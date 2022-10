Lukaku pourrait poursuivre sa carrière à l'Inter

Prêté par Chelsea à l'Inter Milan pour la saison 2022-23, Romelu Lukaku pourrait rester un peu plus longtemps chez les Nerazzurri selon La Gazzetta dello Sport. Les Blues, qui ont payé 113 millions d'euros au club lombard pour le récupérer en août 2021, ne compteraient plus sur l'attaquant international belge et les deux clubs auraient un accord oral pour prolonger le prêt, avec une option d'achat à la clé.

Ad

Notre avis : Romelu Lukaku a vécu un échec à Chelsea la saison passée. Le voir rester à l'Inter Milan, où il a brillé entre 2019 et 2021, serait dans la logique des choses.

Transferts Les 7 infos mercato de mercredi HIER À 09:02

Equipe fatiguée, Lukaku inquiétant : que se passe-t-il à l'Inter ?

Hernandez vers une prolongation avec le Bayern ?

D'après le magazine allemand Kicker, le Bayern Munich travaille actuellement pour prolonger le contrat de Lucas Hernandez, actuellement lié au club bavarois jusqu'en juin 2024. Des discussions auraient même déjà été entamées entre les deux parties.

Notre avis : Après des débuts timides, Lucas Hernandez a trouvé sa place au Bayern et le voir prolonger ne serait finalement pas une surprise.

Le PSG vise Antonio Silva

Alors que le PSG continue de patiner sur le dossier Milan Skriniar, le champion de France aurait des vues sur Antonio Silva, d'après A Bola. Le défenseur de 18 ans de Benfica, qui est international Espoirs portugais, aurait fait forte impression aux recruteurs parisiens lors des deux matches de Ligue des champions cet automne. Cependant, le club lisboète ne compterait pas le lâcher à moins de 100 millions d'euros.

Notre avis : Il s'agirait du profil parfait pour entrer dans la rotation défensive avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos.

Everton cible David

Actuellement co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Neymar, Jonathan David va-t-il poursuivre sa carrière en Premier League ? Selon le média local Liverpool Echo, Everton aurait des vues sur l'attaquant lillois, particulièrement en forme depuis plusieurs semaines. Le talent de l'international canadien aurait en effet tapé dans l'oeil de Frank Lampard.

Notre avis : Les Toffees possèdent actuellement la seizième meilleure attaque de Premier League et Jonathan David pourrait la dynamiser. Mais le Canadien pourrait faire l'objet de sollicitations de la part de clubs encore plus huppés dès le mois de janvier.

Le Barça serait sur la piste d'un talent de Vasco de Gama

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait très intéressé par Andrey Santos (18 ans). Les dirigeants barcelonais seraient déjà en train de travailler pour faire venir le milieu de terrain brésilien lors du mercato hivernal. Newcastle United serait également sur le coup pour ce jeune talent, dont Vasco de Gama aurait fixé la clause libératoire à 40 millions d'euros.

Notre avis : Le Barça ne pourrait pas suivre si les Magpies venaient à faire monter les enchères.

Transferts Les 5 infos mercato de mardi HIER À 10:06