Transferts

Francfort blinde Kolo Muani

Selon Sport Bild , l'Eintracht Francfort ne considérerait aucune offre en dessous de 60 millions d'euros pour Randal Kolo Muani. L'attaquant mondialiste avec les Bleus, a inscrit 8 buts et 11 passes décisives avec le club allemand qu'il a rejoint librement l'été dernier. D'après le média allemand, Francfort espèrerait même des offres autour de 100 millions d'euros.

Notre avis : Une somme XXL, un peu surprenante. Pas sûr que Kolo Muani vaille un montant pareil.

: Une somme XXL, un peu surprenante. Pas sûr que Kolo Muani vaille un montant pareil.

Le bras de fer continue pour Gerson

Le milieu de l'Olympique de Marseille, qui était censé rejoindre Flamengo cet hiver, est toujours dans l'impasse. "Je ne sais pas si c'est une stratégie de l'Olympique de Marseille d'essayer de mettre son prix au-dessus du prix auquel on l'a vendu (20 millions en 2021). Pour ce prix-là, on vend. On ne va pas acheter", a lancé ce vendredi le vice-président du club brésilien. Pas de quoi être optimiste du côté de Gerson.

Notre avis : Gerson est bloqué dans un OM où il ne joue plus beaucoup. S'il veut partir, il doit convaincre l'OM d'être un peu plus souple sur ses exigences.

Discussions repoussées pour Skriniar

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, le rendez-vous entre l'entourage de Milan Skriniar et son club de l'Inter Milan a été repoussé en décembre. En contrat jusqu'en juin prochain, le défenseur n'a encore pas prolongé mais l'Inter reste confiante, rapporte le quotidien transalpin.

Notre avis : L'Inter est confiante mais tant que la prolongation n'est pas actée, le PSG peut toujours tourner autour.

Balde prolongé au Barca : une évidence ?

Le jeune arrière gauche Alejandro Balde est un talent très prometteur au FC Barcelone. Selon Fabrizio Romano, sa prolongation est une priorité pour le club catalan. "Ils travaillent là-dessus. Je veux rester au Barça", a répondu simplement l'Espagnol de 19 ans.

Notre avis : Tous les voyants semble donc au vert. Donc sauf blocage majeur, Balde devrait bien prolonger.

Diogo Costa dans le viseur de Chelsea ?

Selon les informations de Relevo, les premiers contacts ont été pris entre Porto et Chelsea pour son gardien Diogo Costa. Mais le jeune portier de 23 ans, mondialiste avec le Portugal, est sous contrat jusqu'en 2027 avec une clause élevée à près de 75 millions d'euros, rapporte Relevo.

Notre avis : Chelsea a déjà deux gardiens très compétitifs. Dans un avenir proche, difficile de voir les Blues se payer les services de Diogo Costa.

