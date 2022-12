Le Barça cible Ounahi

Révélation du Mondial 2022, Azzedine Ounahi devrait être très sollicité lors du mercato hivernal. Selon Mundo Deportivo, le Barça aurait coché le nom du milieu de terrain international marocain de 22 ans. Le club catalan, dont les finances sont dans le rouge, verrait le joueur angevin comme une solution "low-cost" pour renforcer son milieu de terrain, précise le quotidien espagnol. Dans un entretien accordé dimanche soir à RMC, Said Chabane, le président d'Angers SCO, a laissé la porte ouverte à un départ dès le mois de janvier. L'été dernier, le club de l'Anjou avait refusé une offre de 7 millions d'euros de la part du LOSC.

Notre avis : Les propos très élogieux de Luis Enrique à l'égard de l'ancien milieu d'Avranches lui ont considérablement fait grimper sa cote et le SCO pourrait en profiter pour renflouer ses caisses.

Le Real se serait résolu à payer la clause d'Endrick

Selon les informations du quotidien AS, le Real Madrid se serait résolu à payer la clause d'Endrick, la pépite de 16 ans de Palmeiras, soit 60 millions d'euros : 35 millions + 25 millions de bonus selon les objectifs atteints. Pour rappel, le PSG, Chelsea et le Barça suivent également le dossier de près mais les Merengue semblent avoir convaincu le joueur et Palmeiras.

Notre avis : Endrick a beaucoup de talent mais il devra prendre le temps pour trouver ses marques en Europe avant éventuellement de devenir un titulaire indiscutable.

Le Bayern pense à Livakovic et Nübel

A la suite d'un accident de ski, Manuel Neuer s'est fracturé la jambe droite et manquera la fin de la saison. Ainsi, le Bayern Munich cherche un nouveau numéro un. D'après L'Equipe, le club bavarois vise Dominik Livakovic, le gardien du Dinamo Zagreb auteur d'une prestation héroïque face au Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde vendredi dernier, et Alexander Nübel, prêté par le champion d'Allemagne à Monaco pour la deuxième saison de suite.

Notre avis : Le huitième de finale aller de C1 face au PSG aura lieu le 14 février. Le Bayern Munich doit faire très vite pour que ses défenseurs puissent trouver des automatismes avec leur futur gardien de but numéro un.

Milan confiant pour prolonger le contrat de Leao

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Paolo Scaroni, le président de l'AC Milan, a évoqué l'avenir de Rafael Leao, lié au club lombard jusqu'en juin 2024. "Rafael est très heureux à Milan et au sein du club. Paolo Maldini s'occupe de ce dossier. Je suis confiant et détendu par rapport à la suite des opérations", a-t-il déclaré.

Notre avis : Rafael Leao a la confiance de Stefano Pioli. Hormis une offre XXL impossible à refuser, l'ancien Lillois devrait poursuivre avec le champion d'Italie en titre.

Ten Hag évoque l'avenir de Rashford

Marcus Rashford est sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2023 et si la situation n'évolue pas, il pourra signer librement dans le club de son choix dès le 1er janvier. Alors que l'attaquant international anglais est notamment suivi par le PSG, Erik ten Hag a évoqué sa situation dans The Daily Mail. "Il doit prendre sa décision, a indiqué l'entraîneur des Red Devils. La seule chose que nous pouvons lui montrer, c'est que Manchester United est le meilleur club pour lui."

Notre avis : Manchester United devra lui proposer un projet sportif et financier solides pour arracher sa prolongation.

