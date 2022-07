Transferts

Mais que va donc faire Paulo Dybala ?

Libre de tout contrat depuis fin juin et son départ de la Juventus Turin, l'international argentin continue de se demander où il jouera la saison prochaine. Selon La Gazzetta dello Sport, le joueur va rencontrer, dans les prochaines heures, son agent Jorge Antun et l'intermédiaire Fabrizio De Vecchi. Plusieurs clubs italiens restent à l'affût : AC Milan, Inter, Roma ou encore le Napoli.

Notre avis : La décision est imminente pour Dybala, qui doit se préparer pour la saison prochaine. On est quand même le 12 juillet...

Pogba, Alves, Pirlo... La Juventus, spécialiste des recrues libres

Gnabry dans les petits papiers de Chelsea...

Alors qu'ils espèrent toujours attirer Raphinha et que le nom de Neymar est revenu du côté de Stamford Bridge, les Blues ont une nouvelle piste pour leur attaque. Ce mardi, The Telegraph révèle que Serge Gnabry serait l'une des nouvelles priorités du board londonien. Chelsea attend de se séparer de Hakim Ziyech et Christian Pulisic avant de dégainer pour l'international allemand qui n'a plus qu'un an de contrat avec le Bayern Munich.

Notre avis : Gnabry a évidemment tout de la bonne idée pour Chelsea. Mais le Bayern Munich sera aussi dur en affaires que dans le dossier Lewandowski, c'est une certitude.

...qui est proche de s'offrir Koulibaly

On reste à Chelsea, encore une fois. Alors que Matthijs De Ligt s'éloigne de Stamford Bridge et se rapproche du Bayern Munich, les Blues se seraient activés sur leurs deux pistes principales, Kalidou Koulibaly et Nathan Aké. Fabrizio Romano confirme même un rendez-vous entre les dirigeants des Blues et les représentants de l'international sénégalais hier. The Athletic et David Ornstein vont plus loin et annoncent qu'un accord autour des 40 millions d'euros aurait été trouvé avec Naples.

Notre avis : Chelsea est tout proche de s'offrir son nouveau taulier derrière. Mais l'arrivée de Kouibaly ne sera pas la dernière dans le secteur défensif.

Kalidou Koulibaly avec Naples. Crédit: Getty Images

Départ au rabais ou ultime opportunité à MU pour Martial ?

Anthony Martial est à un tournant de sa carrière. Ces dernières heures, le Manchester Evening News évoque deux scénarios possibles pour l'international français. Le premier est le plus simple : un départ loin de Manchester, une option d'ailleurs privilégiée par le board des Red Devils. Mais le quotidien mancunien estime qu'Erik ten Hag souhaiterait relancer l'ancien Lyonnais cette saison. C'est d'ailleurs l'un des enseignements de ce début de préparation du côté de MU. Reste à voir si Martial parviendra à convaincre le technicien batave…

Notre avis : A quitte ou double. Martial est sur le qui-vive et n'a que quelques semaines pour convaincre "ETH".

Paquetá finalement sur le départ ?

Virage à 180 degrés en vue ? Alors que ESPN Brésil estimait que Lucas Paquetá se voyait bien rester à l'OL, O Globoesporte annonce ce mardi que l'Auriverde souhaiterait finalement quitter le Rhône durant l'intersaison. L'international brésilien aurait de nombreuses touches en Angleterre et notamment à Londres où Arsenal serait prêt à dégainer. Mais le prix demandé par Lyon refroidirait les Gunners.

Notre avis : Le chant du départ aurait-il sonné pour Paqueta ? Si une belle offre arrive sur la table du président Aulas, on voit mal le Brésilien prolonger l'aventure entre Rhône et Saône.

Sommer proche de Nice

Selon L'Equipe, Yann Sommer, le gardien international suisse du Borussia Mönchengladbach, serait proche de rejoindre l'OGC Nice. Le quotidien précise que le Gym et le club allemand auraient trouvé un accord pour un transfert estimé à 2,5 millions d'euros. Yann Sommer représentait le choix numéro un de Lucien Favre, le nouvel entraîneur niçois.

