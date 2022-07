Vitinha, toute première recrue de l'ère Luis Campos au PSG, a livré ses premières impressions sous les couleurs du club de la capitale dans les colonnes de L'Équipe. Et avant d'être impressionné par la vitesse de Kylian Mbappé ou la technique de Lionel Messi, le milieu de terrain portugais a d'abord été séduit par son compatriote qui occupe le poste de "conseiller football" à Paris.

"Il (Luis Campos) m'a été présenté par mon agent, Jorge Mendes, confie Vitinha. Quand on a commencé à parler, les choses ont été très naturelles. J'aimais beaucoup son discours et ce qu'il voulait faire au PSG" a-t-il poursuivi. Même si le néo-Parisien l'avoue, il n'avait pas grand besoin d'être charmé : "Il n'a pas eu besoin de me convaincre, je l'étais déjà". Après tout, pour un jeune joueur de 22 ans, la possibilité de partager son temps de jeu entre la sélection avec Cristiano Ronaldo et son club avec Neymar et consorts ne donne pas beaucoup matière à réfléchir. Une situation comme celle-ci, ça ne se refuse que difficilement.

"Je n'ai jamais pensé que j'aurais la possibilité un jour d'évoluer avec eux aussi jeune, avoue d'ailleurs l'ancien joueur de Porto. C'est un rêve de jouer avec eux et un plaisir. J'apprends à leurs côtés. J'espère pouvoir les aider." Être si bien entouré donne des ambitions : "Individuellement, je souhaite jouer le plus possible et aider l'équipe a atteindre ses objectifs, c'est-à-dire tout gagner". Rien que ça.

