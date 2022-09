Suarez va quitter le Club Nacional

Arrivé en juillet dernier, Luis Suarez va quitter le Club Nacional (Montevideo) à la fin de l'année civile. "Le Nacional lui permettra de rester en forme pour la Coupe du Monde. C'est ce que nous avons convenu et il a fait un énorme effort pour venir ici. Je dis cela pour éviter de générer des attentes de la part des fans. Luis va partir", a indiqué lundi soir José Fuentes, le président du Club Nacional, à TNT Sports Argentine. En huit matches de championnat uruguayen, Luis Suarez a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives.

Ad

Notre avis : Et si cette petite parenthèse uruguayenne avait relancé Luis Suarez avant une dernière pige en Europe ?

Transferts Les 6 infos mercato de lundi HIER À 09:13

Le Barça surveille Asensio

Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone surveille Marco Asensio, lié au Real Madrid jusqu'en juin 2023. Si sa situation contractuelle n'évolue pas d'ici cet hiver, alors les Blaugrana pourraient passer à l'offensive pour tenter de recruter l'ex-futur star des Merengue, qui a joué onze minutes en Liga (ndlr : deux matches) depuis le début de la saison.

Notre avis : Son possible statut de joueur libre rendrait les choses possibles. Mais Marco Asensio aurait-il sa place dans le nouveau onze du FC Barcelone ?

... et pense à Vanderson

Sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2027, Vanderson serait dans le viseur du FC Barcelone, d'après le quotidien espagnol Sport. L'été dernier, le club catalan aurait tenté une approche pour l'arrière droit brésilien tout comme plusieurs formations de Premier League (Manchester United et Newcastle notamment). Son profil de joueur physique plairait particulièrement à Xavi. Cependant, l'ASM ne serait pas prête à lâcher le Brésilien contre moins de 60 millions d'euros.

Notre avis : A ce prix, Vanderson sera inaccessible pour le FC Barcelone.

Boehly a des regrets sur le dossier Tchouaméni

Transféré au Real Madrid cet été pour 100 millions d'euros, Aurélien Tchouaméni s'est déjà imposé dans l'entrejeu des Merengue. Ainsi, d'après Sport, Todd Boehly regretterait particulièrement que Marina Granovskaia, l'ex-responsable des transferts à Chelsea, n'ait pas insisté pour recruter le milieu international français. Désormais, le président des Blues souhaiterait, selon The Sun, jeter son dévolu sur Jude Bellingham.

Notre avis : L'association Kanté-Tchouaméni au milieu de terrain aurait pu faire des malheurs en Premier League.

Manchester United cible Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos, l'attaquant de Benfica, attise les convoitises. D'après The Sun, Manchester United pourrait prochainement passer à l'offensive pour recruter l'international Espoirs portugais (21 ans), auteur de huit buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, et proposer une offre de quelque 30 millions d'euros. Newcastle et le Bayern Munich suivraient également le dossier de près.

Notre avis : Benfica ne lâchera pas sa pépite facilement et 30 millions d'euros seront sûrement insuffisants.

Allegri et la "prise en otage" de la Juve : "Economiquement, il ne peut pas être viré"

Transferts Les 5 infos mercato du week-end HIER À 13:29