Nouveau duel PSG-Barça pour l’avenir de Messi

Ce n’est pas nouveau : Nasser El-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain veulent garder Messi. Sous contrat jusqu’à la fin du mois de juin, le septuple Ballon d'Or aurait reçu une offre de prolongation. Selon la Cadena Ser, le PSG lui aurait proposé une année supplémentaire + une autre en option avec un salaire avoisinant les 30 millions d’euros. Mais d’un autre côté, le FC Barcelone serait également prêt à tout pour faire revenir le génie argentin en Catalogne, si l’on en croit El Periodico. Le match est lancé.

Notre avis : Si on voit mal Lionel Messi retourner au Barça, une chose est sûre : la balle est dans son camp.

Vous n’avez sûrement jamais entendu son nom, mais Andreas Schjelderup est comparé par de nombreux spécialistes scandinaves à Erling Haaland. Cet attaquant norvégien de 18 ans, qui est la grande star du FC Nordsjaelland, est la cible de nombreux clubs européens. Selon le média Calciomercato, Liverpool et Arsenal, mais aussi la Juventus et l’Inter Milan, le suivraient de très près. Son prix est déjà estimé à 20 millions d’euros… soit ce qu’a coûté le transfert d’Haaland de Salzbourg à Dortmund en 2020.

Notre avis : S’il confirme son talent, nul doute qu’un cador d’Europe sera prêt à casser sa tirelire.

Tottenham veut James Maddison

Les Spurs ont annoncé la couleur : l’objectif de la saison est de figurer, au moins, sur le podium de Premier League. Et pour atteindre ce but, Antonio Conte n’a pas hésité à faire une demande très spécifique à sa direction : recruter un milieu offensif, dès cet hiver. Le nom est tout trouvé : selon le Daily Express, le tacticien italien aurait ciblé James Maddison. A 25 ans, l’international anglais est sous contrat jusqu’en 2024 avec Leicester. Mais les Foxes ne le lâcheront pas à moins de 60 millions.

Notre avis : Maddison est capable de faire gagner son équipe, les voyants semblent au vert pour tenter le coup.

Grand dégraissage à venir pour l’OM ?

Jonathan Clauss, Alexis Sanchez ou encore Nuno Tavares : les nouveaux visages sont nombreux dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Et les résultats sur le terrain s’en ressentent : le club phocéen est un solide dauphin du Paris Saint-Germain qui n’a toujours pas encaissé la moindre défaite en championnat. Cependant, Pablo Longoria souhaite rester prudent. Dans un entretien accordé à La Provence, le président de l’OM a avoué qu’il devait continuer à faire attention à ses finances. Autrement dit : si les résultats ne suivent plus, il va falloir continuer à dégraisser. Et ce dès cet hiver.

Notre avis : L’OM a la forme, pour le moment, on le voit mal s’écrouler

