Après avoir cherché un nouveau point de chute, Thomas Lemar a dû se résoudre, lui aussi, à suivre la tendance. Ce jeudi, L'Equipe nous annonce que l'ancien Monégasque va prolonger son contrat avec l'Atlético de Madrid de quatre ans mais à des conditions revues à la baisse : le champion du monde verra son salaire mensuel fondre de 50%. Qu'il se rassure, Lemar n'est pas le seul à se prendre de plein fouet la nouvelle réalité du marché. De nombreux joueurs, et non des moindres, ont dû consentir à une nette baisse de leurs revenus. Petit tour d'horizon non exhaustif :

Ousmane Dembélé : prolongation avec baisse de salaire fixe de 40%, selon la presse espagnole

Paul Pogba : De 18 (Manchester United) à 10 millions d'euros annuels (Juventus Turin)

Romelu Lukaku : De 18 (Chelsea) à 8,5 millions d'euros annuels (Inter Milan)

Paulo Dybala : De 9,5 (Juventus Turin) à 6 millions d'euros (AS Rome)

Alexandre Lacazette : baisse de salaire de 55%

On pourrait ajouter à la liste Samuel Umtiti, Antoine Griezmann et de nombreux autres qui avaient initié le mouvement ces derniers mois. "L'économie du football n'échappe pas à la règle et baisse, elle aussi. C'est la raison pour laquelle on a de plus en plus de joueurs qui vont jusqu'au bout de leur contrat, nous éclaire Laurent Schmitt, agent sportif. Quand les clubs ont les moyens, ils préfèrent payer des primes à la signature que de lisser un effort sur plusieurs années." Car si le salaire baisse, ce n'est pas forcément le cas de leurs revenus globaux : les joueurs en fin de contrat peuvent retomber sur leurs pattes avec ces fameuses primes. Grâce aux bonus en tous genres, Dembélé pourrait toucher ce qu'il percevait avant sa prolongation (10 millions d'euros nets).

Des astuces pour ne pas perdre trop d'argent

Pogba, lui, a reçu 2,5 millions de prime à la signature. Le champion du monde, comme Romelu Lukaku, bénéficie aussi du "Decreto Crescita", une mesure qui permet à toute personne partie à l'étranger pendant deux ans de bénéficier d'un abattement d'impôts de 30% sur une période de cinq ans lorsqu'elle revient travailler en Italie. Un bonus qui amortit, là-encore, la baisse des émoluments. Lemar, comme Umtiti avant lui, perd en salaire mais gagne des années de contrat. Au final, la somme qu'il touche est lissée mais le joueur n'est pas forcément perdant.

"Mais il y a une vraie tendance aujourd'hui chez les joueurs : attendre les fins de contrat, pour rafler la banque. Sauf que tout le monde n'est pas Mbappé. Pogba ou Dembélé ont sous-performé et le marché réagit logiquement. Car les clubs, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, ne se battaient pas pour les avoir", nous informe un bon connaisseur du marché. Et il est assez facile de comprendre pourquoi Neymar ne bougera pas cet été. Avec un salaire de 37 millions d'euros jusqu'en 2027, pourquoi le Brésilien irait voir ailleurs pour gagner moins ?

La Serie A prend le taureau par les cornes

La Serie A, elle, a décidé de réguler ses salaires. La Juve s'est aperçue qu'en offrant des contrats dispendieux à des joueurs qui n'en valaient pas toujours la peine (Aaron Ramsey ou Adrien Rabiot à 7 millions d'euros annuels), elle se retrouvait dans l'incapacité de les vendre et pouvait les traîner comme des boulets durant plusieurs exercices comptables. Voilà pourquoi elle n'a pas cédé aux exigences de Paolo Dybala. Et pourquoi l'AC Milan a préféré laisser partir Gianluigi Donnarumma l'an passé ou, cette saison, Franck Kessié en fin de contrat.

Les clubs transalpins se sont réorientés vers des contrats à la carte en associant davantage la rémunération du joueur à ses performances. Zlatan Ibrahimovic touche ainsi le plus bas salaire de sa carrière (1,5 millions d'euros annuels) mais il est agrémenté de primes en fonction de son nombre d'apparitions et de buts.

Si même l'immense Zlatan est au pain sec, à plus de 40 ans tout de même, les joueurs dans leur ensemble doivent-ils commencer à s'inquiéter ? Il reste tout de même quelques clubs où le réajustement du marché n'est pas encore une réalité. Au-delà du PSG et Manchester City aux fonds illimités et qui peuvent encore cet été offrir des ponts d'or à Erling Haaland et Kylian Mbappé, le FC Barcelone, grâce à des prêts et une politique très agressive, a pu arracher Robert Lewandowski ou Franck Kessié en leur offrant des conditions salariales hors marché. Quand tous les clubs appuient sur le frein, les Catalans ont mis la poussière sous le tapis et misent sur une reprise économique post-Covid

La Premier League, et ses droits TV sans équivalent, peut, elle aussi, continuer d'offrir des salaires et des indemnités de transfert de l'ancien monde. Mais pour les joueurs comme Lemar, qui n'intéressent ni le PSG, ni City, ni le Barça ni la Premier League, il faudra sans doute se résoudre à revoir ses prétentions à la baisse.

