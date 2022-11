Gündoğan plait au Barça et à … Paris

La situation d'İlkay Gündoğan ne laisse pas grand monde insensible. Evidemment étant donné le CV de l'international allemand et surtout sa situation contractuelle. Car le capitaine de Manchester City (32 ans) est libre de tout contrat en juin prochain et pour le moment, les Citizens ne semblent pas s'activer plus que cela pour le prolonger. Deux clubs seraient notamment à l'affût selon le quotidien catalan Sport : le FC Barcelone, qui se place sur tous les joueurs libres de cette envergure, et le PSG…

Ad

Notre avis : Récupérer Gündoğan libre serait un très joli coup pour le PSG.

Transferts Les 5 infos mercato de vendredi 18/11/2022 À 09:55

Du très lourd : le onze des joueurs en fin de contrat en 2023

L'Inter a fait une offre pour Thuram

L'Inter Milan s'active clairement sur Marcus Thuram. En grande forme cette saison en Bundesliga et présent au Qatar avec l'équipe de France, l'attaquant est en fin de contrat en juin prochain à Gladbach. Et si nom a circulé au Bayern Munich, la Gazzetta dello Sport a annoncé samedi que Giuseppe Marotta, a déjà pris contact avec le Borussia. Le directeur général de l'Inter aurait même déjà proposé dix millions d'euros pour le Français.

Notre avis : Gladbach va avoir du mal à conserver Thuram pour finir la saison.

Marcus Thuram lors du match opposant Mönchengladbach à Dortmund, le 11 novembre 2022 Crédit: Getty Images

Manchester veut s'assurer la présence de Garnacho

Manchester United compte bien sécuriser Alejandro Garnacho. Alors que le jeune Argentin s'illustre avec les Red Devils depuis quelques semaines, le club mancunien veut proposer un nouveau deal à son ailier, qui arrive en fin de contrat en juin 2023. Avec un joli salaire à la clef puisque Garnacho, titulaire depuis deux matches en Premier League, devrait passer de 5 000 livres par semaine à 50 000, selon le tabloïd le Daily Star.

Notre avis : Tout sauf surprenant après ses dernières sorties et alors qu'il arrive bientôt au bout de son deal.

Adoubé par Ronaldo, attendu par Messi : Garnacho, star en puissance de MU

Chelsea vise Pickford

Chelsea aurait un œil sur Jordan Pickford à en croire The Sun. Todd Boehly, le nouveau propriétaire des Blues, serait en quête d'un nouveau portier, alors que Kepa Arrizabalaga et Edouard Mendy n'auraient pas convaincu le nouveau board londonien, selon le tabloïd. Le gardien d'Everton et de l'Angleterre serait dans le viseur des Blues même si l'entraîneur Graham Potter a une préférence pour Robert Sanchez que Brighton ne compte pas lâcher facilement.

Notre avis : Chelsea a déjà deux bons gardiens.

Messi vers… City ?

A en croire le média catalan El Nacional , Lionel Messi aurait une autre opportunité s'il ne reste pas au PSG cet été, alors qu'il a une année en option à sa discrétion. D'après El Nacional, la star argentine, évoquée au Barça ou encore à l'Inter Miami, pourrait poursuivre sa carrière à… Manchester City. La présence de Pep Guardiola sur le banc des Citizens est évidemment au cœur de cette rumeur.

Notre avis : Un serpent de mer. Mais on n'y croit pas du tout.

Transferts Les 5 infos mercato de jeudi 17/11/2022 À 09:53