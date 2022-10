Messi reste flou sur son avenir

Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2023, avec une année supplémentaire en option, Lionel Messi a maintenu le flou sur son avenir lors d'un entretien accordé au média argentin DirectTV. "Cela dépendra de ce que je ressens personnellement et surtout physiquement, a-t-il noté. Après le Mondial, nous verrons ce qui peut arriver. J'ai déjà la chance de pouvoir disputer une Coupe du monde à 35 ans. Il faut être réaliste, je me sens très bien physiquement, mieux que l'an dernier. Mentalement et physiquement."

Notre avis : Le Barça rêve de le faire revenir mais le PSG a encore la main sur ce dossier.

Arsenal confiant pour prolonger Saka

Avec quatre buts pour autant de passes décisives en Premier League, Bukayo Saka est fortement impliqué dans l'excellent début de saison d'Arsenal. Ainsi, l'actuel leader du championnat d'Angleterre souhaite prolonger le contrat de l'international anglais, actuellement lié aux Gunners jusqu'en 2024. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Arsenal est optimiste sur ce dossier et aurait déjà bien avancé dans les négociations.

Notre avis : Bukayo Saka a la confiance totale de Mikel Arteta et enchaîne les prestations de haut vol. Il n'y a aucune raison pour qu'il quitte Arsenal.

Milan cible Broja

Même s'il a paraphé un contrat de six ans en septembre dernier avec Chelsea, Armando Broja attise les convoitises des plus grands d'Europe. Toujours d'après le journaliste Fabrizio Romano, le conseiller de l'attaquant international albanais aurait récemment rencontré la direction de l'AC Milan. Le club lombard suivrait le joueur de 21 ans depuis de longs mois.

Notre avis : Armando Broja vient d'intégrer la rotation offensive de Chelsea. Pas sûr que les Blues laissent partir leur joyau facilement...

Galatasaray pense à Gündogan

Selon les informations du Sun, Galatasaray aurait ciblé Ilkay Gündogan, le milieu international allemand de Manchester City. Le club stambouliote souhaiterait récupérer le joueur de 31 ans l'été prochain, au moment où son contrat se terminera avec le champion d'Angleterre en titre.

Notre avis : Ilkay Gündogan est encore un joueur essentiel de Manchester City et une prolongation n'est pas à exclure.

