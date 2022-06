Ça y est, Alphonse Aréola va quitter Paris. Les médias sont unanimes, le gardien international français, qui sort d'une saison de prêt à West Ham, va rester en Angleterre puisque les Hammers devraient prochainement officialiser la levée de son option d'achat de 12 millions d'euros. Pour les plus jeunes supporters du Paris Saint-Germain, Aréola est seulement un très bon gardien d'appoint qui s'est aguerri avec quelques titularisations au Real Madrid avant de gratter du temps de jeu en Premier League du côté de Fulham, puis West Ham.

Pourtant, depuis son arrivée dans le club de la capitale à ses douze ans, il a toujours appartenu à celui-ci. Dix-sept ans sous contrat avec Paris sans avoir acquis le statut d'indiscutable, ni partir en tant que joueur historique du club. Le parcours d'Alphonse Aréola est-il celui d'un talent gâché ?

Un symptôme du mal qui ronge Paris

A sa sortie du centre de formation, Aréola a un statut. Celui d'un jeune gardien qui pourrait bien être le futur de l'équipe de France. Ses apparitions successives dans toutes les sélections nationales de jeunes parlent pour lui. Il brille même et fait parler de lui lors de la Coupe du monde U20 en 2013, fait notable dans un groupe qui réunissait notamment Paul Pogba et Florian Thauvin, en stoppant deux penalties en finale contre l'Uruguay pour porter les Bleuets sur le toit du monde. Consécration pour un jeune talent : il est l'une des pépites françaises à acquérir sur Football Manager à l'époque.

Une formation solide, quelques faits d'armes et l'avenir devant lui. Il ne manquait qu'un club qui lui fasse confiance. Voilà ce qui a fait cruellement défaut à Aréola. Au micro de Canal +, en 2020, il expliquait d'ailleurs que ce manque de confiance l'a "déçu" et surtout lui a "manqué" dans sa carrière. D'autres ont connu sa situation. Et le choix de l'exil a été porteur : Kingsley Coman, Christopher Nkunku, Moussa Diaby ont tous réussi en dehors de Paris. Mais pas lui. "Tant que je suis sous contrat, je suis là", martelait-il à l'encontre de ses dirigeants.

Buffon ? "J'ai kiffé à mort"

Mais même après trois saisons de prêt à Lens, Bastia et Villarreal et une année en tant que titulaire dans les cages parisiennes, les Qataris choisissent de faire venir Gianluigi Buffon en 2018, avec qui le Français va partager son temps de jeu. "Franchement j'ai kiffé à mort, c'est une de mes idoles" confiait l'intéressé, de nouveau en concurrence.

La saison suivante se profile. Alors qu'il est certain d'occuper de nouveau le costume de numéro 1, le PSG jette son dévolu sur un certain Keylor Navas à l'été 2019. C'est le coup de grâce. Thomas Tuchel ne compte plus sur lui, ou alors pas de la manière escomptée par le joueur. "Je suis formé au club, j'ai toujours essayé de donner le maximum…", soufflait Aréola il y a quelques temps.

Alphonse Areola et Gianluigi Buffon (PSG) Crédit: Getty Images

À Fulham, en 2020/2021, et à West Ham la saison dernière, il a prouvé qu'il pouvait évoluer à haut niveau de manière régulière. Où en serait-il si Paris lui avait fait confiance ? Il y a quelques jours, Nasser al-Khelaïfi expliquait au Parisien qu'au PSG les paillettes étaient terminées. Forcément, l'international français, enfant du club, aurait été parfait pour ce PSG plus centré football.

En Angleterre, son avenir semble tracé. Lukasz Fabianski, 37 ans, ne devrait plus faire très long feu dans les buts des Hammers et lui laisser rapidement le poste. Approcher la trentaine et garder les buts d'un club du top 8 de Premier League est-il une honte ? Aucunement. Est-ce un gâchis ? Probablement.

