83 millions d'euros pour Fofana ? Que nenni pour Leicester...

Les Foxes n'en démordent pas. John Percy du Telegraph annonce que Leicester aurait refusé une troisième banderille de plus de 80 millions d'euros (bonus compris) de Chelsea pour Wesley Fofana. Fabrizio Romano ajoute que les Blues pourraient encore continuer à augmenter leur offre pour arriver à leurs fins.

Notre avis : On commence à atteindre de sacrés sommets. Jusqu'à quand tiendra Leicester dans cette histoire, telle est la question.

Fofana défenseur le plus cher de l'histoire, un pari fou de Chelsea ?

Manchester City ferme définitivement la porte à Bernardo Silva

Sollicité par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, Bernardo Silva va rester une saison de plus à Manchester City. Invité du média espagnol El Chiringuito, Ferran Soriano, le directeur sportif des Skyblues, s'est montré ferme concernant l'avenir de l'international portugais, arrivé en 2017 contre un chèque de 50 millions d'euros. "Bien sûr que je peux dire que Bernardo Silva va rester à Manchester City", a lancé le dirigeant espagnol.

Notre avis : Comme évoqué ces derniers jours, Pep Guardiola devrait souffler. A dix jours de la fermeture du marché des transferts, un départ de l'ancien Monégasque paraît improbable surtout avec les récentes sorties du board mancunien.

Chelsea toujours prêt à bondir pour Leão...

Meilleur joueur de Serie A la saison passée, taulier de l'AC Milan, Rafael Leão a une sacrée cote sur le marché des transferts. Alors que les discussions se poursuivent entre les Rossoneri et le Portugais pour une prolongation de contrat, Sky Sports relance l'hypothèse d'une future banderille de Chelsea pour l'ancien Lillois. Même si la priorité reste Pierre-Emerick Aubameyang pour cet été, les Blues se tiendraient prêt à passer à l'offensive si les discussions autour d'un nouveau bail venaient à patiner.

Notre avis : Gros chèque ou pas, il paraît très, très difficile de voir Rafael Leão quitter la Lombardie cet été. Il faudra repasser pour l'ailier de 23 ans.

... et prépare une nouvelle offre XXL pour Gordon

Grand espoir d'Everton, rare satisfaction dans le marasme des Toffees l'an dernier, Anthony Gordon (21 ans) pourrait prochainement faire l'objet d'une offre supérieure à 70 millions d'euros avec bonus de la part des Blues. C'est Sky Sports qui confirme la dernière tendance. David Ornstein de The Athletic confirme lui que le joueur aurait fait part de son souhait de rallier Londres. Il y a quelques semaines, The Times révélait une première offre proche de 55 millions d'euros, refusée par le club de Liverpool.

Notre avis : Une nouvelle illustration de la folie du marché outre-Manche. Gordon est certes talentueux et bourré de promesses, mais est tout de même loin de "valoir" les 70 millions annoncés...

Anthony Gordon, la jeune promesse d'Everton qui suscite la convoitise de Chelsea. Crédit: Getty Images

Enfin l'épilogue dans le dossier Cavani ?

Finie la girouette pour Edinson Cavani ? Courtisé aux quatre coins de l'Europe, annoncé très proche de Villarreal en fin de semaine dernière où Unaï Emery lui fait encore les yeux doux, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain devrait rebondir à Valence. C'est ce qu'annonce RMC Sport ce mardi. Le Matador se serait entendu avec le club valencian et pourrait atterrir en Espagne dans les prochaines heures.

Notre avis : On n'est pas à l'abri d'un énième retournement de situation, mais Cavani devrait, cette fois, bien rejoindre le Valence de Gennaro Gattuso.

Navas toujours plus proche du Napoli

Duo d'anciens Parisiens dans les buts chez les Partenopei ? Après avoir attiré Salvatore Sirigu il y a quelques semaines, Naples est en train de finaliser l'arrivée de Keylor Navas comme le confirme la Reppublica. Après trois saisons au PSG, le gardien de but international costaricien a été officiellement relégué au rang de doublure de Gianluigi Donnarumma depuis le début de l'exercice 2022-2023.

Notre avis : Un très beau challenge pour l'ancien portier du Real Madrid et une opération qui devrait satisfaire toutes les parties. Reste à savoir si Navas débarque sous forme de prêt ou dans le cadre d'un transfert sec.

Lecce, destination inattendue et confirmée pour Umtiti

L'un des héros de 2018 a probablement enfin trouvé une porte de sortie. Indésirable au FC Barcelone, Samuel Umtiti se rapproche de Lecce comme le confirme Fabrizio Romano ces dernières heures. Le club de la Botte travaille sur les modalités d'un prêt pour le champion du monde avec les Catalans qui devraient prendre en charge l'intégralité du salaire de l'ancien Lyonnais. Ce dernier est attendu mercredi en Italie.

Notre avis : Les clubs européens ne se sont pas vraiment bousculés au portillon pour le pari "Big Sam" Umtiti. Le temps dira si Lecce a flairé le bon coup pour l'international français.

Terrier récompensé : nouveau bail et plus gros salaire du club en vue

"J'ai passé des paliers ici, je suis dans un club ambitieux, j'ai pris en maturité, je suis épanoui et je me sens bien ici." Il avait annoncé vouloir rester à Rennes dimanche à l'issue de la victoire contre l'AC Ajaccio (2-1), il va même être sacrément revalorisé. Ce mardi soir, L'Équipe révèle que Martin Terrier est sur le point de rempiler jusqu'en 2026 avec les Rouge et Noir. L'ancien Lyonnais va également devenir le joueur le mieux payé de l'effectif breton annonce le quotidien.

