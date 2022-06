Transferts

Seize ans après avoir fait ses premiers pas dans le club de la capitale, Alphonse Aréola quitte le PSG pour West Ham, sans jamais avoir été le gardien incontournable qu'il aurait rêvé devenir dans son club formateur. Arrivé en 2006 et passé pro en 2013, Aréola a enchaîné les prêts à Lens, Bastia puis Villarreal, avant de connaître une saison quasi pleine avec Paris. Mais les arrivées successives de Gianluigi Buffon en 2018 et Keylor Navas en 2019 ont mis fin à ses espoirs d'occuper durablement les cages parisiennes.

Il signe donc à West Ham pour cinq saisons, plus une en bonus, après une saison en prêt concluante chez les Hammers. S'il n'était pas titulaire en Premier League, il a été performant en Coupe nationale et sur la scène européenne. Assez pour convaincre les dirigeants de est Ham de miser sur lui pour le long terme et prendre la relève de Fabianski.

