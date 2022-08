Retour de flamme du PSG pour Kanté ?

C'est un vieux serpent de mer, un de plus, qui a refait surface à Paris. Ce mardi, The Times annonce que le PSG aurait de nouveau des vues sur N'Golo Kanté. La situation contractuelle du milieu international français pourrait profiter au club de la capitale. En effet, le média britannique affirme que Thomas Tuchel ne serait pas enclin à prolonger le contrat du joueur de 31 ans notamment à cause de ses blessures à répétition. L'ancien Caennais est lié aux Blues jusqu'en juin 2023.

Ad

Notre avis : C'est un sacré dilemme pour les Blues. Même s'il est abonné aux blessures, on voit pourtant mal les Londoniens lâcher leur champion du monde avant la fin du mecato. Mais la perspective de le voir partir libre dans un an peut changer la donne.

Transferts Les 13 infos mercato qui vous ont échappé lundi HIER À 18:03

PSG, grand ménage réussi ? "Il y a quand même un gros bémol"

Griezmann, le doute est persistant à Madrid...

Buteur lundi soir face à Valence (1-0), Antoine Griezmann est pourtant en eaux troubles du côté de l'Atlético de Madrid. Prêté par le FC Barcelone depuis août 2021, le champion du monde vit un début de saison compliqué, sous le spectre la clause des "50% des rencontres disputées" avec les Colchoneros . Et selon les dernières indiscrétions de AS, cette situation pose problème chez Diego Simeone et les décideurs madrilènes. A tel point que le bord de l'Atlético pourrait ouvrir la porte à un départ de l'international français d'ici la fin du marché des transferts...

Notre avis : La situation est infernale pour "Grizou" et Diego Simeone. Le Tricolore retrouve des couleurs, mais cette clause pourrait bien gâcher une partie de sa saison.

Kalulu, Terrier, Camavinga : Nos cinq surprises pour la liste de Deschamps au Qatar

Aouar plus que jamais à la croisée des chemins

Alors que son transfert vers Nottingham Forest a capoté ces derniers jours et que Crystal Palace n'a pas relancé la piste, Houssem Aouar est toujours dans l'incertitude pour son avenir. L'Equipe annonce ce mardi que l'international français, en fin de contrat dans un an avec l'Olympique Lyonnais, figurerait sur les tablettes de Fulham, Benfica et de l'OGC Nice pour la fin du mercato. Les deux clubs pourraient rapidement passer à l'action.

Notre avis : Le Gone n'a pas pléthore de possibilités, mais tout va forcément s'accélérer dans les prochaines heures. En quête de renforts dans l'entrejeu, le Gym pourrait sortir le chéquier pour attirer l'international français.

Ramsey, Openda, Sissoko... Le top 10 des joueurs à suivre cette saison

Tottenham prêt à faire une dernière folie avec Carrasco ?

Ultra-actifs lors de cette fenêtre estivale, les Spurs pourraient tenter un ultime coup. Le Daily Telegraph annonce que le club londonien pourrait faire une offre pour Yannick Ferreira Carrasco, "l'homme à tout faire" de Diego Simeone à l'Atlético de Madrid. L'international belge a une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros et a encore deux ans de contrat avec les Colchoneros.

Notre avis : Ce serait une énorme prise pour Antonio Conte, ça ne fait aucun doute. Mais pas certain que Diego Simeone et consorts voient d'un bon oeil le départ de leur couteau-suisse à quelques heures de la fermeture du marché.

Carrasco (Atlético de Madrid) Crédit: Getty Images

Chelsea ne lâche rien pour Aubameyang

Mais quand "PEA" (re)posera-t-il ses valises à Londres ? Alors qu'une première offre de Chelsea autour de 20 millions d'euros a été refusée par le FC Barcelone, Nicolo Schira annonce que les Blues seraient proches de lancer une seconde banderille estimée à 25 millions d'euros pour recruter pour l'ancien Stéphanois. Ce dernier s'est déjà mis d'accord pour un contrat jusqu'en 2025 avec le club londonien.

Notre avis : On approche de l'épilogue dans ce dossier, même si ce dernier pourrait se régler dans les toutes dernières heures du mercato.

