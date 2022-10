L'Inter croit en ses chances sur le dossier Skriniar

Alors que le PSG n'a pas perdu l'espoir d'attirer Milan Skriniar, lié à l'Inter Milan jusqu'en juin 2023, en janvier, le club lombard croit en ses chances sur ce dossier. "Nous allons bientôt discuter d'une prolongation avec Milan Skriniar, le club espère trouver un accord. Je suis sûr que c'est un professionnel sérieux qui aime l'Inter. J'espère que les négociations se passeront bien, avec un dénouement positif", a déclaré Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué de l'Inter Milan, en conférence de presse.

Notre avis : L'Inter Milan a toujours la main sur ce dossier mais ne doit plus tarder car le PSG est à l'affût...

Barcelone cherche le futur Edgar Davids

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain et aurait ciblé un profil à la légende néerlandaise Edgar Davids (ndlr : passé par le Barça en 2004). Le quotidien avance quelques noms : Jorginho, Youri Tielemans ou Ruben Neves.

Notre avis : Les deux premiers cités sont en fin de bail à la fin de la saison et pourraient correspondre au Barça au regard des finances actuelles du club catalan.

Ten Hag maintient le flou sur l'avenir de De Gea

Sous contrat à Manchester United jusqu'en juin prochain, David de Gea (31 ans) n'a toujours pas prolongé avec le club qu'il a rejoint en 2011. En conférence de presse, son entraîneur Erik ten Hag a maintenu le flou sur son avenir. "Aucune décision n'a été prise pour le moment", a souligné le Néerlandais.

Notre avis : Manchester United est seulement quatorzième au classement des défenses de Premier League. Et David de Gea n'est pas étranger à cette très mauvaise performance...

Traoré veut revenir jouer en Espagne

Prêté au FC Barcelone lors de la deuxième partie de la saison 2021-22, Adama Traoré, l'ailier droit de Wolverhampton, aimerait retourner jouer en Espagne. "Je ne sais pas où, mais je suis sûr que je reviendrai un jour", a-t-il lâché au quotidien AS.

Notre avis : En fin de contrat à l'issue de la saison, l'international espagnol (8 sélections) ne devrait pas manquer de sollicitations.

Chelsea discute pour prolonger Jorginho

Selon les informations de l'Evening Standard, Chelsea discute actuellement avec Jorginho pour prolonger son contrat. En effet, le milieu de terrain international italien, troisième du classement du Ballon d'Or 2021, est actuellement lié aux Blues jusqu'en juin 2023. Les négociations porteraient sur le montant du salaire du joueur de 30 ans, qui souhaiterait gagner 170 000 euros par semaine.

Notre avis : Les négociations semblent, pour l'heure, mal engagées avec N'Golo Kanté. Chelsea ne peut pas se permettre de laisser partir deux milieux de terrain libres et pourrait accéder aux demandes de l'Italien.

Gaya rempile avec Valence

Formé à Valence et actuellement capitaine de l'actuel huitième de Liga, José Luis Gaya a prolongé ce mercredi son contrat jusqu'en juin 2027. International espagnol (18 sélections) et vainqueur de la Coupe du Roi en 2019, l'arrière gauche (27 ans) a fait ses débuts au club à l'âge de 11 ans.

Notre avis : Une prolongation méritée pour l'homme de devoir de Valence.

Seidu avec Clermont jusqu'en 2027

Le défenseur international ghanéen de Clermont, Alidu Seidu, a prolongé pour deux saisons supplémentaires soit jusqu'en 2027. Le défenseur central de 22 ans est arrivé en cours de saison 2019-2020 et a participé à la montée du club un an plus tard.

Notre avis : Alidu Seidu est un titulaire indiscutable à Clermont depuis le coup d'envoi de la saison. Cette prolongation de contrat est une bonne nouvelle pour l'actuel huitième de Ligue 1.

