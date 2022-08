Ca se précise pour Fofana à Chelsea

Selon les informations de Sky Italia, c'est fait pour Wesley Fofana à Chelsea. Les documents sont presque prêts alors que Leicester et Chelsea sont parvenus à un accord sur les frais vendredi. Fofana signera jusqu'en juin 2028. On parle d'une somme de plus de 80 millions d'euros et plusieurs bonus. Ce qui en fera le défenseur le plus cher de l'histoire.

Notre avis : Il semble donc ne manquer désormais qu'une officialisation.

Paredes à la Juve, c'est imminent

Voilà plusieurs semaines que Leandro Paredes est annoncé à la Juventus Turin. Le milieu argentin va bien rejoindre l'Italie sous forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire de 15 millions d'euros. D'après Sky Italia, le départ de Leandro Paredes pourrait officiellement intervenir après les matches des deux équipes ce week-end. Paredes devrait donc rapidement retrouver le Parc des Princes, dès le 6 septembre, en Ligue des champions.

Notre avis : Un dossier qui dure, mais qui semble donc sur le point de se conclure, dans ces derniers jours de mercato.

Leandro Paredes lors du match PSG-Montpellier. Crédit: Getty Images

Balerdi vers Bologne ?

Toujours selon Sky Italia, l'Olympique de Marseille et Bologne seraient tombés d'accord pour le transfert de Leonardo Balerdi. Il ne manquerait désormais que l'accord du joueur pour finaliser la transaction. L'arrivée d'Eric Bailly à Marseille cet été, conjuguée à celles de Mbemba, Gigot ou Touré, ont clairement densifié l'axe de la défense olympienne ouvrant la porte au départ de Balerdi. Malgré l'intérêt du club italien, le joueur ne veut pas quitter Marseille, selon les informations de RMC Sport. Mais un éventuel départ n'est pas totalement à exclure, avant la fin de ce mercato estival.

Notre avis : A voir s'il réussira à convaincre son club de le garder, s'il s'agit vraiment de son souhait.

Leonardo Balerdi lors du match OM-Nice. Crédit: Getty Images

Caleta-Car parti pour rester à l'OM ?

D'après les informations de RMC Sport, le défenseur central croate Duje Caleta-Car pourrait rester à l'Olympique de Marseille. Pourtant, des rumeurs l'envoient du côté de la Turquie. Le joueur possède encore un an de contrat mais pour rester, la condition majeure est une prolongation d'un an de sa part.

Notre avis : Difficile de l'imaginer avoir beaucoup de temps de jeu cette saison.

Duel entre Ludovic Ajorque et Duje Caleta-Car lors de la rencontre OM-Strasbourg lors de la 38e journée de Ligue 1 Crédit: Getty Images

Visite médicale dimanche pour Paqueta à West Ham

D'après les informations de Sky Sports, Lucas Paqueta, pensionnaire de l'Olympique Lyonnais, va passer sa visite médicale dimanche, avant de s'engager en faveur de West Ham. Selon The Athletic, les frais sont de 60 millions (43 millions + 17 millions de bonus). Le milieu de terrain brésilien va signer un contrat de cinq ans.

Notre avis : Un beau pactole à venir pour l'OL.

Vers un retour de Gouiri à Lyon ?

Selon les informations de RMC Sport, l'Olympique Lyonnais tenterait de faire revenir Amine Gouiri, actuel pensionnaire de l'OGC Nice. D'après L'Equipe, le nom d'Amine Gouiri (22 ans) revient également dans un potentiel échange avec Gaëtan Laborde (28 ans), également suivi par le FC Séville. Rennes et Nice seraient, en effet, actuellement en train de travailler sur cet échange.

Notre avis : Le retour des anciens, la spécialité de l'OL dans ce mercato. Mais sur ce dossier, la concurrence est bien présente.

Amine Gouiri (Nice) n'a plus marqué depuis janvier en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Kadewere va être prêté à Majorque

Selon les informations de L'Equipe, l'attaquant zimbabwéen Tino Kadewere (26 ans) va bien être prêté par l'Olympique Lyonnais, pour un an avec option d'achat. Sa future destination sera en Espagne, puisqu'il s'agit du club de Majorque, où il devrait même débarquer dès ce dimanche.

Notre avis : Idéal pour lui permettre de donner un nouveau souffle à sa carrière.

Tino Kadewere lors du match Lens/OL en février 2022 Crédit: Getty Images

Aubameyang : et maintenant, Manchester United ?

Selon le Daily Mail, Manchester United est prêt à entrer dans la course pour signer Pierre-Emerick Aubameyang. Confronté à l'intransigeance de l'Ajax dans le dossier Antony, les Red Devils envisageraient désormais de concurrencer Chelsea dans le dossier qui mène à l'attaquant du FC Barcelone qui n'entre plus dans les plans de Xavi.

Notre avis : Le genre de transfert qui pourrait bien se régler lors des dernières heures du mercato.

Pierre-Emerick Aubameyang Crédit: Getty Images

Quid de l'avenir de Cavani ?

Selon Sky Italia, l'attaquant international uruguayen Edinson Cavani, libre depuis son départ de Manchester United, décidera très prochainement de son avenir. Sa priorité a toujours été un transfert en Liga, et ce depuis février. Valence et la Real Sociedad tentent de le convaincre.

Notre avis : Le joueur semble avoir le choix, à lui de faire le bon.

Une nouvelle piste pour Depay ?

Selon les informations d'El Desmarque, l'attaquant international néerlandais Memphis Depay, dont le nom revient avec insistance, ces derniers jours, du côté de la Juventus Turin, intéresserait un nouveau club, du côté de l'Espagne. Et ce fameux club serait la Real Sociedad.

Notre avis : Les possibilités semblent être limitées pour le principal intéressé.

Memphis Depay Crédit: Getty Images

De Jong prêt à tout pour rester au Barça

Alors que le FC Barcelone souhaitait le transférer à Manchester United pour alléger sa masse salariale, Frenkie De Jong serait prêt à baisser son salaire pour rester en Catalogne, selon les informations du quotidien Sport. Le milieu néerlandais a demandé à ses agents de négocier un nouveau contrat qui donnerait plus de latitude au Barça.

Notre avis : Un dossier qui va bien durer jusqu'à la fin de ce mercato estival.

Frenkie de Jong Crédit: Eurosport

Michut file en Angleterre

Selon les informations de Sky Italia, Edouard Michut quitte le Paris Saint-Germain et rejoint Sunderland. Un accord complet est en place, pour un prêt avec une clause d'achat d'environ cinq millions d'euros.

Notre avis : Cela lui permettra certainement d'avoir davantage de temps de jeu.

