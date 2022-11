Il faudra attendre encore près de deux ans et le mois de juillet 2024, pour voir Endrick obtenir la majorité et gagner ainsi la possibilité de se dévoiler complètement sur la scène européenne. Et pourtant, le crack de Palmeiras fait tellement parler de son talent que les plus grands clubs européens sont déjà aux négociations, pour ne pas se faire doubler dans la course à la pépite.

Parmi les clubs dont l'intérêt a été évoqué, le Real Madrid, Chelsea ou encore le Paris Saint-Germain. Et c'est d'ailleurs le club de la capitale française qui a avancé ses pions cette semaine. "La seule chose que nous savons, c'est que jusqu'à présent, le seul club qui est venu s'asseoir à la table des négociations avec Palmeiras est le PSG, les discussions se poursuivent. Nous attendons de voir ce qui va se passer avec les autres clubs, si un autre club va soumettre une quelconque proposition à Palmeiras", déclarait le père de l'attaquant ultra précoce, à la télévision brésilienne la semaine dernière.

Information confirmée et même chiffrée de la part de O Globo. Le média brésilien parle lui d'une somme de 400 millions de réals (ndlr : 73 millions d'euros), que le PSG aurait proposée pour obtenir à la fois Endrick mais aussi Estevao, milieu offensif de 15 ans, lui aussi extrêmement talentueux.

Les négociations sont donc lancées mais s'annoncent compliquées pour le club parisien qui se heurte déjà à Palmeiras qui en demande davantage. Une clause libératoire pour Endrick a été évoquée autour de 60 millions d'euros pour le libérer de son contrat courant jusqu'en 2025. Il faut dire que l'enfant de Brasilia n'est qu'en pleine naissance dans le football professionnel et prouve déjà beaucoup par son adresse offensive et un physique porté sur la vitesse. Affaire à suivre.

Il fait la Une de Marca à 15 ans : Qui est Endrick, le Brésilien le plus précoce depuis Neymar?

