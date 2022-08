Gueye à un pas d'Everton

L'affaire avance dans le bon sens puisque le joueur serait déjà arrivé dans la ville de Liverpool, même si cette information a été contestée. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Idrissa Gueye qui n'a pas joué au Trophée des Champions dimanche soir avec le PSG, va passer sa visite médicale avant de signer un contrat avec Everton, son ancienne équipe. Les deux clubs négocient pour un transfert définitif et finalisent les derniers détails. Frank Lampard, le coach des Toffees, veut le milieu de terrain sénégalais et se montre optimiste.

Notre avis : Le PSG lance son opération dégraissage.

Wijnaldum tout proche de la Roma

Ce n'est visiblement plus qu'une question de temps. Selon les informations du Corriere dello Sport, Georginio Wijnaldum est très proche de rejoindre l'AS Rome en prêt. "L'arrivée du milieu du PSG est imminente", précise le quotidien italien, optimiste concernant la bonne issue de ce dossier.

Notre avis : Comme prévu, Wijnaldum va quitter Paris. Destination Rome ce qui pourrait permettre à Jordan Veretout de changer d'air.

Georginio Wijnaldum exulte après son but lors de Lens - PSG en Ligue 1, le 4 décembre 2021 Crédit: Getty Images

Ultimatum de l'Inter pour Skriniar

L'Inter veut définitivement régler le dossier Milan Skriniar. Si le PSG souhaite recruter le défenseur slovaque, il faudra que le club de la capitale le fasse dans les dix prochains jours. Au-delà, il sera trop tard, affirme ce lundi La Gazzetta dello Sport. Son prix est toujours fixé à 70 millions d'euros.

Notre avis : Le temps passe, et le début des championnats approche. Logique que l'Inter se presse pour savoir si elle doit remplacer Skriniar ou non.

Que donnerait la défense du PSG avec Skriniar ?

Cherki devrait prolonger

Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, Rayane Cherki serait sur le point de prolonger son aventure avec l’Olympique Lyonnais. Selon le journal L’Equipe, le jeune attaquant de 19 ans doit rencontrer ses dirigeants ce lundi avec son entourage afin de trouver un accord.

Notre avis : Prolonger Cherki était une priorité pour l'OL, qui touche enfin au but.

Rayan Cherki (Lyon) Crédit: Getty Images

Le Real pisterait Werner

A en croire Marca, Thomas Tuchel ne semble plus intéressé par les services de Timo Werner. L’attaquant allemand aurait même été proposé par ses dirigeants au Real Madrid. Deux solutions envisagées : un transfert de 35 millions d’euros ou un prêt avec option d’achat. Reste à voir si la maison madrilène est véritablement sur le coup.

Notre avis : Le Real semble déjà bien fourni en attaque, donc on imagine mal Werner débarquer d'ici à la fin de l'été.

Timo Werner lors d'un match de préparation avec Chelsea. Crédit: Getty Images

CHELSEA PRÊT À DOUBLER CITY CUCURELLA

L'arrière gauche espagnol plait beaucoup aux ténors de Premier League. Alors que Manchester City a jeté son dévolu sur Marc Cucurella et proposé près de 50 millions d'euros à Brighton pour le recruter, Chelsea se lance aussi dans la course selon le journaliste Fabrizio Romano. Les Blues ont entamé les négociations avec les Seagulls et sont prêts à mettre 60 millions sur la table.

Notre avis : Battu sur le fil par le Barça sur plusieurs dossiers cet été, Chelsea pourrait se "venger" sur City.

Marc Cucurella de Brighton Crédit: Getty Images

Fofana, c'est 100 millions

Ce n’est une surprise pour personne : Wesley Fofana est lorgné par de nombreux clubs cet été. Et Leicester en a conscience : les dirigeants des Foxes auraient fait fuiter dans le Daily Mail qu’ils seraient prêts à laisser filer leur défenseur français contre… 100 millions d’euros. Chelsea est sur le coup. Mais à quel prix ?

Notre avis : 100 millions, ça fait quand même beaucoup. Même pour Chelsea.

Wesley Fofana lors d'un match de pré-saison entre Hull City et Leicester en juillet 2022. Crédit: Getty Images

NEWCASTLE PROPOSE 60 MILLIONS POUR MADDISON

Les Magpies haussent le ton. Selon Sky Sports, Newcastle qui a jeté son dévolu sur James Maddison de Leicester a transmis une offre de 60 millions d'euros pour recruter le milieu offensif anglais de 25 ans. Leur précédente proposition de 40 millions avait été rejetée par les Foxes et notamment leur coach Brendan Rodgers. "Il est capital pour nous, cette somme couvre à peine les trois quarts de sa jambe gauche", avait lancé l'entraîneur.