Notre avis : Il s'agira d'une très belle recrue pour le Gym, qui a cédé Walter Benitez au PSV Eindhoven.

Yann Sommer, en route vers l'OGC Nice. Crédit: Getty Images

Leão, et maintenant Chelsea ?

Il y a eu le Real Madrid, le Paris Saint-Germain, Manchester City. Il y a maintenant Chelsea. Auteur d'une grosse saison avec l'AC Milan où il a été nommé meilleur joueur de Serie A, Rafael Leão (23 ans) serait suivi par les Blues. Dans son édition du jour, le Guardian révèle un intérêt de la part des Londoniens pour l'international portugais. L'ancien Lillois a une clause libératoire fixée à 120 millions d'euros.

Notre avis : Les intérêts pour Leão ne cessent de se multiplier, mais il paraît très, très peu probable de voir l'attaquant quitter les Rossoneri cet été.

Gueye n'est pas pressé de quitter Paris

Alors que son nom revient avec insistance du côté de Galatasaray, Idrissa Gueye (32 ans) ne souhaiterait pas quitter le PSG. C'est ce que rapporte L'Equipe ces dernières heures. Le milieu sénégalais ne souhaiterait pas précipiter son départ avec la Coupe du monde dans quelques mois et aurait des doutes sur le salaire qu'il pourrait percevoir en Turquie...

Notre avis : Même s'il ne souhaite pas quitter Paris, il est peu probable de revoir Gueye reporter la tunique parisienne.

Embolo, priorité de Monaco pour son attaque

Le Rocher en pince bien pour Embolo. Révélée ces derniers jours, la piste menant à l'international suisse prend de l'ampleur en Principauté. Selon les informations de L'Equipe, l'AS Monaco a bien fait de Breel Embolo sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Une offre de 10 millions d'euros aurait été transmise pour l'attaquant de la Nati annonce Sky Sport. Le Suisse n'a plus qu'un an de contrat à 'Gladbach.

Notre avis : Un deal qui pourrait convenir à toutes les parties : le Borussia renflouerait ses caisses, Monaco continuerait de blinder sa ligne d'attaque et Embolo pourrait s'offrir un nouveau challenge plus que bienvenu.

La Juve repousse une offre du Bayern pour De Ligt

Pour l'instant, la Juventus résiste. Si Hasan Salihamidžić s'est déplacé dans le Piémont lundi pour négocier le transfert de Matthijs de Ligt, les médias italiens annoncent que l'offre du Bayern Munich (60 millions + bonus) aurait été refusée par les dirigeants de la Vieille Dame, qui souhaiteraient une somme entre 80 et 100 millions d'euros pour se séparer de son joueur.

Notre avis : De Ligt pousserait en coulisses pour signer au Bayern. Si Salihamidžić s'est déplacé, c'est que le Bayern compte bien tout faire pour le recruter.

Nani en Australie

L'ancien ailier international portugais de Manchester United, Nani, s'est engagé pour deux ans avec le Melbourne Victory, a annoncé mardi le club australien dans un communiqué. Le joueur de 35 ans (112 sélections) arrive en provenance de Venise, qui a terminé dernier la saison écoulée en Serie A italienne. "Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre la A-League avec Melbourne Victory et je suis impatient de relever ce défi", déclare dans le communiqué Nani, qui sera sans doute trop juste pour jouer vendredi contre son ancienne équipe. Manchester United affronte le club de Melbourne en amical, dans le cadre d'une tournée de présaison en Asie et Australie.

Notre avis : Fin de carrière pour Nani, qui profite tranquillement de l'une de ses dernières aventures.

