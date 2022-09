Pjanic réfléchit à un départ aux Émirats Arabes Unis

Le milieu de terrain du FC Barcelone, Miralem Pjanic, n’a toujours pas disputé la moindre minute de jeu cette saison en Espagne. Revenu cet été d’un prêt d’un an au Besiktas, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et de la Juventus Turin voulait s’imposer dans l’équipe de Xavi. Quelques semaines après, se pose la question de son avenir à Barcelone. Selon Mundo Deportivo, Marca et le journaliste Fabrizio Romano, le joueur Bosnien de 32 ans envisagerait un départ vers les Emirats Arabes Unis. Une offre du Sharjah FC serait même sur la table. Le joueur a jusqu’au 4 octobre pour se décider, date de la fermeture du marché des transferts dans le pays émirati.

Notre avis : A 32 ans, Pjanic pourrait rendre encore de fiers services à plus d’un club européen. Le voir partir dans le golfe serait un aveu d’impuissance pour un joueur si séduisant lors de son passage en Italie.

Arsenal pense à Neto pour remplacer Pépé

Après le fiasco Nicolas Pépé, arrivé en 2019 contre un chèque de 80 millions d’euros et prêté cette saison à l’OGC Nice, les Gunners veulent relever la tête. Selon Sky Sports, les dirigeants d’Arsenal auraient fait de Pedro Neto leur priorité pour remplacer l’Ivoirien en attaque. L’ailier droit portugais, joueur actuel de Wolverhampton, ne partira pas pour moins de 60 millions d’euros.

Notre avis : A 22 ans, Neto a déjà montré de belles choses en Premier League. De là à s’imposer à Arsenal…

Gavi intéresse également la Premier League

Daily Mail, Liverpool et Manchester United auraient fait du milieu catalan une cible prioritaire. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec son club formateur, Gavi n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger son bail en Espagne. Alors que nous évoquions lundi un intérêt du Bayern Munich pour le milieu de terrain du FC Barcelone , c’est Liverpool et Manchester United qui surveillent aussi la situation du jeune joueur de 18 ans. Selon le, Liverpool et Manchester United auraient fait du milieu catalan une cible prioritaire. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec son club formateur, Gavi n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger son bail en Espagne.

Notre avis : Le temps presse pour le FC Barcelone. Si les Catalans ne veulent pas se retrouver en position très inconfortable, ils feraient bien de rapidement prolonger leur jeune prodige qui n’a pas fini d’attirer les convoitises.

Gavi avec le FC Barcelone, 2022 Crédit: Getty Images

Fenerbahçe veut s’offrir Bakambu

Alors que le mercato en Turquie fermera ses portes le 8 septembre prochain, Fenerbahçe s’active pour recruter l’attaquant de l’OM Cedric Bakambu. Ce dernier, qui n’a pas été inscrit par son club dans la liste des joueurs autorisés à disputer la Ligue des champions, avait décidé de rester à l’OM pour tenter de s’y imposer. Avec trois apparitions en six journées de L1 depuis le début de la saison, l’attaquant congolais a participé sporadiquement à la bonne entame marseillaise en championnat. Selon Foot Mercato, le Fener voudrait s’offrir l’attaquant qui connait déjà le championnat turc puisqu’il a évolué à Bursaspor lors de la saison 2014-2015.

Notre avis : Fenerbahçe pourrait présenter une belle porte de sortie à l’attaquant condamné à jouer les seconds rôles cette saison à l’OM.

Lorient officialise Yoann Cathline

Le jeune attaquant Yoann Cathline s’est engagé à Lorient. Les Merlus ont officialisé la signature du joueur de 20 ans en provenance de l’En Avant Guingamp ce lundi soir. L’ailier va ainsi découvrir la Ligue 1 avec Lorient tandis que les Guingampais récupèrent dans l’opération 2,7 millions d’euros + 1 million de bonus.

Notre avis : Actuellement 6e de Ligue 1 avec un match en moins, les Lorientais réalisent un très bon début de saison. Une bonne nouvelle pour Cathline qui ne sera pas pressé pour s’intégrer dans une équipe qui tourne bien.

Yazici retourne à Trabzonspor

Yusuf Yazici ne terminera pas la saison dans le nord de la France. Le joueur du LOSC a été prêté un an à Trabzonspor. Le Turc retrouve ainsi son club formateur, qu’il avait quitté en 2019 contre un chèque de 16,5 millions d’euros, faisant de lui la recrue la plus chère de l’histoire du club lillois. Prêté la saison dernière pendant 6 mois au CSKA Moscou, le milieu offensif de 25 ans a inscrit un but depuis le début de la saison de Ligue 1.

Notre avis : le joueur ne rentrait pas dans les plans de Paulo Fonseca cette saison. Son retour au bercail est logique et profitable pour tout le monde.

