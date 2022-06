Un accroc dans les négociations pour Vitinha

Le PSG et Porto sont proches d'un accord pour le milieu de terrain portugais, mais un hic subsisterait selon le Correio da Manha. Paris voudrait payer la clause libératoire (40M€) en deux fois, 20M€ maintenant, 20M€ l'été prochain, quand les dirigeants des Dragons voudraient tout récupérer le plus tôt possible.

Notre avis : Pas assez pour freiner la volonté de Campos de le recruter.

Lukaku va revenir en Italie

L'affaire est vraisemblablement réglée. Romelu Lukaku va bien revenir à l'Inter selon les informations de Fabrizio Romano. Le journaliste italien indique que le club lombard et Chelsea se sont mis d'accord sur un prêt payant de 8 millions d'euros, assorti de bonus pouvant aller jusqu'à 4 millions d'euros selon les performances du joueur. Il n'y aurait en revanche pas d'option d'achat. Fabrizio Romano précise que Lukaku doit passer sa visite médicale la semaine prochaine.

Notre avis : C'est une question de temps, la presse italienne était déjà unanime mardi.

Edinson Cavani en Liga ?

C'est ce qu'assure Marca. L'Uruguayen aurait pris contact avec le Rayo Vallecano pour lui proposer ses services. Pour rappel, il est libre depuis la fin de son aventure à Manchester United. Pour le moment, ses prétentions salariales, environ quatre millions d'euros par mois, restent un gros frein.

Notre avis : Il va devoir faire un effort sur ses émoluements.

Haller à Dortmund, c'est fait

D'après Sport 1 et Sky Germany, l'attaquant ivoirien de l'Ajax Amsterdam, qui sort d'une saison très aboutie, va s'engager chez les Jaune et Noir. Le transfert est estimé à 31M€ + 4M€ de bonus, la visite médicale est prévue jeudi.

Notre avis : C'était le moment pour lui de passer un cap.

Une porte de sortie pour Sarabia ?

Malgré une saison de prêt concluante du côté du Sporting, Pablo Sarabia ne semble pas faire partie des plans de Luis Campos pour l'effectif du PSG de la saison prochaine. Dans ce contexte, Paris aurait pris contact avec l'Atlético pour prêter l'Espagnol avec une option d'achat. RMC Sport ajoute que le salaire du joueur serait pris en charge par les Rojiblancos.

Notre avis : Garder Sarabia à Paris pour ne pas le faire jouer serait du gachis.

Le Bayern compte toujours sur Lewandowski

Lors de la présentation de Sadio Mané, Oliver Kahn, le président du comité directeur du Bayern, a insisté : "En ce qui concerne Lewandowski, peu de choses ont changé. Il est toujours sous contrat jusqu'en 2023. Ici au Bayern, nous attendons maintenant avec impatience le premier jour d'entraînement avec Robert".

Notre avis : Est-ce qu'il sera toujours aussi performant s'il est forcé à rester ?

Ekitike dans le viseur du Real

Selon les informations de L'Equipe, le Real Madrid serait intéressé par Hugo Ekitike, l'attaquant du Stade de Reims. L'agent du joueur se serait même rendu dans la capitale madrilène ces derniers jours pour rencontrer les dirigeants du Real. Le Bayern Munich aurait également un oeil sur le joueur de 20 ans, auteur de 10 buts cette saison en L1 avec Reims. Newcastle United a déjà transmis une offre de 36 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Reims l'a acceptée mais attend encore la réponse de son jeune attaquant.

Notre avis : Attention à ne pas viser les étoiles trop vite.

Carlos Tevez fait du pied à Angel Di Maria

Nouvel entraîneur de Rosario Central depuis peu, Carlos Tevez a lancé un appel à son compatriote, qui arrive en fin de contrat avec le PSG : "Je n’ai pas parlé à Di Maria, déclare l’ancien buteur mancunien au cours de sa conférence de presse de présentation. J’ai à peine le temps de parler à ma femme. Je ne lui ai pas parlé. Mais qui n’aimerait pas l’avoir ? Di Maria représente beaucoup pour ce club. Quand la situation sera plus calme, je l’appellerai et lui demanderai ce qu’il veut faire".