Fin des espoirs de prolongation pour Mertens

Cette fois, c'est bel et bien la fin. Meilleur buteur de l'histoire du Napoli, Dries Metens espérait encore prolonger avec les Partenopei. Mais malgré plusieurs rumeurs ces dernières heures, l'international belge ne prolongera pas au Napoli. "Il n'y a aucune possibilité", annonce le quotidien napolitain Il Mattino ce mardi. Le joueur de 35 ans reste donc sans contrat et libre de s'engager où il veut.

Notre avis : Même à 35 ans, Mertens libre, cela reste une occasion à saisir... et Marseille en sait quelque chose.

Østigard, successeur de Koulibaly à Napoli ?

Alors qu'il ne reste qu'un an de contrat à son roc sénégalais Kalidou Koulibaly, le Napoli cherche déjà activement son remplaçant. Selon les informations de Sky Sports, le Norvégien Leo Østigard figurerait en tête de la short-list des Partenopei. Prêté au Genoa lors de la deuxième partie de saison, le joueur de 22 ans a fait forte impression. Son arrivée pourrait se finaliser autour de 6 millions d'euros, auxquels viendraient s'ajouter une kyrielle de bonus.

Notre avis : Østigard a tout d'une bonne pioche pour les Napolitains, surtout à ce tarif...

Leo Østigård au Genoa lors de la seconde de saison 2021-2022. Crédit: Getty Images

L'OM vise toujours Veretout...

En quête de renforts dans l'entrejeu, notamment depuis le départ de Boubacar Kamara, l'Olympique de Marseille continue de prospecter, notamment en Italie. Dans son édition du jour, le quotidien romain Il Messaggero annonce que l'OM est toujours intéressé par Jordan Veretout. Si l'international français ne souhaite pas spécialement quitter la ville éternelle, l'AS Rome, elle, aimerait le faire partir pour renflouer ses caisses.

Notre avis : Veretout pourrait être une bonne idée pour Marseille. Mais reste à voir le prix fixé par la Roma, qui pourrait graviter autour des 20 millions d'euros.

...et accélère pour Tavares

Les relations entre l'OM et Arsenal continuent de battre leur plein. Comme révélé ces dernières heures, les Phocéens sont bel et bien intéressés par Nuno Tavares, le latéral d'Arsenal. La Provence annonce même que Pablo Longoria se serait rendu à Londres pour tenter de finaliser le dossier. Le défenseur portugais de 22 ans, débarqué l'été dernier chez les Gunners en provenance de Benfica, est loin d'être indiscutable dans l'esprit de Mikel Arteta.

Notre avis : Une (très) belle idée de la part de Longoria and co. Tavares est encore très jeune, prometteur, et a besoin de jouer. Et l'OM sait y faire dans la relance de joueurs.

Rodri prolonge son idylle avec City

Cadre de l'effectif de Pep Guardiola, Rodri (26 ans) rempile avec Manchester City. Arrivé en 2019 chez les Skyblues en provenance de l'Atlético de Madrid, l'international espagnol de 26 ans vient de prolonger son contrat jusqu'en 2027 avec le double champion d'Angleterre en titre. La saison dernière, il a disputé 46 matches toutes compétitions confondues.

Notre avis : La suite logique de l'histoire. Rodri est l'un des baromètres de cette équipe et est vital dans le onze de Pep Guardiola.

Fulgini s'envole pour Mayence

Après Anthony Caci, un deuxième Tricolore pose ses valises sur les bords du Rhin. Comme pressenti depuis quelques jours, Angelo Fulgini (25 ans) quitte Angers pour s'engager pour les quatre prochaines saisons avec les Nullfünfter. Le montant de l'opération est estimé à 7 millions d'euros (avec bonus). Les Glasgow Rangers étaient également sur les rangs pour attirer le milieu de terrain.

Notre avis : L'opération séduction de Bo Svensson, le coach du club allemand, a payé. Dommage que certains clubs de l'Hexagone n'aient pas eu l'idée d'aller chiper Fulgini au SCO...

