Kahn ferme la porte à Cristiano Ronaldo

Une porte de sortie en moins pour Cristiano Ronaldo ? Alors qu'il souhaite quitter Manchester United et que le Bayern Munich a été mentionné parmi les destinations potentielles, le quintuple Ballon d'Or ne ralliera pas la Bavière. C'est ce qu'a confirmé Oliver Kahn, le président du Rekordmeister à Kicker. "Même si j'apprécie Cristiano Ronaldo comme l'un des plus grands, un tel transfert ne collerait pas à notre philosophie."

Ad

Notre avis : Une annonce sans surprise, mais qui réduit encore un peu plus les possibilités du Portugais.

Transferts Lewandowski au Barça ? Avancée du dossier, aspect tactique et succession au Bayern IL Y A 8 HEURES

Scamacca, enfin un accord entre Sassuolo et le PSG ?

Enfin ? Selon les dernières révélations de la Gazzetta dello Sport, Paris et Sassuolo sont proches d'un accord pour le transfert de Gianluca Scamacca. Les deux clubs et l'agent de l'attaquant de 23 ans vont se rencontrer en début de semaine prochaine pour finaliser le dossier, précise le quotidien italien. Le transfert devrait atteindre 45 millions d'euros plus des bonus. Le joueur pourrait toucher trois millions d'euros annuels lors de sa première saison.

Notre avis : Sassuolo s'impatientait, mais on voit enfin le bout du tunnel dans ce dossier.

Compatibilité avec Mbappé, 4-3-3, 4-4-2... Comment Paris utiliserait Scamacca ?

Exit Manchester City pour Sterling, welcome Chelsea ?

C'est dans l'air depuis plusieurs jours. A un an de la fin de son contrat, Raheem Sterling est annoncé avec insistance du côté de Chelsea. Fabrizio Romano avance que les Blues et les Citizens seraient encore en pleines négociations et qu'un accord autour de 52 millions d'euros plus bonus pourrait très prochainement être trouvé.

Notre avis : Sterling a fait le tour de la question à Manchester. Un nouveau défi à Chelsea a tout pour le séduire.

Grealish à 117 millions d'euros, Phillips à 49 : Pourquoi les Anglais sont-ils surpayés ?

Laporta confirme un nouvel assaut pour Lewandowski

Le FC Barcelone ne lâche rien. En marge de la présentation d'Andreas Christensen, Joan Laporta, le président du club catalan, a confirmé qu'une nouvelle offre avait été transmise au Bayern Munich pour l'attaquant polonais. "Nous avons fait une offre pour le joueur, nous attendons la réponse, on verra si elle est positive. Je tiens à remercier le joueur pour ses efforts afin de venir jouer avec nous."

Notre avis : "Lewy" ne veut plus jouer à Munich, le Barça insiste, le Bayern commence à changer son fusil d'épaule… On approche de l'épilogue dans ce dossier.

Lewandowski est-il Barça-compatible ?

Tagliafico toujours plus proche de l'OL

Comme annoncé ces dernières heures, l'Olympique Lyonnais avance bien dans sa quête d'arrière-gauche. Ce jeudi, L'Equipe révèle même un accord de principe entre l'OL et l'Ajax Amsterdam pour le transfert de Nicolas Tagliafico (29 ans). L'international argentin, qui n'a plus qu'un an de contrat avec le club amstellodamois, est séduit par le projet rhodanien, mais n'a pas donné son accord. Le quotidien français confirme également que les Gones étudient d'autres pistes comme Grimaldo (Benfica) ou encore Estupinan (Villarreal).

Notre avis : L'identité du nouvel homme fort de la gauche lyonnaise sera bientôt révélée. Comme expliqué hier, l'OL aura de quoi avoir le sourire avec l'un des trois noms cités.

Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam) Crédit: Getty Images

Eriksen va bien s'engager avec Manchester United

Après sa deuxième partie de saison flamboyante du côté de Brentford, Christian Eriksen a logiquement eu pléthore de prétendants. Et c'est Manchester United qui est en passe de s'attacher les services de l'international danois. Après The Athletic, c'est au tour de Fabrizio Romano de confirmer l'imminence de l'arrivée du milieu de terrain chez les Red Devils pour les trois prochaines saisons. Le "miraculé de Copenhague" aurait d'ores et déjà prévenu ses autres courtisans de son choix.

Notre avis : Ten Hag l'a ardemment désiré, il va être comblé. Eriksen peut apporter de très belles choses au collectif mancunien.

Fini le clinquant : "Avec Ten Hag, Manchester United doit s'inspirer de Liverpool"

La condition physique de Samuel Umtiti freine le Stade Rennais

Interrogé lors du stage de présaison du Stade Rennais, l'entraîneur breton Bruno Genesio a évoqué le dossier Samuel Umtiti, piste suivie par le SRFC pour renforcer sa défense centrale. Mais l'ancien technicien lyonnais s'est montré très prudent sur l'avancée du dossier. "C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais on a un fonctionnement où on n'est pas toujours d'accord sur les choix. Il y a des interrogations sur son état physique, je comprends que cela freine le club sur le dossier." Genesio se dit confiant en revanche sur le cas de Kim Min-jae, défenseur sud-coréen de Fenerbahçe.

Notre avis : Rennes cherche un titulaire dans sa charnière, et ne peut se permettre de prendre trop de risques, au grand dam d'Umtiti... et visiblement de Genesio.

Lang, De Ketelaere : Milan prêt à faire son marché à Bruges

Bons "prospects' de Bruges ? Alors que les presse belge et italienne faisaient état d'un intérêt prononcé de l'AC Milan pour Noa Lang, un autre joueur du Club Bruges intéresse fortement les Rossoneri. Selon Di Marzio et ses équipes, le milieu de terrain Charles De Ketelaere (21 ans) ferait office de priorité pour le champion d'Italie. Un rendez-vous aurait même eu lieu entre les représentants de l'international belge (8 sélections, 1 but) et les dirigeants italiens.

Notre avis : Deux pistes très séduisantes et dans la lignée de la nouvelle philosophie milanaise. Reste à savoir à quel tarif Bruges libérera ses "ouailles".

Charles De Ketelaere avec la Belgique - Nations League 2022-23 Crédit: Getty Images

La Juventus passe la seconde pour Zaniolo…

Le chant du départ semble venu pour Nicolò Zaniolo. Annoncé à la Juventus depuis plusieurs semaines, l'international italien se rapproche peu à peu du Piémont. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport annonce que les Bianconeri auraient accéléré dans le dossier et rencontré Claudio Vigorelli, l'agent du joueur. La Roma réclame près de 50 millions d'euros pour libérer l'ailier transalpin, auteur de 8 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues en 2021-22.

Notre avis : La Roma ne fera aucun cadeau à la Vieille Dame. Il va falloir signer un gros chèque pour voir Zaniolo à Turin, ou ailleurs.

… et tente le coup Koulibaly

Annoncé partout depuis plus de deux ans, Kalidou Koulibaly ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir et ce, alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat au Napoli. Alors qu'Il Mattino évoquait hier la possibilité d'une dernière pige à Naples, la Gazzetta dello Sport rapporte que la Juventus Turin, encore elle, ferait le forcing pour arracher l'international sénégalais aux Partenopei. Le quotidien transalpin annonce qu'un contrat de trois ans assorti d'un salaire de six millions annuels pourrait être proposé au natif de Saint-Dié-des-Vosges.

Notre avis : La Juventus se prépare à perdre De Ligt. Et remplacer le Batave par le roc sénégalais serait bien plus qu'un moindre mal.

