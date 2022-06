Transferts

Et si De Jong restait finalement au FC Barcelone ?

Le feuilleton ne s'arrête jamais. Alors que les presses anglaise et espagnole parlaient mardi d'un accord imminent entre le FC Barcelone et Manchester United pour le transfert de Frenkie de Jong, la donne est différente ce mercredi. Dans son édition du jour, Sport laisse entendre que l'international néerlandais pourrait faire de la résistance et rester en Catalogne. L'ancien joueur de l'Ajax souhaiterait encore "s'imposer" avec les Blaugranas et l'aurait fait savoir aux deux clubs.

Notre avis : De Jong a encore des choses à prouver au FC Barcelone, c'est indéniable. Les rumeurs ne sont pas prêtes à s'arrêter pour autant…

David, Kalajdzic : le Bayern Munich prépare l'après-Lewandowski

Lewandowski prêt à tout pour quitter la Bavière, le Bayern Munich se rend peu à peu à l'évidence et commence à prospecter pour remplacer la gâchette polonaise. Ce mercredi, Bild annonce que le multiple champion d'Allemagne aurait coché les noms de Sasa Kalajdzic (Stuttgart) et... Jonathan David (Lille).

Les Dogues ont accordé un bon de sortie à leur attaquant canadien, mais attendent pas moins de 50 millions d'euros pour le libérer. L'attaquant autrichien a, lui, connu une saison compliquée, miné par les blessures et ce, après un exercice 2020-2021 très prometteur avec 16 buts en 33 matches de Bundesliga.

Notre avis : Deux très belles pistes pour le Rekordmeister. Avec le chèque de Lewandowski, le Bayern aura de la marge financière pour enrôler un des deux joueurs. A moins qu'un autre prospect ne sorte du chapeau bavarois.

Koulibaly, et maintenant Chelsea

Son nom est un incontournable du mercato depuis quelques années. A un an de la fin de son contrat, Kalidou Koulibaly est plus que jamais sur le départ à Naples. Après avoir vu le PSG, les deux Manchester ou encore la Juventus s'intéresser à lui, c'est au tour de Chelsea de se pencher sur le cas du natif de Saint-Dié-des-Vosges, comme l'avance Fabrizio Romano. Gianluca Di Marzio annonce même que l'agent du joueur s'est rendu à Londres ces dernières heures.

Notre avis : Les Blues ont un besoin urgent de se renforcer en charnière centrale. Aké, De Ligt, Koulibaly, Koundé : il y aura forcément un élu dans ce lot.

Portes ouvertes pour un départ de Depay de Barcelone

Arrivé libre il y a un an en provenance de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay pourrait déjà plier bagage. En quête de liquidités, le FC Barcelone serait tenté de se séparer de l'attaquant hollandais contre un chèque avoisinant les vingt millions d'euros. C'est ce que rapporte Sport dans son édition du jour.

Notre avis : L'aventure de Depay en Catalogne est un échec. Mais le Batave devrait facilement trouver un challenge pour se relancer.

Retour au pays à venir pour Jorginho ?

Le chant du départ semble avoir sonné. Arrivé à Chelsea en 2018, Jorginho pourrait quitter Londres et la Premier League. Nicolo Schira évoque un potentiel retour du milieu de terrain international transalpin en Italie dans les prochaines semaines. L'ancien Napolitain est en fin de contrat en juin 2023 avec les Blues.

Notre avis : Il est peut-être temps de fermer le chapitre londonien pour Jorginho, surtout après une saison relativement décevante.

Lenglet, en route pour Tottenham

Convoité de toutes parts, cité à l'OM et à la Roma, Clément Lenglet se dirige vraisemblablement vers l'Angleterre. Mundo Deportivo, la Cadena Ser et RAC1 sont unanimes : l'international français aurait fait le choix de rejoindre Tottenham. Les médias ibériques évoquent un prêt dont les modalités doivent encore être discutées entre les Spurs et les Barcelonais.

Notre avis : Dans la défense à trois de Conte, Lenglet aura une carte à jouer. Et une belle opportunité de se relancer.

Chelsea sur le point de souffler Raphinha à Barcelone et Arsenal ?

Les Blues sont en passe de jouer un vilain tour au Barça et aux Gunners. Alors que Raphinha est annoncé avec insistance au Camp Nou ou du côté de l'Emirates Stadium, The Athletic annonce que c'est Chelsea qui serait proche de rafler la mise dans le dossier. Les Blues seraient proches d'un accord avec Leeds pour un transfert autour de 63 millions d'euros.

Notre avis : Chelsea a des manques devant. Raphinha pourrait combler l'un de ceux-là.

Diop à l'OL, ça s'agite !

Denayer en fin de contrat, Boateng sur la sellette, l'OL est en quête d'un renfort derrière. Comme attendu depuis quelques semaines, c'est bien du côté des Hammers que Lyon pourrait trouver son bonheur en la personne d'Issa Diop. L'Equipe annonce que les discussions se seraient intensifiées entre les deux parties, notamment depuis l'arrivée de Nayef Aguerd à Londres il y a quelques jours. Un chèque inférieur à 10 millions d'euros pourrait achever de convaincre West Ham.

Notre avis : La charnière centrale est l'un des chantiers rhodaniens cet été. Diop est une belle option pour l'OL, surtout à ce tarif.

Aouar à la relance à Nice ?

