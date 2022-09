Le PSG ne sera pas seul sur Skriniar

En échec sur le dossier Milan Skriniar cet été, le PSG compte bien revenir à la charge lors du mercato d'hiver, quand le défenseur slovaque ne sera plus qu'à six mois de la fin de son contrat avec l'Inter. Mais Paris ne sera vraisemblablement pas le seul sur les rangs. The Sun affirme que Manchester City devait également passer à l'offensive pour Skriniar, rejoignant ainsi une liste où figureraient également Tottenham et Chelsea. Le club nerazzurri espère avoir prolongé le contrat de son défenseur avant janvier.

Notre avis : Au-delà de son talent, Skriniar a cette durabilité qui fait défaut aux défenseurs de City.

Le Real attentif au cas Mbappé, mais…

L'information de L'Equipe selon laquelle Kylian Mbappé n'a pas prolongé pour trois saisons, mais pour deux ans avec une année en option, n'est pas passée inaperçue en Espagne. Marca indique que le Real Madrid va suivre l'évolution de la situation de l'attaquant français, qui avait préféré rester à Paris plutôt que de rejoindre le club espagnol en mai. Mais le média madrilène affirme que la direction merengue retentera sa chance seulement si l'opération économique est intéressante. Comme pour Erling Haaland.

Notre avis : Le feuilleton sans fin.

Manchester United garde un œil sur Griezmann

Une porte de sortie en Premier League pour Antoine Griezmann ? Pas impossible selon les informations de The Express. L'attaquant français est en manque de temps de jeu à l'Atlético de Madrid et se trouve au centre d'un conflit entre les Colchoneros et le FC Barcelone, le club auquel il appartient. Manchester United envisagerait de profiter de cet imbroglio pour tenter de le recruter en janvier selon le tabloïd britannique.

Notre avis : Griezmann n'est pas forcément le joueur idoine pour le système d'Erik ten Hag à Manchester United.

Le Barça surveille Jorginho

Jorginho est dans sa dernière année de contrat avec Chelsea et suscite les convoitises. Le FC Barcelone suivrait notamment le cas du milieu international italien de 30 ans selon The Mirror. Le club catalan envisagerait ainsi de faire de l'ancien Napolitain le successeur de Sergio Busquets, qui sera lui aussi en fin de contrat en juin prochain. Le joueur de 35 ans n'est pas sorti du banc lors de la victoire du Barça contre Elche (3-0) samedi.

Notre avis : Barcelone est déjà bien armé au milieu. Recruter Jorginho ne semble pas s'imposer.

L'Inter travaille déjà pour garder Lukaku

L'Inter a de la suite dans les idées. Après avoir obtenu le retour de Romelu Lukaku sous forme de prêt payant, le club lombard envisage de conserver l'attaquant belge de Chelsea au moins une saison supplémentaire. Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, les dirigeants nerazzurri envisageraient de proposer à leurs homologues londoniens un nouveau prêt payant du Diable Rouge pour 8 millions d'euros pour la saison prochaine. Des premiers contacts auraient été établis avec Chelsea dans cette optique.

Notre avis : A priori, cette solution peut arranger tout le monde.

