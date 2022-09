Dans un dossier à retrouver dans son édition du jour, L'Equipe informe que le PSG va rapidement se pencher sur l'avenir de Lionel Messi et Sergio Ramos, en fin de contrat en 2023. Selon le quotidien, les deux joueurs possèdent une option d'un an, mais activable uniquement avec l'accord des deux parties. Pour l'heure, aucune négociation n'a débuté et Luis Campos souhaite prendre son temps pour entamer les discussions. Le dirigeant parisien n'est pas contre les prolonger, mais uniquement si leur niveau de jeu reste élevé.