Pogba, Alves, Pirlo... La Juventus, spécialiste des recrues libres

L'OL doublé par Fulham pour Diop

Fulham aime décidément couper l'herbe sous le pied aux clubs de l'Hexagone. Annoncé proche de Lyon, Issa Diop va finalement rester en Angleterre. RMC Sport annonce que l'Olympique Lyonnais serait en passe de se faire devancer par les Cottagers pour l'ancien Toulousain. Loic Tanzi annonce qu'une poignée de détails était encore à régler avant le transfert du défenseur à Craven Cottage pour près de 20 millions d'euros.

Notre avis : A 20 millions d'euros, on comprend pourquoi l'OL ne s'est pas plus démené pour arracher Diop aux Hammers…

L'OL et les 86 millions d'euros de Textor : "Le mercato de l'OL est déjà alléchant"

Soumaré pour l'après-Tchouameni à Monaco ?

Alors que son recrutement avance bien devant avec Minamino et la probable arrivée d'Embolo ou Belotti, l'ASM veut se renforcer au milieu, notamment depuis le départ d'Aurélien Tchouameni. The Athletic confirme les révélations de Foot Mercato indiquant que le club de la Principauté souhaiterait se faire prêter Boubakary Soumaré, l'ancien joueur du PSG et du LOSC.

Notre avis : Soumaré n'a que 23 ans et a surtout besoin de jouer après une année mitigée. Monaco peut le remettre en selle. Pari gagnant pour tout le monde ?

Plus de 100 millions : Tchouaméni est-il surpayé par le Real ?

Lens s'offre une nouvelle gâchette pour remplacer Kalimuendo

Il ne manquait que l'annonce du club artésien. Mercredi soir, le Racing Club de Lens a officialisé l'arrivée du très prometteur Loïs Openda (22 ans), en provenance du Club Bruges. La saison dernière, il était prêté au Vitesse Arnhem et a inscrit 24 buts en 50 matches toutes compétitions confondues. Le transfert du jeune Belge est estimé à 10 millions d'euros.

Notre avis : Quel coup de maître de la part des Sang et Or… Kalimuendo parti, Lens ne perd rien au change avec Openda.

Encore un renfort de choix à Leeds

Intenables depuis l'ouverture du marché des transferts, les Peacocks viennent d'officialiser leur sixième recrue de l'été, rien que ça. Après l'officialisation de Tyler Adams, le club entraîné par Jesse Marsch a annoncé l'arrivée de Luis Sinisterra, en provenance de Feyenoord. Auteur d'une grosse saison 2021-2022 (23 buts et 14 passes décisives en 49 matches), l'international colombien de 23 ans a signé jusqu'en 2027 avec le club anglais. Le club de Rotterdam récupère 25 millions d'euros, bonus compris dans le deal.

Notre avis : Mais quand s'arrêtera Leeds ? Comme expliqué hier, on a vraiment hâte de voir ce que va proposer le collectif de Jesse Marsch la saison prochaine.

Radonjić repart en prêt

Nemanja Radonjić ne verra pas encore Marseille cette saison. Considéré comme l'un des plus gros flops de l'histoire récente du club marseillais, le Serbe de 26 ans repart en prêt. Après des derniers mois compliqués à Benfica, le Serbe tentera de se relancer au Torino où il est prêté avec option d'achat. Cette dernière est fixée entre 2 et 3 millions d'euros.

Notre avis : Le Toro voulait Henrique, il a eu Radonjić. Le Serbe a impérativement besoin de rebondir la saison prochaine…

Nottingham s'offre le roc Niakhaté

Formé à Valenciennes, passé par Metz, Moussa Niakhaté (26 ans) quitte l'Allemagne, quatre ans après son arrivée. Capitaine de Mayence la saison dernière, le natif de Roubaix s'est engagé pour trois ans avec Nottingham Forest, promu en Premier League. Le montant du transfert n'a pas été communiqué, mais devrait s'élever autour des 10 millions d'euros, hors bonus.

Notre avis : Une recrue de choix pour le double champion d'Europe. Niakhaté s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de BuLi ces dernières saisons.

Transferts Vendre Kimpembe, la suite logique mais un timing qui interroge IL Y A 11 HEURES