"L'équipe-type de Chelsea ne suffira pas pour gagner la Premier League"

Tudor attend encore un joueur à vocation offensive pour son OM

Déjà auteur d'un mercato XXL, l'Olympique de Marseille attend encore des recrues. Présent en conférence de presse, l'entraîneur phocéen Igor Tudor a expliqué rechercher un joueur de plus devant. "On a un bon effectif. L’idée est d’ajouter un joueur pour jouer derrière les attaquants. C’est quelque chose qu’il faut voir dans les prochains jours. Mattéo (Guendouzi) et Gerson peuvent aussi bien jouer devant que dans une position reculée au coeur du jeu." Le nom de Ruslan Malinovskyi revient toujours avec insistance sur la Canebière.

Notre avis : Payet va peut-être ronger un peu plus son frein sur le banc...

Milik quitte l’OM : "L’impression que l’histoire n’a jamais vraiment commencé"

Ngoumou, un Pitchoun de plus au Borussia Mönchengladbach

La formation toulousaine continue de s'exporter à Mönchengladbach. Après Kouadio Koné il y a un an, c'est au tour de Nathan Ngoumou (22 ans) de quitter le Toulouse Football Club pour rejoindre les Borussen. L'ailier international espoir français s'est engagé pour cinq ans avec le club de la Ruhr. Sky Deutschland évoque une indemnité proche de 8 millions d'euros pour le natif de la ville rose.

Notre avis : Un gros coup dur pour les Violets sur le plan sportif, mais aussi et surtout une nouvelle preuve de la richesse de l'académie toulousaine. Ngoumou peut, lui-aussi, s'éclater de l'autre côté du Rhin.

Hudson-Odoi à la relance à Leverkusen

C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. "Orphelin" de Karim Bellarabi et Amine Adli, blessés pour plusieurs semaines, Callum Hudson-Odoi (21 ans) pose ses valises au Bayer Leverkusen. La Werkself a officialisé le prêt sans option d'achat de l'international anglais en provenance de Chelsea.

Notre avis : Le talent ne manque pas dans cette équipe du Bayer Leverkusen. Pourtant, l'arrivée de "CHO", en quête de relance, debrait apporter un sacré coup de fraîcheur à l'attaque de la Werkself, en panne d'inspiration en ce début de saison.

Chelsea proche de Gvardiol

Selon les informations de Fabrizio Romano, Chelsea se rapproche de Joško Gvardiol. Les discussions avec Leipzig sont avancées entre les parties, explique le journaliste, pour un montant de 90 millions d'euros. Le joueur pourrait y rester une saison, avant de rejoindre les Blues en 2023.

Notre avis : Encore une folie en prévision pour Chelsea.

Akanji, la grosse surprise de dernière minute de Manchester City ?

Malgré la présence de Ruben Dias, John Stones, Nathan Aké et Aymeric Laporte, Manchester City est sur le point d'accueillir un nouveau défenseur central. The Athletic révèle que les Skyblues seraient proches de trouver un accord avec le Borussia Dortmund pour le transfert de Manuel Akanji (27 ans). L'opération pourrait tourner autour de 17,5 millons d'euros annonce le média. L'international suisse n'a plus qu'un an de contrat au BvB et était également suivi par l'Inter Milan depuis le début de l'été.

Notre avis : Une opportunité de marché pour les Citizens qui vont disposer d'un quatuor très, très solide en défense centrale la saison prochaine.

Haaland va-t-il tuer le suspense en Angleterre ? "Cela peut briser le duopole City-Liverpool"

Reguilón, nouvelle homme fort de la gauche madrilène

Renan Lodi parti à Nottingham Forest il y a quelques heures à peine, l'Atlético de Madrid n'a pas traîné pour lui trouver un remplaçant. Ce mardi, le club madrilène a officialisé l'arrivée en prêt de Sergio Reguilón (25 ans), en provenance de Tottenham. Un temps courtisé par Forest et l'OGC Nice, l'international espagnol (6 sélections) sort d'une saison honorable avec les Spurs, mais n'entrait plus dans les plans d'Antonio Conte. Diego Simeone devra toutefois patienter avant de pouvoir compter sur l'Espagnol, actuellement convalescent après sa pubalgie.