Notre avis : Il a peut-être encore une ou deux saisons à donner à l'Europe.

Sidibé à peine libre, déjà courtisé

Djibril Sidibé, non-prolongé par Monaco, est un joli coup à réaliser sur ce marché des transferts estival. Fulham en est conscient et d'après le Daily Mail, le club serait intéressé par la signature du champion du monde.

Notre avis : Un rebond en Angleterre pour finir une carrière Fulham, il y a mieux.

Minamino en Ligue 1 ?

Selon les informations de Foot Mercato, l'attaquant des Reds Takumi Minamino aurait tapé dans l'œil des dirigeants monégasques. Les discussions auraient même bien avancé puisqu'un accord pour un transfert de 15M€ aurait été trouvé entre les deux clubs.

Notre avis : Une recrue de qualité pour palier la déception Myron Boadu.

Montpellier vise Aurier et Sakai

D'après les informations de L'Équipe, le club pailladin aimerait recruter ces deux anciens latéraux de Ligue 1. Le premier est libre après son passage à Villarreal, qui n'a pas activé la clause de son contrat qui lui permettait de rester deux saisons supplémentaires en Espagne. Le second évolue actuellement chez les Urawa Reds Diamonds en D1 japonaise.

Notre avis : Deux défenseurs expérimentés de Ligue 1 qui ne devraient pas coûter trop cher.

Leeds repousse Arsenal pour Raphinha

Les Peacocks comptent bien toucher le jackpot avec leur aillier brésilien. Alors qu'il se dit qu'Arsenal aurait transmis une offre de 58M€ pour Raphinha, The Athletic indique que du côté de Leeds, on en voudrait bien plus.

Notre avis : Leeds est assis sur une belle somme potentielle.

Mkhitaryan a passé sa visite médicale avec l'Inter

L'Arménien a passé avec succès sa visite médicale et devrait donc être officialisé par l'Inter Milan prochainement. le journaliste spécialiste du mercato a également assuré que l'officialisation de Andre Onana ne devrait plus tarder.

Notre avis : Un bon joueur d'appoint pour le secteur offensif.

La Fiorentina avance sur le prêt de Jovic

Depuis son arrivée à l'été 2019, Luka Jovic n'arrive pas à convaincre au Real Madrid. Comme en 2020 (ndlr : Eintracht Francfort), l'attaquant international serbe devrait être prêté. Selon les informations de Fabrizio Romano, la Fiorentina négocie avec les Merengue et souhaiterait que le club madrilène prenne en charge 50% du salaire du joueur de 24 ans, qui avait coûté 63 millions d'euros au champion d'Espagne.

Notre avis : Une bonne destination pour se relancer.

Jimmy Cabot signe à Lens

Jimmy Cabot ne cesse de passer des paliers en Ligue 1. Troyes, Lorient, Angers et maintenant Lens. Une progression linéaire de sa carrière et de son niveau de jeu. Quand on voit le niveau atteint par les pistons transférés à Lens ces dernières saisons, cette transaction a sûrement de quoi lui donner le sourire.

Notre avis : Un transfert mérité au vu de sa dernière saison.

Briand quitte Bordeaux

Arrivé libre à Bordeaux en 2018, Jimmy Briand n'a pas été prolongé par le club. "C’est avec une certaine déception que je vous annonce que le club (le coach) ne souhaite pas me prolonger comme joueur. Comme toujours durant les quatre saisons passées aux Girondins , je me plie aux décisions et aux choix sans faire de vagues." a commenté l'attaquant sur les réseaux sociaux.

Notre avis : Puisque Hwang Ui-jo part, ce n'était pas lui qui allait assurer à la pointe de l'attaque girondine.