Notre avis : Les dirigeants de Leicester vont avoir des maux de tête dans les prochains jours.

Maddison Crédit: Getty Images

SANCHEZ SE RAPPROCHE DE L'OM

Une bonne nouvelle en vue pour le club phocéen dont la préparation estivale parait inquiétante. Selon La Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez s'est mis d'accord avec l'OM au tour d'un futur contrat de deux saisons avec un salaire annuel de trois millions d'euros. Sanchez s'est aussi entendu avec l'Inter pour résilier la dernière année de son bail contre une indemnité de cinq millions.

Notre avis : Tout s'emboîte mais l'arrivée du Chilien de 33 ans reste conditionnée au départ d'un attaquant marseillais.

Une porte de sortie pour Caleta-Car ?

Selon les informations du Corriere della Sera ce lundi, Duje Ćaleta-Car intéresse le Torino. Toutefois, le quotidien italien annonce que le club piémontais a plusieurs autres pistes concernant sa défense centrale.

Notre avis : Il y a du monde en défense centrale à l'OM, qui ne dirait probablement pas non à un départ de Caleta-Car.

Duel entre Ludovic Ajorque et Duje Caleta-Car lors de la rencontre OM-Strasbourg lors de la 38e journée de Ligue 1 Crédit: Getty Images

BEKA BEKA À NICE, C'EST OFFICIEL...

Le milieu de terrain français international Espoirs du Lokomotiv Moscou, Alexis Beka Beka, 21 ans, s'est officiellement engagé avec l'OGC Nice, a annoncé lundi le club azuréen. Selon différentes sources proches du dossier, le montant de la transaction serait de 12 millions d'euros, ce qui permettrait à Caen, son précédent club, de percevoir 600 000 euros d'indemnité. La durée du contrat serait de cinq saisons.

Notre avis : Le jeune joueur va poursuivre sa progression sereinement et Nice récupère un élément très prometteur.

...Schmeichel et Ramsey arrivent

Les Aiglons misent aussi sur des joueurs expérimentés. Selon Footmercato et L'Equipe, les dirigeants niçois ont trouvé un accord avec Leicester pour le transfert du gardien Kasper Schmeichel contre 1 million d'euros plus bonus. Le Danois de 35 ans est attendu mercredi sur la Côte d'Azur pour passer sa viiste médicale. Aaron Ramsey, international gallois de 31 ans libre depuis son départ de la Juventus, doit prendre le même chemin.

Notre avis : Le coach niçois Lucien Favre va devoir composer entre les jeunes ambitieux et les joueurs confirmés et revanchards.

Kasper Schmeichel Crédit: Getty Images

BRENTFORD PISTE DAMSGAARD

La révélation danoise du dernier Euro pourrait changer d'air cet été. Mikkel Damsgaard avait tapé dans l'oeil de plusieurs clubs il y a un peu plus d'un an mais était resté à la Sampdoria. L'attaquant de 22 ans s'était pourtant sérieusement blessé à une cuisse et n'a pas pu confirmer en Serie A la saison dernière. Selon Sky Sports, il plait cependant toujours à Brentford, qui compte déjà plusieurs joueurs danois dans ses rangs en plus de son coach Thomas Frank.

Notre avis : A Brentford, Damsgaard pourrait remettre sa carrière sur de bons rails.

Damsgaard Sampdoria Crédit: Getty Images

ISMAILY SUR LES TABLETTES DE LILLE

Le LOSC a flairé la bonne affaire. Libre depuis la récente fin de son contrat avec le Shakhtar Donetsk à cause du conflit en Ukraine, Ismaily intéresse Lille selon L'Equipe. L'arrière gauche brésilien de 32 ans dispose d'une solide expérience notamment en Ligue des champions mais n'a plus joué depuis le mois de décembre dernier. Les Dogues veulent recruter à ce poste après avoir vendu Reinildo en janvier puis Domagoj Bradaric cet été.

Notre avis : Une affaire qui devrait vite se conclure car les Dogues sont pressés.

Ismaily lors du match de Ligue des champions entre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid Crédit: Getty Images

