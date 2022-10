L'OM vise deux joueurs offensifs cet hiver

Selon les informations de L'Equipe, Pablo Longoria, le président de l'OM, aimerait recruter deux joueurs offensifs cet hiver. L'objectif ? Renforcer la rotation en attaque et donner de nouvelle munition à Igor Tudor. Pour rappel, Gerson, lui, devrait faire ses valises lors du prochain mercato hivernal, comme l'a confirmé son père ces dernières heures.

Notre avis : Longoria est toujours très actif sur le marché, en quête d'occasions à bon prix pour l'OM.

La crise de résultats de l'OM est-elle inquiétante ?

Galtier n'oublie pas les jeunes

C'es un message fort lancé par Christophe Galtier, mardi soir, après la victoire face au Maccabi Haïfa (7-2). Le technicien parisien a assuré qu'il n'oubliait pas les jeunes joueurs du club, comme Warren Zaïre-Emery, qui a disputé ses premières minutes en Ligue des champions. "Par ce que Warren Zaïre-Emery montre à l'entraînement, en préparation et en Youth League, il me paraissait important d'envoyer un signal à nos jeunes. Si on travaille bien, qu'on a la qualité, qu'on est très professionnels, on peut jouer au Paris Saint-Germain", a prévenu le technicien parisien.

Notre avis : Le PSG a toujours des jeunes joueurs très intéressants dans son académie. Pas simple de s'y frayer un chemin, mais le vent semble un peu tourner...

Le Sporting CP ne peut pas recruter CR7

Interrogé au sujet d'un possible retour de Cristiano Ronaldo, Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting CP, s'est montré catégorique : "Nous n’avons pas l’argent pour payer son salaire. Il est heureux à Manchester mais il ne joue pas, donc c’est le problème (...) C'est un grand joueur mais un joueur de United. Tout le monde ici rêve de son retour, donc je ne veux pas en parler."

Notre avis : L'idée est romantique, mais visiblement impossible. Ronaldo ne reviendra pas dans son ancien club.

Cristiano Ronaldo Crédit: Getty Images

Arsenal prêt à dépenser cet hiver ?

En course pour le titre de Premier League, Arsenal compte bien y rester le plus possible. Ainsi, d'après The Sun, les Gunners pourraient disposer d'un budget d'un peu moins de 60 millions d'euros pour le prochain mercato hivernal. Avec pour but de renforcer l'effectif de Mikel Arteta et tenir tête jusqu'au bout à Manchester City et Pep Guardiola.

Notre avis : Le début du renouveau pour Arsenal ? Possible. Ce début de saison est plus que prometteur.

Di Maria confirme son envie pour sa fin de carrière

Angel Di Maria n'a peut-être pas choisi le bon timing pour confirmer de nouveau ses envies pour sa fin de carrière. Au lendemain de la défaite de la Juventus Turin sur la pelouse du Benfica, et donc l'élimination des siens de la C1, l'international argentin a confirmé son rêve de "retourner dans le club de Rosario Central" pour la fin de sa carrière. "Ce n'est pas simple, mais j'en rêve", a confirmé l'ancien joueur du PSG.

Notre avis : Il est probable que Di Maria retourne en Argentine après le Mondial, probablement l'été prochain.

