Transferts

Enfin une porte de sortie pour Icardi ?

Paris n'attend que ça. Après des semaines d'incertitudes, Mauro Icardi aurait (enfin) trouvé un nouveau challenge. Selon les informations de La Repubblica, toujours bien renseignée, l'international argentin, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024, se serait entendu avec Galatasaray. L'ancien Intériste devrait rejoindre Istanbul sous la forme d'un prêt. Le Corriere della Sera ajoute que champion de France souhaiterait inclure une option d'achat dans le deal.

Notre avis : Nasser et consorts vont pouvoir souffler avec le départ plus qu'attendu de l'attaquant argentin. Si un retournement de situation est encore possible, l'arrivée d'Icardi en Turquie est en bonne voie.

Sensation confirmée : Depay vers un retour à Manchester

Incroyable, mais vrai : Memphis Depay se dirige bien vers un improbable retour à Old Trafford. Selon les dernières informations de Sport, l'international néerlandais aurait fait de Manchester United sa priorité absolue en cette fin de mercato après l'échec des négociations avec la Juventus Turin. Erik Ten Hag aurait validé le recrutement de l'ancien Lyonnais qu'il considère comme une "opportunité de marché" selon le média espagnol. Le média ibérique estime même que le transfert pourrait se concrétiser dans les prochaines heures. Pour le plus grand bonheur du Barça, en quête de liquidités.

Notre avis : Un retour aux allures de revanche pour le Batave qui doit avoir à coeur de faire oublier son premier passage assez famélique.

Prolongation en vue pour Benzema au Real Madrid

Encore une récompense amplement méritée pour KB9 ? Dans la forme de sa vie, grand favori pour le Ballon d'or qui sera décerné dans les prochaines semaines, Karim Benzema (34 ans) devrait rempiler une saison de plus avec le Real Madrid. Ce jeudi, Marca annonce que la prolongation de l'international français jusqu'en 2024 serait imminente.

Notre avis : Une prolongation logique et attendue pour le capitaine madrilène qui va continuer de marquer un peu plus l'histoire de la Casa Blanca dans les mois à venir.

Chelsea prêt à envoyer 120 millions d'euros pour Leão

A chaque jour son info Leão, tel semble être l'un des fils rouges de la semaine. Alors que la presse italienne expliquait que l'AC Milan demandait 150 millions d'euros pour Rafael Leão, Chelsea serait pourtant déterminé à faire plier les Rossoneri. Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport révèle que les Blues seraient prêt à offrir 120 millions d'euros pour l'ancien Lillois, meilleur joueur de Serie A l'an dernier. Mais le club lombard ne devrait pas donner suite.

Notre avis : Les chances de voir Leão quitter la Lombardie cet été sont très, très infimes. Encore une fois, il faudra repasser pour le Portugais.

La Juventus veut passer la seconde pour Paredes

Sur le point de finaliser l'arrivée d'Arek Milik en provenance de l'Olympique de Marseille, la Vieille Dame compte revenir en force pour la signature de Leandro Paredes. Fabrizio Romano confirme que les Bianconeri veulent accélérer et finaliser le prêt avec option d'achat de l'Argentin "le plus tôt possible". Paris semble sur la même longueur d'onde ajoute le journaliste transalpin.

Notre avis : L'une des séries de l'été va-t-elle enfin trouver son épilogue ? Ça en prend enfin le chemin...

Retour "à la maison" programmé pour Ziyech

"Résignés" à perdre Antony, les Lanciers n'attendent plus que la nouvelle banderille de Manchester United. Mais le club amstellodamois a d'ores et déjà préparé la suite. La presse néerlandaise et le Guardian s'accordent sur le nom du successeur de l'Auriverde. Il s'agit d'un ancien bien connu de la maison, Hakim Ziyech. L'Ajax compte notamment sur les liquidités récoltés pendant le transfert pour formuler une offre à Chelsea où l'international marocain ne s'est jamais imposé depuis son arrivée en 2020.

Notre avis : Une option qui a tout de la bonne affaire, bien évidemment. Ziyech connaît la maison comme sa poche et n'aura aucun mal à se (re)fondre dans le moule amstellodamois.

Majer, le doux rêve de l'Atlético de Madrid pour la fin de mercato

Et si Rennes venait à perdre son métronome dans la dernière ligne droite du mercato…? Ce jeudi, L'Equipe révèle que l'Atlético de Madrid et Diego Simeone songeraient à Lovro Majer (24 ans), le milieu du Stade Rennais. Mais les Colchoneros devront sans doute batailler pour arracher l'international croate aux Rouge et Noir qui ont déboursé 12 millions d'euros l'été dernier pour s'attacher ses services.

Notre avis : L'Atlético ne roule pas sur l'or pour ce mercato. Si les Madrilènes ont des arguments pour convaincre le joueur, il en faudra davantage pour faire plier les décideurs bretons.

Un jeune espoir brésilien dans le viseur des Gones

Alors que Lucas Paquetá suscite les convoitises de nombreux clubs du Royaume, les Gones prospectent pour lui trouver un "successeur". Ces dernières heures, le média brésilien UOL Esporte fait état d'un intérêt du club du président Aulas pour João Gomes (21 ans), le milieu de Flamengo. Ce dernier a néanmoins un profil différent et collerait plus aux précédentes demandes de numéro 6 de Peter Bosz. Ce dernier pourrait s'appuyer sur Rayane Cherki, récemment prolongé, et Romain Faivre, arrivé l'hiver dernier, pour remplacer Paquetá poste pour poste.

