remporter la C1 avec le Bayern, et qui recommencerait sa partie en mode difficile. Car débarquer en Catalogne, dans le marasme économique et sportif dans lequel se trouvent les Blaugranas, est une sacrée paire de manches.

"RL9" a déjà brillé au sein d'un club qui n'était pas le numéro 1 national, durant ses années Dortmund. Il a même raflé deux titres de champions d'Allemagne avec les Jaune et Noir, en 2011 et 2012, au nez et à la barbe du Bayern Munich qu'il rejoindra deux saisons plus tard. Mais le faire dans un autre pays, avec un club historique qui cherche un nouveau souffle, serait une réalisation d'un autre calibre. Plus que des titres, en Espagne, Lewandowski pourrait gagner le respect de tous. Ou en tout cas au moins celui des rares qui ne seraient pas assez observateurs du football allemand.

Objectif ballon d'or ?

Sur le plan individuel, c'est une autre histoire. Bien qu'il soit un top joueur, Lewandowski ne s'est jamais vraiment assis à la table des extraterrestres Messi et Ronaldo. Sauf peut-être en 2020, année où… le Ballon d'Or n'a pas été attribué à cause du Covid-19 et l'arrêt de la plupart des compétitions. Il aurait également pu être le récipiendaire de l'édition 2021, mais le parterre de votants s'en est tenu à un choix plus classique, celui de Lionel Messi.

L'arrière-goût que laissent les deux dernières attributions du plus convoité des trophées individuels est donc amer pour Lewandowski. Et ce ne sont sûrement pas les deux "The best award", la version terne du Ballon d'Or, décernés par la Fifa en 2020 et 2021 qui vont l'effacer. De prime abord, on pourrait penser que pour Lewy, le train est passé. Il y avait une fenêtre de tir entre la baisse de régime de Ronaldo et Messi et la plus belle année de la carrière de Karim Benzema.

Pourtant, très bien réussir au Barça, ce que peu ont fait ces deux dernières saisons, replacerait naturellement son nom dans les débats. Briller à Barcelone est une occasion de remporter, enfin, le tant convoité Ballon d'Or. De quoi épaissir sa carrière, pour la postérité, et détourner, le temps d'un instant, le regard des gamins de France et d'ailleurs qui n'ont d'yeux que pour un certain Kylian Mbappé.

