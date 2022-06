Transferts

Le Bayern décline une deuxième offre du Barça pour Lewandowski...

Le Bayern reste impassible sur le cas Robert Lewandowski. Malgré la volonté du joueur, le club allemand a décidé de repousser une seconde offre du FC Barcelone, assure Bild. Celle-ci aurait atteint 35 millions d'euros, hors bonus. La première s'élevait à 32 millions d'euros, sans bonus. Le club bavarois réclamerait toujours 50 millions d'euros.

Notre avis : Le Bayern connaît la situation économique du Barça et joue la montre.

Manchester City sort le chéquier pour Kalvin Phillips

D'après The Athletic, le champion d'Angleterre a bouclé l'arrivée de Kalvin Phillips, l'international anglais évoluant à Leeds. Montant de l'opération : un peu plus de 50 millions d'euros, bonus compris.

Notre avis : Une somme qui parait déraisonnable pour un joueur qui a semblé plafonner cette saison...

... et met la pression sur Gnabry

En parallèle, le club bavarois a un autre dossier chaud à gérer : la prolongation de contrat de Serge Gnabry, le bail de l'ailier expirant en 2023. Dans un entretien accordé à Sky Allemagne, le directeur sportif du club Hasan Salihamidzic a pressé le joueur de prendre sa décision. "Si un joueur ne se décide pas pour le club, alors nous pouvons trouver une solution qui satisfasse tout le monde", a-t-il dit.

Notre avis : Le Bayern doit faire attention à ce que le bras de fer engagé par Lewandowski ne donne pas des idées aux autres joueurs importants.

Finalement, Dembélé voudrait... rester

Nouveau revirement de situation autour de l'avenir d'Ousmane Dembélé. Annoncé proche d'un départ après l'échec des négociations de sa prolongation de contrat au FC Barcelone, l'international tricolore souhaiterait désormais rester au club, selon Mundo Deportivo. Ce, alors que son contrat expire dans quelques jours. Pour cela, il doit accepter les conditions financières proposées par la direction catalane. Qui n'avaient, jusqu'ici, pas plu au joueur ni à son entourage.

Notre avis : La porte du PSG s'est refermée avec l'arrivée de Campos. Le Barça a eu raison de ne pas céder.

L'AC Milan et Leao dans une impasse ?

Tensions entre le champion d'Italie et son ailier portugais. D'après la Gazzetta dello Sport, les deux camps sont arrivés dans une impasse alors qu'ils tentaient de s'accorder sur une prolongation de contrat. Le salaire réclamé par Rafael Leao, quelque 6 millions d'euros, aurait été jugé excessif par l'AC Milan.

Notre avis : Meilleur joueur de Serie A et dans le viseur de plusieurs grands clubs, Leao est en position de force.

L'OM tente encore le coup pour Saliba...

Marseille s'accroche. Dans l'obligation de réaliser un mercato raisonnable économiquement, le club phocéen doit également rassurer son entraîneur Jorge Sampaoli sur la compétitivité de l'effectif en vue de la saison prochaine. D'après Foot Mercato, l'OM serait ainsi prêt à consentir un gros effort financier pour s'offrir définitivement William Saliba, retenu par Arsenal. Auteur d'un exercice convaincant la saison dernière, le défenseur français est retenu par les Gunners, qui avaient déboursé 30 millions d'euros pour le recruter.

Notre avis : Très difficile mais pas impossible pour l'OM. L'issue de ce dossier va permettre d'en savoir plus sur les réelles ambitions du club.

... et s'accorde avec Bazoer

Dans le même temps, l'OM aurait complètement renversé la situation avec Riechedly Bazoer. Alors que le défenseur du Vitesse Arnhem, en fin de contrat à la fin du mois, semblait s'orienter vers le Borussia Mönchengladbach, La Provence annonce que le club phocéen a trouvé un accord avec le joueur de 25 ans.

Notre avis : Ce serait un coup très intelligent réussi par l'OM. D'autant que Bazoer est polyvalent.

