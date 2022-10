Dans les semaines à venir, vous devriez souvent entendre parler du contrat de Léo Messi. Encore très bon samedi face à Troyes, La Pulga entrera dans les six derniers mois de son bail parisien le 1er janvier. Aussi, il sera libre de signer où il veut pour la prochaine saison. Selon le média catalan Sport , le PSG ne voudrait pas exercer l'option d'un an qui figure dans le contrat, et ce pour en signer un nouveau de deux ans.