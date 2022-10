Un pré-contrat signé entre Nkunku et Chelsea ?

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Chelsea continue de négocier pour Christopher Nkunku et serait proche d'un accord à 60 millions d'euros avec Leipzig pour récupérer, l'été prochain, l'ancien Parisien, sous contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2026. Pour sa part, The Athletic va plus loin et indique que l'international français a signé un pré-contrat avec les Blues.

Notre avis : Après quatre ans en Bundesliga, Christopher Nkunku devrait tenter un défi plus relevé l'été prochain.

Haaland aimerait que Bellingham le rejoigne à Manchester City

Auteur d'un début de saison stratosphérique, Erling Haaland aimerait être rejoint à Manchester City par Jude Bellingham, selon les informations du Sun. Les deux hommes ont en effet joué ensemble à Dortmund lors des deux dernières saisons. Cependant, la concurrence sera rude puisque Liverpool, Chelsea, Manchester United et le Real Madrid sont également sur la piste du milieu de terrain international anglais de 19 ans. Les Merengue aimeraient le recruter pour moins de 115 millions d'euros, précise le quotidien anglais.

Notre avis : Le jeu flamboyant proposé par les coéquipiers d'Erling Haaland depuis plusieurs semaines pourrait jouer en faveur de Manchester City. Mais rien n'est fait sur ce dossier.

Nice ciblerait Mudryk

Mykhaylo Mudryk est l'une des révélations de ce début de saison. En deux matches de poules de Ligue des champions, l'ailier international ukrainien du Shakhtar Donetsk a marqué deux buts et délivré autant de passes décisives. Ainsi, le joueur de 21 ans serait dans les petits papiers de l'OGC Nice, selon The Sun. Le quotidien britannique précise que le Gym serait prêt à dépenser 30 millions d'euros plus des bonus. Cependant, la formation ukrainienne en demanderait le double.

Notre avis : Au regard de son début de saison, Mykhaylo Mudryk devrait vite recevoir des propositions de clubs encore plus huppés que l'OGC Nice.

Kim Min-jae dans le viseur de Manchester United

Arrivé cet été à Naples en provenance de Fenerbahçe, Kim Min-jae effectue un début de saison de très bonne facture. Ainsi, le défenseur central international sud-coréen serait déjà sur les tablettes de grosses écuries européennes. Selon The Daily Mail, le joueur de 25 ans serait fortement suivi par Manchester United. Le quotidien anglais rappelle qu'il faudra payer au moins 50 millions d'euros pour recruter Kim Min-jae.

Notre avis : Aurelio De Laurentiis est dur en affaires. Pas sûr que Naples ne veuille libérer Kim Min-jae dès l'été prochain, à moins d'une offre impossible à refuser.

