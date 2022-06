Lens a fixé le prix de Fofana

Le PSG et l'OM, parmi les prétendants régulièrement cités pour l'achat de Seko Fofana, connaissent désormais le prix fixé par les Lensois : entre 35 et 40M€ d'après Foot Mercato. Plusieurs clubs de Premier League seraient également intéressés. En effet, sous les couleurs artésiennes, Fofana a brillé et attiré l'attention. Pour le moment, il est sous contrat avec les Sang et Or jusqu'en juin 2024.

Notre avis : Lens n'a pas forcément besoin de vendre et tente de toucher le gros lot.

Fofana contre Saint-Etienne Crédit: Getty Images

Le Barça sur la piste d'un nouveau Pedri

D'après les informations de Goal, les Blaugrana se pencheraient sur le profil d'Albert Moeiro, 18 ans et milieu offensif de Las Palmas (le même club formateur que Pedri). Un beau coup financier potentiel puisque Pedri, acheté 17,5M€ en 2019, en vaut aujourd'hui 80. Wolverhampton, Manchester City et Villarreal sont aussi sur le coup.

Notre avis : Même s'il venait à ne pas s'imposer au Barça, la revente pourrait faire une belle plus-value.

Kroos temporise pour prolonger

Sollicité par le Real pour prolonger son contrat, l'Allemand préfèrerait temporiser et attendre la saison prochaine, à la fin de laquelle son contrat se termine, pour prendre une décision quant à son avenir. Une réponse qui aurait surpris les dirigeants merengues.

Notre avis : Soit il temporise pour négocier un gros salaire, soit une légère envie d'ailleurs commence à se faire sentir.

"Avec Tchouaméni, le Real est en train de gagner son pari jeunes"

Lukaku de retour à l'Inter, c'est presque bouclé

Un an après son départ à Chelsea, Romelu Lukaku n'a jamais été aussi proche de faire son retour à l'Inter. Ce lundi matin, le Corriere della Sera évoque même un accord entre le club lombard et Chelsea pour un prêt de 10 millions d'euros plus des bonus. De son côté, La Gazzetta dello Sport évoque une poursuite des négociations entre les deux clubs et révèle que le retour du Belge coûtera environ 22 millions d'euros à la formation italienne sur une saison (prêt plus salaire).

Notre avis : S'il a besoin de ça pour briller de nouveau...

À peine racheté, Chelsea fonce sur son chouchou français

Le dossier Lenglet se complique pour l'OM

D'après Mundo Deportivo, en cas de prêt de Clément Lenglet du côté du Vélodrome, le Barça souhaiterait que l'OM prenne complètement en charge le salaire du défenseur français. Le hic, c'est que Marseille aurait du mal à assumer la totalité des émoluements de Lenglet et aimerait les partager. Négociations à suivre.

Notre avis : Toujours le même problème pour attirer des joueurs calibre Ligue des champions à Marseille.

Samuel Umtiti et Clément Lenglet sur le banc du FC Barcelone. Crédit: Getty Images

Umtiti va-t-il enfin partir ?

Selon Cadena SER, les dirigeants du Barça pourraient enfin trouver une porte de sortie à Samuel Umtiti. Gérone, tout juste promu en Liga, serait intéressé par le défenseur formé à l'OL pour se renforcer. "Nous n'excluons pas qu'Umtiti signe à Gérone" a déclaré Pere Guardiola, président du conseil d'administration du club.

Notre avis : Des clubs plus prestigieux ont déjà essayé de le faire partir du Barça, en vain.

Manchester United va renchérir pour De Jong

Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le Barça, Frenkie de Jong n'est pas sûr de poursuivre l'aventure en Catalogne. Selon Mundo Deportivo, Manchester United s'apprêterait à transmettre une deuxième offre qui pourrait avoisiner les 75 millions d'euros plus des bonus, soit le prix fixé par les Blaugrana. En 2019, le club catalan avait dépensé 86 millions d'euros pour s'offrir le milieu international néerlandais.

Notre avis : Le Barça a besoin de cet argent.

La nouvelle idée de United : Un ailier du Real pour épauler CR7

Le Barça passe à l'offensive pour Koundé

Dans son édition de lundi, Mundo Deportivo rappelle que le FC Barcelone est la priorité de Jules Koundé, malgré des sollicitations de Chelsea. Ainsi, les Blaugrana vont passer à l'offensive dans les prochains jours, notamment après la vente de 10% des droits TV de la Liga, qui devrait intervenir avant le 30 juin, précise le quotidien espagnol. Sur ce dossier, le FC Séville aimerait récupérer 65 millions d'euros plus un joueur du Barça.

Notre avis : Le Barça va devoir se séparer de De Jong s'il veut réaliser de tels coups.

Arsenal double le Barça sur Raphinha ?

Raphinha était plutôt parti pour rejoindre le Barça cet été, une transaction favorisée par son agent Deco, lui même ancien blaugrana. Sauf que selon Goal, l'aillier brésilien aurait perdu patience dans le dossier et Arsenal, qui aurait transmis une offre de 50M€ à Leeds, serait redevenu favori dans les négociations.

Notre avis : Le coeur de Deco est au Barça, l'argent est à Arsenal.

Newcastle va devoir sortir le chéquier pour Diaby

Intéressé par Moussa Diaby, Newcastle United devra payer quelque 58 millions d'euros, annonce ce lundi le quotidien anglais The Sun. Auteur d'une très belle saison avec le Bayer Leverkusen (17 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues), l'ailier international français de 22 ans suscite les convoitises de nombreux clubs européens.

Notre avis : West Ham a mis 35M€ sur Nayef Aguerd, alors...

Leeds fonce sur Adama Traoré

D'après Sport, l'attaquant espagnol, qui arrive au bout de son prêt au FC Barcelone, intéresse grandement Leeds, d'autant plus que Raphinha est sur le départ. Les Peacocks auraient déjà transmis une offre de 20M€ à Wolwerhampton pour l'international espagnol.

Notre avis : Une belle piste pour remplacer Raphinha, surtout que ce dernier va rapporter un beau pactole.

Adama Traoré Crédit: Getty Images

Götze de retour en Allemagne

Fabrizio Romano est formel, l'unique buteur de la finale de la Coupe du monde 2014 avec l'Allemagne est sur le point de faire son retour en Bundesliga. Francfort va l'arracher au PSV Eindhoven en payant sa clause libératoire de 4M€.

Notre avis : On est toujours contents de revoir Götze.