Notre avis : Simeone récupère une valeur sûre à gauche pour pallier le départ de Renan Lodi. Revanchard, Reguilón a à cœur de se relancer pour son retour dans la capitale espagnole.

Banderille de dernière minute de MU pour Dest ?

Un temps intéressés par Sergino Dest, notamment en début de mercato lors des premiers pas d'Erik Ten Hag à Manchester, les Red Devils pourraient prochainement se (re)positionner pour l'international américain, qui ne figure pas dans les plans de Xavi à Barcelone. C'est Sky Sports qui évoque la possibilité ce mardi. Une arrivée de l'ancien Amstellodamois à Manchester United pourrait permettre à Aaron Wan-Bissaka de faire son retour à Crystal Palace.

Notre avis : Un mouvement plus que logique pour tout le monde. L'arrivée de Dest à United pourrait créer un jeu de chaises musicales de dernière minute chez les latéraux droits.

"A force de maltraiter de Jong, le Barça peut tout perdre"

Ocampos toujours plus proche de l'Ajax Amsterdam

Lucas Ocampos est bien parti pour changer d'air. A deux ans de la fin de son contrat avec le Séville FC, l'ancien Marseillais est sur le point de rejoindre l'Ajax Amsterdam, comme le confirme Fabrizio Romano. La presse espagnole évoque un potentiel transfert autour de 20 millions d'euros pour l'international argentin, qui a été préféré à Hakim Ziyech par les dirigeants néerlandais. Adnan Januzaj (libre, ex-Real Sociedad) devrait remplacer Lucas Ocampos en Andalousie.

Notre avis : Ocampos a sans doute fait le tour en Andalousie et devrait s'épanouir chez les Lanciers. Les Sévillans vont récupérer un petit chèque non négligeable pour amorcer un nouveau chapitre.

Milan tient son défenseur central

Après des semaines de recherche, après avoir tenté Japhet Tanganga (Tottenham), Abdou Diallo (Paris Saint-Germain) ou encore Sven Botman, finalement parti à Newcastle, le champion d'Italie a enfin trouvé l'oiseau rare en charnière. Ce mardi, l'AC Milan a officialisé l'arrivée de Malick Thiaw, en provenance de Schalke 04. Le défenseur de 21 ans s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Rossoneri qui ont déboursé 10 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Notre avis : Bourré de promesses, déjà cadre des Knappen la vingtaine à peine entamée, Thiaw est un "projet" pour les Milanais. Son évolution sera à suivre de près, mais les Lombards savent y faire dans le développement des jeunes pousses.

Southampton tente sa chance pour Gakpo

Eliminé de la C1, le PSV pourrait perdre gros et notamment son grand espoir Cody Gakpo dans la dernière ligne droite du mercato. Sky Sports révèle que les Saints auraient été refoulés par le club d'Eindhoven après leur offre proche de 25 millions d'euros. Le club batave espère près de 30 millions d'euros pour libérer son ailier, une somme que les pensionnaires du St Mary's Stadium réfléchissent à proposer.

Notre avis : Le départ du jeune Batave n'est clairement pas à exclure dans cette dernière ligne droite. La bataille entre clubs du Royaume pourrait faire rage dans les prochaines heures.

Cody Gakpo of PSV Eindhoven during the Dutch Eredivisie match between sbv Excelsior and PSV Eindhoven at the Van Donge & De Roo Stadium on August 28, 2022 in Rotterdam, Netherlands. Crédit: Getty Images

Bologne s'offre un espoir du Bayern Munich

Buteur à 16 reprises en 38 matches de championnat lors de son prêt à Anderlecht la saison passée, Joshua Zirkzee (21 ans) quitte définitivement le Bayern Munich. L'attaquant batave s'est engagé pour quatre ans à Bologne qui a déboursé 8,5 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le Rekordmeister conserve une option de rachat prioritaire.

Notre avis : Zirkzee était considéré comme l'un des plus grands espoirs de l'académie bavaroise. En Italie, le Batave peut définitivement éclore aux yeux du grand public.

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé dimanche 28/08/2022 À 17:41