Villar intéresse aussi l'OM

Visiblement libéré après que la DNCG a levé les contraintes autour de son recrutement, l'OM s'est également renseigné sur la situation de Gonzalo Villar, selon Gianluca Di Marzio. Âgé de 24 ans, le milieu de terrain espagnol appartient à la Roma mais n'entre pas dans les plans de José Mourinho.

Notre avis : L'OM doit tout de même faire attention à ne pas tenter que des paris.

Malacia probable quatrième recrue de l'OL

Lyon ne s'arrête plus. Après avoir noué les arrivées de Rémy Riou, Alexandre Lacazette et Johann Lepenant, le club rhodanien s'apprête à boucler celle de Tyrell Malacia, selon Fabrizio Romano. Le transfert du latéral néerlandais appartenant à Feyenoord devrait tourner autour des 15 millions d'euros.

Notre avis : L'OL est tout simplement en train de réaliser le meilleur mercato de Ligue 1.

Lens fait monter les enchères pour Doucouré...

Jonathan Clauss, Seko Fofana... mais aussi Cheick Doucouré. Comme ses deux coéquipiers, le jeune milieu défensif lensois attire de nombreux clubs européens. Notamment en Premier League. Foot Mercato annonce même que Crystal Palace s'apprête à passer à l'action pour le joueur de 22 ans, auteur d'une très belle saison dans le Nord. Les Sang et Or en attendent 20 millions d'euros.

Notre avis : Joueur avec un énorme potentiel qui pourrait encore progresser avec Patrick Vieira.

... mais anticipe son départ

Quoiqu'il arrive, Lens a déjà trouvé le remplaçant de Doucouré, puisque le Racing a annoncé l'arrivée de Salis Abdul Samed en provenance de Clermont. Le milieu ghanéen a signé un contrat de cinq ans, pour un montant de 5 millions d'euros selon L'Equipe.

Notre avis : Lens est toujours proactif et recrute encore intelligemment.

De Ligt veut changer d'air

Ça se tend entre la Juventus et Matthijs de Ligt. D'après le Corriere dello Sport, le défenseur néerlandais refuserait de prolonger son contrat. Et aurait même demandé à quitter le club turinois. Manchester United et Chelsea sont intéressés par sa venue.

Notre avis : A peine enclenché, le nouveau projet de la Juve semble déjà s'effriter.

Le Barça a trouvé la doublure de Jordi Alba

Le Barça veut rapatrier un joueur. D'après Mundo Deportivo, le club catalan souhaite faire de Sergio Gomez la doublure de Jordi Alba. Le latéral gauche s'est révélé cette saison avec Anderlecht. Pour boucler l'arrivée de l'Espagnol, formé au sein du club catalan, la direction barcelonaise devra débourser 15 millions d'euros.

Notre avis : Sergio Gomez a épaté après sa reconversion comme latéral. Bon choix du Barça.

L'Ajax retient Antony

Alfred Schreuder avertit Manchester United. Dans une interview accordée à ESPN, le nouveau coach de l'Ajax a rappelé qu'il souhaitait absolument travailler avec Antony la saison prochaine. L'ailier brésilien est sérieusement convoité par Manchester United, où Erik Ten Hag, ancien coach du club néerlandais, a succédé à Ralf Rangnick.

Notre avis : Pas une surprise. L'Ajax a tout le temps de faire monter les enchères.

Le Besiktas à fond sur Jovane

L'OM va-t-il se faire doubler ? Alors que la presse portugaise évoquait un intérêt du club phocéen pour Jovane, ailier appartenant au Sporting, O Jogo annonce que le Besiktas est passé à l'offensive pour tenter de s'offrir l'international cap-verdien. En formulant une offre de 2,5 millions d'euros, jugée insuffisante par l'entité lisboète. Qui en voudrait le double.

Notre avis : Marseille a raison de ne pas tomber dans la surenchère pour Jovane.