Notre avis : Un nouveau bail amplement mérité pour le joueur formé à Lille qui va continuer de s'éclater en Bretagne. Pour mieux toquer aux portes de l'équipe de France dans les mois à venir ?

Martin Terrier (Rennes) a marqué contre l'AC Ajaccio, dimanche 21 août 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Marseille privilégie la Premier League pour Dieng

Alors que Lorient fait le forcing depuis plusieurs jours pour le recruter, que Nice et Brest conservent un œil sur le dossier, Bamba Dieng est pourtant poussé vers l'Angleterre par l'Olympique de Marseille, comme le rapporte L'Equipe. Les Phocéens ne souhaiteraient pas céder le Sénégalais à un club de l'Hexagone, tandis que les proches du joueur souhaiteraient toujours un nouveau challenge en France.

Notre avis : La gestion du cas Dieng est assez incompréhensible du côté de la direction phocéenne. Et nul doute qu'un chèque d'une dizaine de millions d'euros en provenance du Royaume scellerait vite le dossier.

Nainggolan vers un retour dans la ville éternelle ?

La Reppublica, Radja Nainggolan (34 ans), qui sort d'une belle saison à Anvers, se serait proposé aux Giallorossi. Le quotidien romain évoque même des premiers échanges entre José Mourinho et l'international belge, passé par la Louve entre 2014 et 2018. C'est l'une des rumeurs qui court dans les rues de Rome ces dernières heures. Alors que Gini Wijnaldum s'est blessé pour de longues semaines , la Roma pourrait se tourner vers un ancien de la maison pour le remplacer. Selon les informations deRadja Nainggolan (34 ans), qui sort d'une belle saison à Anvers, se serait proposé aux Giallorossi. Le quotidien romain évoque même des premiers échanges entre José Mourinho et l'international belge, passé par la Louve entre 2014 et 2018.

Notre avis : Un joueur encore fiable et qui connaît parfaitement la maison, la Roma aurait tort de ne pas explorer la piste menant à son ancien protégé.

Radja Nainggolan con la maglia dell'Anversa Crédit: Getty Images

Direction Besiktas pour Alli

José Mourinho l'avait mis en garde en lui annonçant qu'il passait à côté de quelque chose de grand... Six mois après son départ de Tottenham, Dele Alli devrait quitter Everton et le Royaume. The Athletic confirme les dernières tendances et annonce que l'international anglais est de plus en plus proche de rejoindre Besiktas. L'international anglais ne figure pas dans le groupe de Frank Lampard pour le match de Carabao Cup ce mardi soir, contre Fleetwood Town.

Notre avis : Dans la chaude ambiance stambouliote, Alli peut se refaire une santé. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que l'international anglais est un "début de gros gâchis". Qu'il semble loin le temps des convoitises du PSG...

BLACKPOOL, ENGLAND - JULY 24: Dele Alli of Everton during the Pre-Season Friendly match between Blackpool and Everton at Bloomfield Road on July 24, 2022 in Blackpool, England. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images) Crédit: Eurosport

Onana, Vranckx : Milan prospecte pour son entrejeu

Toujours à la recherche d'un milieu tout terrain pour combler le départ de Franck Kessié au FC Barcelone, l'AC Milan serait sur les traces de deux espoirs du football européen. Ce mardi, Sky Italia évoque une offre imminente du champion d'Italie pour Jean Onana (22 ans), le joueur des Girondins de Bordeaux.

Les Lombards en pinceraient aussi pour le Belge Aster Vranckx (Wolfsburg) comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. Le jeune milieu de 19 ans sort d'une grosse saison avec les Loups et pourrait retrouver son coéquipier en Espoirs, fraîchement arrivé à Milan, Charles De Ketelaere. Par ailleurs, les Rossoneri espèrent toujours recruter Japhet Tanganga (23 ans), le défenseur de Tottenham, explique Sky italia.

Notre avis : Milan a toujours eu le nez creux dans son recrutement depuis quelques saisons, notamment pour les jeunes talents. Onana et Vranckx sont deux profils à développer, mais plein de promesses.

Volland veut rentrer au pays

Arrivé à Monaco en 2020, Kevin Volland souhaiterait retourner en Allemagne. Manuel Veh de Transfermarkt souffle l'hypothèse ce mardi. Un club serait particulièrement intéressé. Il s'agit d'Hoffenheim, une écurie que l'international allemand a connue entre 2011 et 2016. L'attaquant est resté sur le banc lors de deux dernières journées de championnat.

Notre avis : Monaco n'est pas pressé de vendre, mais pourrait bien céder l'ancien buteur de Leverkusen en cas de belle offre.

Fulham vise Maupay et Kluivert pour son attaque

En parallèle de Justin Kluivert, les Cottagers continuent d'échanger avec leurs homologues de Brighton pour Neal Maupay, en fin de contrat dans un an dans le sud de l'Angleterre. Selon les dernières informations de Sky Sports, l'attaquant français pourrait être libéré contre une somme proche de 20 millions d'euros.

Notre avis : Avec Kluivert et Maupay, en complément de l'indéboulonnable Mitrović, le promu serait armé pour son opération maintien.

Özkaçar repart en prêt

Auteur d'une belle saison à Louvain où il a disputé 33 matches de Jupiler Pro League, Cenk Özkaçar (21 ans) repart en prêt. Le défenseur central turc est cédé par l'OL à Valence. Il s'agit d'un prêt payant de 500 000 euros assorti d'une option d'achat fixée à 5 millions d'euros.

Notre avis : Lyon continue de valoriser le natif d'Izmir et peut espérer une petite plus-value non négligeable en fin de saison.

