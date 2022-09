Ronaldo, départ en janvier ?

Selon les informations du Sun, Cristiano Ronaldo n'a pas abandonné son souhait de quitter Manchester United. Le quotidien britannique explique que le quintuple Ballon d'Or pourrait forcer son départ en janvier prochain, lorsque le mercato hivernal ouvrira ses portes. Mais encore faut-il que "CR7" trouve une porte de sortie, ce qu'il n'a pas fait cet été...

Ad

Notre avis : Trouver un club en janvier, pas facile pour Ronaldo. Les coûts de son transfert restent énormes.

Transferts Les 4 infos mercato du week-end IL Y A 18 HEURES

Le Barça agacé pour Griezmann

Cadena Ser informe toutefois que du côté du Barça, on estime que cette clause était valable dès la première saison de "Grizou" à l'Atlético. Et donc qu'elle est déjà levée. La situation autour d'Antoine Griezmann est toujours aussi délicate. Pour rappel, l'international français est "victime" d'une clause fixée entre l'Atlético Madrid et le Barça lors de son transfert , qui obligerait le club madrilène à débourser 40 millions d'euros en fin de saison si le Français dépasse 50% de matches joués. Alors, pour l'éviter, Diego Simeone le fait entrer à partir de 62e minute lors de chaque rencontre. Lainforme toutefois que du côté du Barça, on estime que cette clause était valable dès la première saison de "Grizou" à l'Atlético. Et donc qu'elle est déjà levée.

Notre avis : La clause de la discorde n'a pas fini de faire parler. Et Griezmann se retrouve au milieu de tout ça...

Rennes pourrait recruter un joker

Après la blessure de Baptiste Santamaria, dimanche, face à Auxerre (5-0), le Stade Rennais songerait à recruter un joker médical. "On va voir combien de temps Santamaria serait indisponible et éventuellement on ajustera si la blessure est trop longue. Si c’est le cas, on réfléchira à prendre un joker", a déclaré Bruno Genesio.

Notre avis : Tout dépendra de la nature de la blessure de Santamaria, et de la durée d'absence.

Lemoine en National 1

Fabien Lemoine a retrouvé un club. Selon Ouest-France, l'ancien joueur de l'ASSE est attendu du côté de Versailles, où il devrait s'engager dans les prochaines heures.

Notre avis : 337 matchs de Ligue 1, 89 de Ligue 2... A 35 ans, Lemoine s'offre une dernière aventure.

Fabien Lemoine - Saint-Etienne - Ligue Europa Crédit: AFP

Transferts Les 7 infos mercato de vendredi 09/09/2022 À 08:18