Encore un Gone chez les Aiglons ? Après avoir attiré Myziane Maolida, Melvin Bard et Amine Gouiri, l'OGC Nice tenterait de mettre le grappin sur Houssem Aouar. Dans son édition du jour, Nice-Matin révèle que Lucien Favre et les dirigeants niçois apprécieraient beaucoup le profil du milieu de terrain, en fin de contrat en juin 2023. L'OL espère obtenir près de vingt millions d'euros dans cette histoire.

Notre avis : Dire qu'Aouar aurait pu partir pour près de quarante millions d'euros il y a deux ans… A Nice, le milieu de terrain trouverait un cadre idéal pour se relancer.

Marseille et Nice viennent se mêler à la course pour Zagadou

En fin de contrat avec le Borussia Dortmund, Dan-Axel Zagadou (23 ans) est assurément l'un des très bons coups à tenter dans ce mercato estival. Alors que plusieurs clubs de Premier League, Manchester United en tête, sont très intéressés par sa signature, l'OM et l'OGC Nice pourraient aussi tenter leur chance pour le polyvalent défenseur, formé au PSG, comme le rapporte Sport1.

Notre avis : La concurrence sera rude pour les deux clubs de l'Hexagone, mais le Gym et l'OM ont tout de même des arguments pour séduire le joueur.

Blas, Simon, Lafont : portes ouvertes pour les héros des Canaris

Qualifié pour la prochaine Ligue Europa grâce à sa victoire en Coupe de France, le FC Nantes pourrait perdre trois de ses cadres cet été. Présent en conférence de presse ce mercredi, Antoine Kombouaré a annoncé que Ludovic Blas, Moses Simon et Alban Lafont disposaient de bons de sortie pour cet été. "S'il y a des offres qui conviennent, ils partiront." L'entraîneur nantais a toutefois nuancé en annonçant que Laffont était "parti pour rester".

Selon RMC Sport, Moses Simon aurait deux pistes concrètes avec Leeds et Nice. Un accord aurait même été trouvé entre le Nigérian et le Gym.

Notre avis : Ce serait évidemment un énorme coup dur pour la Maison jaune si ces trois éléments venaient à quitter les bords de l'Erdre…

Tottenham met la gomme pour Richarlison

Richarlison continue d'alimenter les rumeurs outre-Manche. En fin de bail en juin 2024 avec Everton, l'attaquant international brésilien pourrait bien quitter les bords de la Mersey pour rallier la capitale. Fabrizio Romano explique que Tottenham mènerait la danse dans la course à la signature et serait en négociations très avancées avec les Toffees. Il reste néanmoins beaucoup de détails à régler pour finaliser l'opération.

Notre avis : La perspective d'une association Kane-Richarlison a de quoi séduire sur le papier. Et sur le terrain ?

Doucouré prêt à s'envoler chez les Eagles

Lens s'apprête à perdre un de ses tauliers. Pièce maîtresse du onze de Franck Haise à Lens où il n'a manqué que quatre petits matches de Ligue 1, Cheick Doucouré est proche de s'envoler vers l'Angleterre. Sky Sports confirme que le milieu malien est attendu jeudi pour passer sa visite médicale à Crystal Palace. Foot Mercato annonce ce soir un accord final estimé à 22 millions d'euros plus 5 de bonus.

Lens a annoncé le départ prochain de Corentin Jean ce jeudi. L'attaquant s'est engagé avec l'Inter Miami de David Beckham.

Notre avis : Un gros coup dur pour les Artésiens, mais une belle enveloppe pour aller chercher un remplaçant de qualité. Un mal ou pour un bien, au final.

L'OM officialise Gigot et pense à Vecino

C'était ficelé depuis plusieurs mois, c'est désormais officiel. A 28 ans, Samuel Gigot fait son retour en France, près de sept ans après son départ d'Arles-Avignon. L'Avignonnais quitte le Spartak Moscou et rejoint l'Olympique de Marseille. Le club phocéen a officialisé le transfert ce mercredi.

Autre chantier de l'OM, la succession de Boubacar Kamara est toujours d'actualité. Sky Italia parle aujourd'hui d'un intérêt de Pablo Longoria pour l'international uruguayen Matias Vecino. Le joueur de 30 ans est en fin de contrat à l'Inter Milan.

Notre avis : Gigot est une belle prise pour les Phocéens. La piste Vecino mérite, elle, d'être creusée.

Un bol d'air florentin salvateur pour Jovic ?

Dans une impasse au Real Madrid où il ne s'est jamais imposé depuis son arrivée en 2019 pour soixante millions d'euros, Luka Jovic va être prêté, une nouvelle fois. Sky Italia annonce que l'international serbe va, sauf retournement de dernière minute, rejoindre la Fiorentina pour la saison à venir.

Notre avis : Catastrophe industrielle du Real Madrid, Luka Jovic a grillé beaucoup de cartouches. A la Fio, le Serbe doit impérativement se relancer.

Jesé à la relance en Turquie

Après s'être relancé à la maison, à Las Palmas, en D2 espagnole, Jesé Rodriguez va tenter un nouveau pari en Turquie. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Real Madrid a signé pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire à Ankaragücü, promu en première division turque.

Notre avis : La galère continue pour Jesé Rodriguez, qui vit décidément une drôle de carrière.

Hunou déjà de retour en France

Un peu plus d'un an après son départ pour la MLS et Minnesota United, Adrien Hunou revient en France. L'ancien Rennais a été prêté pour une saison, avec option d'achat, à Angers. L'attaquant aura pour principale mission de pallier le départ de Mohamed-Ali Cho à la Real Sociedad.

Notre avis : Un recrutement très intelligent de la part du SCO, qui s'attache les services d'un joueur de devoir et qui sera précieux dans la course au maintien.