Notre avis : Difficile de savoir si Lyon (re)sortira le chéquier en cas de départ de Paquetá... Mais l'hypothèse João Gomes pourrait ravir l'entraîneur batave en quête de ce type de joueur depuis plusieurs semaines.

Trapp rembarre Manchester United

Coup dur pour les Red Devils. Intéressés par Kevin Trapp pour venir concurrencer David De Gea, les Mancuniens vont devoir porter leur attention sur d'autres pistes. Dans un message publié jeudi matin sur son compte Instagram, le gardien de l'Eintracht Francfort a annoncé avoir décliné l'offre des Red Devils. "Beaucoup de choses ont été dites sur l'intérêt de Manchester United ces derniers jours. C'est vrai qu'il y a eu une offre écrite. Manchester United est un club de classe mondiale et j'espère que tout le monde comprendra que j'ai réfléchi après avoir reçu cette offre. Mais mercredi, j'ai informé les responsables des deux clubs que j'avais choisi de rester à l'Eintracht. J'ai vécu des choses inoubliables ici avec Francfort et nous avons marqué l'histoire ensemble. Le début de saison a été très difficile, mais j'ai une confiance absolue en nous tous", a-t-il annoncé.

Notre avis : Cette issue était forcément prévisible pour les pensionnaires d'Old Trafford. L'Eintracht va connaître l'une des saisons les plus palpitantes de son histoire depuis un paquet de temps et Trapp peut en être l'un des acteurs principaux.

Duel de géants portugais pour Gueye ?

Alors que les discussions entre Everton et le PSG semblent traîner en longueur, Idrissa Gueye (32 ans) serait suivi de près par deux poids lourds lusitaniens. RMC Sport annonce que le Sporting CP et le FC Porto pourraient passer à l'action pour l'international sénégalais d'ici la fin du mercato. Antero Henrique serait même prêt à le laisser partir libre dans l'un de ces deux clubs.

Notre avis : Everton garde la main dans cette affaire, mais gare à ne pas trop tergiverser... Porto et le Sporting ont des arguments pour convaincre le joueur et le PSG.

Slimani débarque à Brest

Le duo est reconstitué. Après avoir prolongé le contrat de Youcef Belaïli il y a quelques semaines, le Stade Brestois vient de recruter une autre star du football algérien. Ce jeudi, le club entraîné par Michel Der Zakarian a officialisé l'arrivée d'Islam Slimani (34 ans). L'ancien Lyonnais a résilié avec le Sporting Portugal et s'est engagé pour une saison, plus une année en option, avec les Ty'Zefs.

Notre avis : Le retour de la doublette algérienne Belaïli-Slimani est l'une des très nombreuses curiosités de la saison dans l'Hexagone.

Leipzig et les deux Milan à la lutte pour Chalobah

Plus que jamais à fond pour arracher Wesley Fofana à Leicester, Chelsea pourrait bien perdre l'un de ses hommes à tout faire d'ici la fin du mercato. Selon les informations de Sky Sports et de la presse allemande, Trevoh Chalobah (23 ans) susciterait la convoitise du de l'AC Milan et du RB Leipzig en plus de l'Inter Milan. Tous cherchent à densifier leur arrière-garde et l'ajout de l'ancien Merlu, très polyvalent, pourrait leur rendre de précieux services.

Notre avis : Le couteau-suisse Chalobah n'est pas spécialement indiscutable dans l'effectif des Blues, mais nul doute que son départ sera un coup dur pour Tuchel et son staff.

Un septième championnat pour Batshuayi ?

Indésirable à Chelsea, convoité par Franck Lampard à Everton, Michy Batshuayi serait sur les tablettes de la Salernitana annonce Gianluca Di Marzio. Le club de Franck Ribéry espère accueillir l'international belge dans le cadre d'un prêt. L'attaquant n'a plus qu'un an de contrat chez les Blues et sort d'une saison plus que correcte à Besiktas où il a notamment inscrit 14 buts en 33 matches de Süperlig. L'ancien Marseillais pourrait donc découvrir un septième championnat dans sa carrière.

Notre avis : La carrière de Batshuayi est décidément très illisible. A Salerne, le Belge pourrait néanmoins trouver un environnement où exprimer pleinement ses qualités.

Camara ou Saul : la Roma affine ses recherches pour son milieu

La Louve cherche à se remplumer dans l'entrejeu. En quête d'un remplaçant à Gini Wijnaldum, victime d'une grave blessure il y a quelques jours, l'AS Roma serait intéressée par Saúl Ñíguez (27 ans) comme le révèle La Repubblica. Prêté à Chelsea sans succès la saison passée, l'Espagnol, en fin de bail en 2026 à l'Atlético de Madrid, plaît beaucoup à José Mourinho.

Pourtant, c'est l'ancien Ajaccien Mady Camara, aujourd'hui à l'Olympiakos, qui semble tenir la corde. Un accord a déjà été trouvé entre le joueur et le club romain. Arrivé en 2018 au Pirée, le Guinéen sort d'une nouvelle belle saison en Grèce.

Notre avis : Nainggolan, Paredes, Saúl Ñíguez ou Camara, le "Mou" devrait trouver son bonheur pour son milieu de terrain.

